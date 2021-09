Promenade du patrimoine : ce qu’il faut pour figurer sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

Les sites du patrimoine mondial sont désignés par l’UNESCO pour leur importance culturelle, historique ou scientifique

Le mois dernier, l’Espagne a établi un nouveau record de chaleur provisoire de 47,2 degrés Celsius pour cette année. Malgré la chaleur, les habitants d’Algar, une ville d’environ 1 400 habitants dans le sud de l’Espagne, sortent de chez eux chaque soir pour s’asseoir, se détendre et discuter avec leurs voisins. Et c’est la raison pour laquelle Algar recherche l’étiquette du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’idée est de préserver la coutume des soirées en plein air (notamment avec l’assaut des réseaux sociaux), ainsi que le patrimoine de la ville.

Un site du patrimoine mondial est un point de repère ou une zone bénéficiant d’une protection juridique par une convention internationale administrée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). L’Inde compte également de nombreux sites du patrimoine mondial, notamment les grottes d’Ajanta, le fort d’Agra, le Taj Mahal, etc. Les derniers sites à avoir obtenu le label convoité sont Dholavira, une ville harappéenne du Gujarat, et le temple Kakatiya Rudreshwara (Ramappa) à Telangana.

Le classement de l’UNESCO est l’une des balises du patrimoine les plus prestigieuses au monde qui aide à préserver les vestiges séculaires d’un site, d’une coutume, d’un monument ou d’une ville, apportant de la valeur à l’histoire et à la culture d’un lieu. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement d’obtenir le tag ?

Fierté & honneur

Les sites du patrimoine mondial sont désignés par l’UNESCO pour leur importance culturelle, historique, scientifique ou autre. Les sites sont considérés comme contenant « un patrimoine culturel et naturel… considéré comme d’une valeur exceptionnelle pour l’humanité ». L’idée est de ne pas laisser cet héritage sombrer dans l’oubli. Au lieu de cela, la balise contribue à ajouter de la valeur, en mettant le site sur la carte mondiale.

« Une fois qu’un site est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, le prestige qui en résulte contribue souvent à sensibiliser les citoyens et les gouvernements à la préservation du patrimoine. Une plus grande prise de conscience conduit à une élévation générale du niveau de protection et de conservation accordé aux biens patrimoniaux. Un pays peut également recevoir une aide financière et des conseils d’experts du Comité du patrimoine mondial pour soutenir les activités de préservation de ses sites », indique un communiqué de l’UNESCO.

Selon AG Krishna Menon, architecte, urbaniste et consultant en conservation basé à Delhi qui pratique depuis plus de 40 ans, l’étiquette dénote la fierté. « Le patrimoine est quelque chose dont vous êtes fier. Une balise patrimoniale attire plus de monde et les gens veulent visiter un site aussi important… dans la foulée, il devient une attraction touristique. En plus de conserver une valeur historique, cela contribue à l’essor de l’économie », a déclaré Menon. Cette année, 34 nouveaux sites ont été ajoutés à la liste, dont Dholavira en Inde sur l’île aride de Khadir au Gujarat et le temple Kakatiya Rudreshwara (Ramappa) situé dans le village de Palampet, à environ 200 km au nord-est d’Hyderabad.

Les critères de sélection sont cependant extrêmement stricts. L’agence culturelle de l’ONU précise sur son site Internet qu’un site doit avoir une « valeur universelle exceptionnelle » et répondre à au moins un des 10 critères pour être inclus dans la liste. Parmi les critères figurent la représentation d’un « maître du génie créateur humain » et le fait de porter un « témoignage unique ou du moins exceptionnel d’une tradition culturelle ou d’une civilisation vivante ou disparue », entre autres.

Au total, la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO comprend 1 154 monuments dans 167 pays. Avec l’ajout du temple Ramappa et de Dholavira, le nombre de l’Inde est passé à 40. L’Italie est en tête de liste avec le plus grand nombre de sites du patrimoine mondial. Il compte 58 sites, dont les centres-villes historiques de Rome et de Florence, et la côte amalfitaine. La Chine compte 56 propriétés, dont l’Emporium of the World de l’ère Song-Yuan à Quanzhou. Avec 51 sites, l’Allemagne occupe la troisième place et devance l’Espagne (49) et la France (48). L’Inde se classe sixième sur la liste.

Il y a 194 « États parties », ou pays, qui ont ratifié la Convention du patrimoine mondial au 23 octobre 2020 (l’Inde a approuvé la convention le 14 novembre 1977). Seuls les pays qui ont signé la Convention du patrimoine mondial, s’engageant à protéger leur patrimoine naturel et culturel, peuvent soumettre des propositions d’inscription pour des biens sur leur territoire.

Symbole d’état

Le classement du patrimoine mondial aide un pays à acquérir un « statut », tout en améliorant le tourisme et la culture. Chaque site est jugé sur la base de son patrimoine culturel et naturel et de sa valeur pour l’humanité. Le tag sert également d’identité pour la ville et ses habitants. « Au-delà d’être fier du patrimoine, il s’assure que les personnes qui l’entourent deviennent responsables de son entretien et soient motivées. L’étiquette aide car elle change l’opinion sur certains endroits », explique l’auteur et historienne basée à Delhi Swapna Liddle, qui était l’ancienne présidente de la section de Delhi de l’Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH).

Chaque site a un fondement civilisationnel qui a été catalysé par la culture. Le temple Ramappa du XIIIe siècle, par exemple, est d’une valeur universelle exceptionnelle en raison des talents créatifs, artistiques et techniques de la période Kakatiya (1123-1323).

Dholavira est également l’une des plus grandes villes harappéennes connue pour ses techniques sophistiquées de conservation de l’eau. « C’est un exemple exceptionnel d’urbanisme harappéen, avec un urbanisme préconçu, des fortifications multicouches, un système de drainage et l’utilisation intensive de la pierre comme matériau de construction. Il avait des réservoirs pour stocker l’eau de pluie ou l’eau douce récoltée à partir d’autres sources. Toutes ces caractéristiques reflètent la position unique occupée par Dholavira dans la civilisation harappéenne », explique KK Muhammed, ancien directeur régional, nord, Archaeological Survey of India (ASI). Après la partition en 1947, il n’y avait aucun site harappéen en Inde sur la liste de l’UNESCO, dit Muhammed. « C’est une ville harappéenne planifiée avec un système de réservoir d’eau… des inscriptions comme la signalisation (ont été) découvertes sur le site », dit-il.

Les liens commerciaux interrégionaux associés à Dholavira ont également été reconnus comme contribuant au patrimoine commun de l’humanité. “L’art associé à la ville – des objets de diverses sortes tels que du cuivre, des coquillages, de la pierre, des bijoux en pierres semi-précieuses, de la terre cuite, de l’or, de l’ivoire ont été trouvés sur le site”, a déclaré l’UNESCO dans un communiqué.

Un aperçu du passé nous aide à comprendre le présent. Ainsi, la préservation et la conservation de ces sites sont essentielles, mais cela ne sera possible qu’avec le soutien de l’État, selon les experts. « Les acteurs non étatiques tels que les groupes de réflexion, les organisations culturelles et autres ambassadeurs culturels doivent jouer un rôle concerté pour mettre en valeur ces sites. Les pays et les chefs d’État devraient s’efforcer d’amener les délégations en visite – dans le cadre de visites bilatérales ou multilatérales – sur ces sites, afin que l’attention soit plus ancrée et que la visibilité soit meilleure. Ce n’est qu’alors que le tourisme pourra être fortement activé sur ces sites », déclare Sudarshan Ramabadran, écrivain, chercheur, chroniqueur et conférencier à Public Diplomacy in Asia, une récente conférence virtuelle de la Singapore International Foundation, basée à Chennai.

Les sites du patrimoine peuvent être classés en trois catégories : local, national et international. « Tous les lieux, les monuments ne sont pas reconnus comme patrimoine mondial. Le Taj Mahal est un exemple unique qui est important à tous les niveaux », déclare Menon.

En 2017, Ahmedabad a été déclarée première ville du patrimoine mondial du pays, avec 2 600 sites patrimoniaux et plus de deux douzaines de monuments protégés par l’ASI, rejoignant le club privilégié des villes patrimoniales comme Paris, Le Caire et Édimbourg. Bhaktapur au Népal et Galle au Sri Lanka étaient les deux autres villes du sous-continent sur la liste. Deux ans plus tard, en 2019, la ville fortifiée de Jaipur, connue pour son héritage architectural emblématique et sa culture vibrante, est devenue la deuxième ville du pays à obtenir cette reconnaissance.

Delhi, avec sa zone de bungalows de Lutyens à l’époque coloniale et la capitale moghole de Shahjahanabad, a également posé sa candidature, mais le Centre l’a retirée en mai 2015 sans citer de raison. Sept ans plus tard, la ville et les sites soumis dans le dossier précédent, le Monument commémoratif de guerre du Canada et Chandni Chowk, ont connu un développement. Chaque ville a son caractère et parfois cela change, explique Menon. « Si les bungalows disparaissent de Delhi, vous ne pourrez peut-être plus l’appeler une « ville de bungalows ». Mais si vous la conservez comme une zone de bungalows de Lutyens, elle devient une zone patrimoniale. Les zones qui sont reconnues comme patrimoine mondial peuvent être bonnes pour la civilisation, mais elles intéressent parfois d’autres pays. Une fois changé, il ne devient pas patrimoine mondial », explique Menon.

Cependant, l’abus de ces sites et monuments a été une préoccupation. L’ensemble de monuments de Hampi, site du patrimoine mondial de l’UNESCO, a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en 1999 en raison de la construction partielle d’un pont suspendu par câble dans la zone archéologique protégée, qui menaçait l’intégrité et l’authenticité du bien.

Mais parfois, des fouilles sur un site notifié peuvent ajouter de la valeur. Muhammad explique l’histoire fascinante de l’exploration, de l’excavation et de la découverte des zones voisines de Fatehpur Sikri dans l’Uttar Pradesh à travers lesquelles des peintures préhistoriques ont été trouvées. “Cela exige la restauration des grottes, la conservation des peintures et la promotion de toute la région en tant que site touristique”, dit-il, ajoutant comment l’empereur moghol Akbar a construit une chapelle chrétienne à Fatehpur Sikri en 1580-81 après avoir réparé et converti une structure connue comme maison de parfumerie. « C’est une valeur ajoutée, mais le lobby minier peut complètement dévaster, il y a donc un frein et un contrepoids à maintenir », dit-il.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.