Prolongation du principal programme de remboursement des taxes pour les exportateurs de vêtements

A Sakthivel, président du Conseil de promotion des exportations de vêtements (AEPC), a déclaré que cette décision aiderait le pays à atteindre l’objectif ambitieux d’exportation de marchandises de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22. (fichier image)

Le gouvernement a notifié vendredi sa décision de prolonger de plus de trois ans la validité d’un programme clé de remboursement des taxes pour les exportateurs de vêtements et de confection jusqu’en mars 2024 afin de faciliter les flux de liquidités vers le secteur critique à forte intensité de main-d’œuvre au lendemain de la pandémie.

Les taux de remboursement existants dans le cadre du régime de remboursement des taxes et prélèvements nationaux et centraux (RoSCTL) seront conservés pendant un certain temps. À l’heure actuelle, les exportateurs de vêtements obtiennent des certificats jusqu’à environ 6 % de la valeur du fret à bord des produits et les exportateurs de vêtements ont droit à un maximum de 8,2 %. La notification met fin aux incertitudes quant à la poursuite des remboursements de taxes et soutiendra les exportations de vêtements qui ont récemment ralenti.

Un mécanisme de révision périodique des taux sera mis au point par les ministères des finances et du textile, selon la notification.

Avec cela, le gouvernement a également abandonné un plan antérieur visant à remplacer le RoSCTL par la remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP), qui devrait être bientôt mis en œuvre.

Cependant, les exportateurs de produits textiles qui ne sont pas couverts par le régime RoSCTL bénéficieront des avantages RoDTEP, ainsi que ceux d’autres marchandises. Le Cabinet avait approuvé l’extension du programme RoSCTL le 14 juillet.

Les certificats doivent rembourser aux exportateurs diverses taxes et prélèvements intégrés (non inclus dans la TPS) contenus dans le produit exporté afin de maintenir ces exportations à taux zéro, en phase avec les meilleures pratiques mondiales. Les exportateurs peuvent utiliser ce certificat pour payer les droits de douane de base pour l’importation d’équipements, de machines ou de tout autre intrant.

A Sakthivel, président du Conseil de promotion des exportations de vêtements (AEPC), a déclaré que cette décision aiderait le pays à atteindre l’objectif ambitieux d’exportation de marchandises de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22.

« La décision ajoute à la stabilité de la politique d’exportation des textiles. Le programme encouragera les start-ups et les entrepreneurs à commencer à exporter leurs produits. Cela rajeunira le secteur textile et, dans trois ans, la chaîne de valeur textile indienne pourra atteindre 100 milliards de dollars d’exportations annuelles », a déclaré Sakthivel.

Après avoir fortement augmenté en avril et mai, principalement en raison d’une base favorable, la croissance des exportations de vêtements du pays s’est ralentie en juin. Ces exportations n’ont augmenté que de 25 % en glissement annuel, contre un bond de 48 % des exportations globales de marchandises. Les exportations globales de textiles et de vêtements avaient enregistré une contraction de 10 % lors de l’exercice précédent, pire qu’une baisse de 7 % des exportations globales de marchandises.