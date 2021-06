« Promesse de fonds supplémentaires pour l’anneau creux de la base navale de Karwar »

in

Par Amit Cowshish

Passant en revue les progrès de la phase II du projet Seabird, le ministre de la Défense Rajnath Singh a déclaré le 24 juin que son exécution ne souffrirait pas du manque de fonds. Des fonds supplémentaires, a-t-il assuré, seraient fournis, si nécessaire. En tant qu’expression d’intention, la déclaration est irréprochable, mais la réalité fiscale pourrait l’emporter sur l’intention.

Project Seabird est l’appellation secrète du projet de développement d’une base navale dans les lieux bucoliques de Karwar au Karnataka, donnant à la marine indienne un avantage stratégique dans l’océan Indien, notamment vis-à-vis du Pakistan.

La base est en cours de développement depuis plus d’une décennie et abrite déjà plusieurs plates-formes, dont le porte-avions INS Vikramaditya. Prévue pour être la plus grande du genre, la base entièrement développée pourra accueillir 32 navires de guerre et sous-marins.

Et tandis que comme la plupart des autres projets navals, le projet Seabird est l’un des projets bien gérés avec des allocations budgétaires stables, quoique modestes, et une configuration de gestion de projet efficace, il serait naïf de s’attendre à un flux de fonds débridé, comme le suggère la déclaration du ministre de la Défense. Les gouvernements successifs ont eu du mal à répondre aux exigences des services.

Pour l’exercice en cours (2021-22), par exemple, la marine indienne avait demandé 70 920,78 crores de roupies pour les dépenses en capital, ce qui comprend l’exigence du projet Seabird et d’autres projets de développement d’infrastructures comme le projet d’hébergement pour les mariés, en dehors de l’acquisition de terre.

Ce qui a été réellement alloué à la place est une somme de Rs 37 667,23 crore, soit seulement 53% de l’exigence. Pour les dépenses de recettes également, l’allocation est en deçà des besoins projetés de 9 817,28 crores de Rs.

Le budget d’investissement de l’année en cours comprend 3 987 crores de roupies pour les chantiers navals et des projets comme Seabird. C’est moins que l’allocation de Rs 4 180 crore de l’année dernière qui a été réduite à Rs 3 652 crore au stade de l’estimation révisée (RE) pour des raisons non spécifiées, mais facilement devinables. Rien ne garantit qu’il n’y aura pas de réduction similaire cette année pour faire face à la crise budgétaire.

Il ne s’agit pas d’un bourbier financier ponctuel, exacerbé par le ralentissement de l’économie indienne, voire mondiale. L’écart entre les besoins de fonds projetés par les services et la dotation budgétaire effective ne cesse de se creuser. Le manque à gagner total pour les revenus et les dépenses en capital des forces armées a augmenté pour atteindre 1 25 480 crores de roupies au cours de l’exercice 2021-2022, contre 23 014 crores de roupies il y a dix ans à peine en 2010-11.

Que les deux autres services et organisations comme les garde-côtes, les routes frontalières et l’Organisation de recherche et de développement pour la défense soient également confrontés à une pénurie de ressources similaire ne peut pas être une grande consolation pour la marine indienne.

L’insuffisance d’allocation a un impact négatif sur l’acquisition de matériel de défense indispensable à la modernisation des forces armées, la constitution des réserves de guerre (WWR) et l’exécution des projets d’infrastructure, en dehors de plusieurs autres activités opérationnelles prévues par les services. Cela a été reconnu à plusieurs reprises par les responsables du ministère de la Défense (MoD) comparaissant devant le Comité permanent de la défense (SCoD).

En fin de compte, cela se résume toujours au fil, les services cherchant des fonds supplémentaires auprès du ministère des Finances (MoF) au cours de l’année. Il ne fait aucun doute que des fonds supplémentaires ont été alloués ces dernières années par le ministère des Finances. Au cours de l’exercice 2020-21, par exemple, une allocation supplémentaire de Rs 20 776 crore a été faite au stade REmais, pour le mettre en perspective, cela représentait près du tiers de l’exigence de Rs 61 198 crore projetée par le ministère de la Défense pour les dépenses en capital. ne faisait pas exception; cela a été la norme.

Parfois, les responsables du ministère de la Défense avancent l’argument exceptionnel qu’en réalité les fonds ne manquent pas et que l’allocation réelle est basée sur une évaluation réaliste de la capacité des services à utiliser les fonds. C’est malhonnête.

Au cours des dernières années, les services ont utilisé la totalité de l’allocation budgétaire, bien qu’auparavant, il y ait eu une sous-utilisation occasionnelle. Mais plus important encore, si la capacité réelle des services est inférieure à la demande projetée par eux, il faut expliquer pourquoi la demande n’est pas modérée par le MoD avant de la projeter au MoF et pourquoi d’énormes besoins supplémentaires sont systématiquement projetés au stade RE .

Le fait est que le budget d’investissement est à peine suffisant pour faire face aux engagements contractés. Il y a quelques années, le ministère de la Défense a même dû suspendre le paiement à l’entreprise publique Hindustan Aeronautics Limited pour surmonter les difficultés financières. Même le SCoD a mis en garde le ministère de la Défense contre les conséquences probables d’un défaut sur les engagements engagés.

Des assurances comme celle donnée par le ministre de la Défense manquent de crédibilité à l’heure où le gouvernement peine à remettre l’économie sur les rails et envisage des mesures aussi fantaisistes que la création d’une cagnotte pérenne pour la modernisation des forces armées, qui répondrait également au projet de logement des mariés.

Il n’y a aucune honte à reconnaître les contraintes budgétaires et à planifier les dépenses en conséquence. Un plan financièrement viable pour la modernisation, le développement des infrastructures, la garantie de la disponibilité des équipements en service et la construction du WWR a de meilleures chances de produire des résultats qu’un plan basé sur des attentes irréalistes de disponibilité et de flux de fonds illimités.

(L’auteur est un ancien conseiller financier (Acquisition), ministère de la Défense. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

