Prolongation du délai pour les projets renouvelables en cours de construction

La durée de l’extension sera décidée ultérieurement.

Le ministère des énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a déclaré mercredi que tous les projets d’énergies renouvelables en cours de construction qui devaient être mis en service après le 1er avril seraient éligibles pour demander une prolongation du délai pour l’achèvement de leurs travaux. L’extension a été accordée à tous les projets d’énergie renouvelable en cours de développement dans le cadre de diverses agences du gouvernement central.

La durée de l’extension sera décidée ultérieurement.

L’ordonnance du MNRE, examinée par FE, a précisé que «de telles prorogations de délai ne sont pas utilisées comme motif pour réclamer la résiliation du contrat d’achat d’électricité (CAE) ou pour réclamer une augmentation du coût du projet».

Par le biais d’une commande distincte, le MNRE a également autorisé les centrales solaires existantes relevant des agences du gouvernement central à soumettre leurs factures contre une alimentation électrique via un support numérique.

Au cours de la première vague de la pandémie de coronavirus, le MNRE avait accordé une prolongation générale de cinq mois aux projets d’énergie renouvelable pour respecter leurs délais d’achèvement. Cependant, pour cette année, “le quantum réel de prolongation de délai sera décidé en temps voulu en fonction des développements liés à Covid-19 qui auront lieu dans les semaines à venir”, a déclaré le MNRE.

En 2020, le gouvernement avait annoncé que les retards dans les activités de construction de centrales à énergie renouvelable dus au coronavirus seraient considérés comme un événement de force majeure. Cependant, cette fois, il s’est abstenu de déclarer les perturbations comme cas de force majeure.

Un cas de force majeure signifie des événements extraordinaires ou des circonstances indépendantes de la volonté humaine. La capacité actuelle de production d’énergie renouvelable installée est de 94 giga-watt (GW).

On considère que la relaxation du temps profite à environ 34 GW de projets d’énergie renouvelable d’une valeur de 1,35 lakh crore actuellement à divers stades de mise en œuvre.

Souhaitant une prolongation générale de trois mois des délais de mise en service, la Fédération nationale de l’énergie solaire de l’Inde avait souligné en mars qu’en mars, «en raison de l’augmentation continue des cas de Covid-19 et d’une recrudescence dans de nombreuses régions du pays, les projets d’énergie solaire se poursuivent. faire face à des problèmes de mise en œuvre en raison de l’absence de représentants du gouvernement, des verrouillages, de la lenteur des processus en raison du manque de personnel du bureau étant trop occupé et préoccupé par les travaux en cours ».

Citant l’impact de l’épidémie de coronavirus sur la chaîne d’approvisionnement et les retards d’autres parties dans l’attribution des terres et la construction du réseau de transport d’électricité associé, ReNew Power et Acme Solar avaient cherché à résilier leurs PPA signés avec la Solar Energy Corporation of India (SECI) en 2020 .

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.