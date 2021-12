Promenades en milieu de semaine pour Man City, Chelsea, Liverpool

Liverpool, Manchester City et Chelsea remporteront toutes des victoires confortables lors du dernier tour des pronostics de Premier League, alors qu’il y a une divergence d’opinion sur l’affrontement d’Arsenal avec le voyage de West Ham et Tottenham à Leicester.

Chaque semaine, nos écrivains affrontent un groupe ou un artiste différent en faisant leurs prédictions en Premier League, tandis que vous pouvez vous amuser en utilisant la fonction de commentaire d’histoire (ci-dessous) ou Votre forum Say.

Notre dernière série de prédictions provient du fan d’Aston Villa, Mikey, qui est le chanteur principal de notre nouveau groupe préféré de Birmingham, L’aide. Leur nouveau single ‘Irrational Movements’ est maintenant disponible et vous pouvez le regarder ici.

Mais peut-il célébrer en en prenant un sur notre homme, Rob ?

La dernière fois, chanteur, auteur-compositeur de 17 ans Tom A. Smith était sur la sellette. Vous pouvez voir comment ils se sont bien comportés ici.

17e journée

Norwich contre Aston Villa (mardi, 19h45)

Mikey: 1-3

Rob: 2-2

Manchester City contre Leeds (mardi, 20h)

Mikey: 2-0

Rob: 4-1

Brighton contre les loups (mercredi, 19h30)

Mikey: 1-1

Rob: 1-0

Burnley contre Watford (Mercredi, 19h30)

Mikey: 0-0

Rob: 1-1

Crystal Palace contre Southampton (Mercredi, 19h30)

Mikey: 3-1

Rob: 2-1

Arsenal contre West Ham (mercredi, 20h)

Mikey: 1-0

Rob: 1-2

Leicester contre Tottenham (Jeudi, 19h30)

Mikey: 1-2

Rob: 3-1

Chelsea contre Everton (jeudi, 19h45)

Mikey: 2-0

Rob: 3-0

Liverpool v Newcastle (jeudi, 20h)

Mikey: 4-1

Rob: 3-0

ÉQUIPE : Comment en êtes-vous venu à soutenir Aston Villa et quels sont vos souvenirs préférés de votre temps en tant que fan ?

Mikey: Aston Villa a toujours fait partie intégrante de notre vie. Mon frère et moi-même avons été emmenés au parc de la villa à l’âge de cinq ans et sommes détenteurs de billets de saison depuis.

L’ère Martin O’Neil était une période fantastique pour être un fan de villa car nous étions deuxièmes à Noël en 2010 et avons passé deux excellentes journées à Wembley cette saison-là. Notre temps sous deano (Dean Smith) mérite sans aucun doute une mention.

La culture qu’il a bâtie au club avec les propriétaires a laissé une base fantastique à Steven Gerrard pour qu’il nous pousse vraiment à avancer.

Mon souvenir préféré de tous les temps a été une journée à l’extérieur à Old Trafford en 2009 lorsque Gabby est arrivé au bout d’un centre d’Ashley Young devant Stretford End pour que nous puissions ensuite continuer et prendre les 3 points.

ÉQUIPE : Quels ont été vos cinq joueurs préférés pour votre club ? (Historiquement ou actuellement)

Mikey: Gabby Agbonlahor, Jack Grealish, Martin Laursen, John Carew, Ollie Watkins.

Gerrard inspirera les huit premiers, course de coupe

ÉQUIPE : Que pensez-vous de l’équipe actuelle et de vos espoirs pour la saison ?

Mikey: J’ai l’impression qu’il y a un grand noyau d’individus au sein de l’équipe qui connaissent très bien les forces et les faiblesses des uns et des autres. Un certain nombre de joueurs jouent ensemble depuis longtemps maintenant et il semble y avoir une grande solidarité parmi le groupe.

Bien que je sois éternellement reconnaissant pour la fondation qui a été posée par Dean Smith, j’ai l’impression que Gerrard est un gagnant et inspirera les joueurs à traverser des murs de briques les uns pour les autres. Cela, combiné aux jeunes joueurs passionnants que nous pouvons saigner cette année, nous place dans une excellente position pour faire pression pour l’Europe la saison prochaine.

Cette saison, je nous vois terminer 8e et pousser pour la FA Cup.

TEAMparler: Avez-vous un faible pour une autre équipe et pourquoi ?

Mikey: Norwich City car Deano est une légende.

ÉQUIPE : Que se passe-t-il avec le groupe en ce moment ?

Mikey: En tant que groupe, nous sommes sur le point d’annoncer une tournée au Royaume-Uni pour coïncider avec la sortie de notre premier album en avril.

Nous avons des tonnes de choses à crier au cours des prochaines semaines avec un nouveau single et un certain nombre de visuels et de performances live qui seront disponibles sur nos réseaux sociaux.

