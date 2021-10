Promesse de l’ingénierie numérique : comment cela va révolutionner

Une instanciation du concept d’ingénierie numérique est le jumeau numérique, un modèle numérique d’une machine / d’un produit physique, connecté au produit physique via des données collectées à l’aide de capteurs.

Par Sarabjot Singh Anand et Anirban Chakraborti,

Qu’est-ce que l’ingénierie numérique ?

Au milieu des années 90, un constructeur d’avions d’Irlande du Nord a eu un problème. Leurs avions survivaient aux ingénieurs qui les avaient construits ! Répondre aux appels d’assistance de ceux qui pilotent leurs avions dans les pays en développement est devenu un problème. Ils ont contacté le laboratoire d’ingénierie des connaissances d’Irlande du Nord pour les aider à créer pour eux un système basé sur l’IA qui pourrait institutionnaliser les connaissances contenues dans le cerveau de leurs ingénieurs. Le système développé était basé sur un raisonnement basé sur des cas et nécessitait des années d’ingénierie des connaissances.

L’ingénierie numérique (DE) vise à résoudre des problèmes similaires. Il est défini comme « une approche numérique intégrée qui utilise des sources de données de systèmes faisant autorité » et des modèles comme un continuum à travers les disciplines pour soutenir les activités du cycle de vie, de la conception à l’élimination. » Une instanciation du concept d’ingénierie numérique est le jumeau numérique, un modèle numérique d’une machine / d’un produit physique, connecté au produit physique via des données collectées à l’aide de capteurs.

Données couplées à l’Ingénierie Numérique

« Les données sont le nouveau pétrole » est maintenant un mantra dans les cercles technologiques depuis au moins une décennie maintenant, faisant allusion au fait que les données seront le moteur de la prochaine révolution industrielle, tout comme le pétrole, avec le charbon, a fait la première. Il ne fait aucun doute que nous sommes devenus très doués pour générer des données numériques, que ce soit dans le domaine du divertissement et de la consommation de contenu ou dans la stimulation de l’innovation grâce à l’intelligence artificielle dans les services à la clientèle, l’agriculture, la gouvernance, l’éducation ou tout autre domaine. La pandémie a encore accéléré la tendance à la transformation numérique de domaines traditionnellement hors ligne tels que l’éducation.

Les données couplées à du matériel sous forme de GPU et de TPU, capables de libérer plus de puissance de calcul que jamais, et des algorithmes, certains développés il y a des décennies, ont créé la tempête parfaite qui est prête à perturber tout ce que nous savons. À mesure que les réseaux de capteurs sans fil arrivent à maturité et que le coût des capteurs diminue, l’Internet of Everything est sur le point de numériser la plupart des processus, faisant de la science des données une compétence centrale pour tous, chercheurs en sciences sociales, scientifiques fondamentaux, ingénieurs et professionnels.

Parcours de l’ingénierie numérique et la voie à suivre

Cela met en évidence une autre facette de l’ingénierie numérique, un voyage qui ne part pas de la planche à dessin technique, mais plutôt de l’observation des processus du monde réel. Les processus du monde réel qui ne sont pas bien compris, par exemple, les « systèmes complexes » en biologie, en finance et en affaires, dans la société ou dans l’environnement, peuvent être sondés à l’aide de « capteurs » pour collecter des données, qui peuvent alimenter l’exploration et la modélisation numériques, conduisant à de meilleures informations et optimisations. Prenez, par exemple, AlphaFold de DeepMind. En novembre 2020, AlphaFold a largement résolu le problème de la prédiction de la structure de repliement 3D d’une protéine à partir de sa séquence d’acides aminés. La structure 3D d’une protéine est une étape essentielle vers la compréhension des éléments constitutifs des cellules, permettant une découverte plus rapide de médicaments et nous accélérant vers le rêve de la bio-ingénierie de la médecine personnalisée. Ce qui est encore plus transformationnel dans ce développement, c’est que cela a été réalisé sans expériences de laboratoire coûteuses utilisant du matériel spécialisé pour la cristallographie aux rayons X et, plus récemment, la cryo-EM.

Bien sûr, les données ne révolutionnent pas seulement la bio-ingénierie, même les métiers traditionnels comme l’agriculture sont impactés par les données numériques. Les images météorologiques, satellites, multispectrales capturées par des drones ou des appareils portables et des capteurs IoT peuvent désormais créer un écosystème qui peut aider les agriculteurs à augmenter leur rendement et leur rentabilité grâce à la détection précoce des maladies ou des attaques de ravageurs, ou à l’identification des nutriments manquants dans le sol pour le récolte étant semée. La promesse d’une agriculture de précision qui pourrait réorganiser les anciennes pratiques agricoles pour faire face à la crise de la sécurité alimentaire à laquelle l’humanité est confrontée.

Il y a dix ans, on croyait que tout le monde devait apprendre à coder. L’avenir n’appartient pas aux codeurs mais à ceux qui peuvent concevoir des solutions en exploitant les données.

(L'auteur Sarabjot Singh Anand, directeur de l'informatique et de l'ingénierie, École d'ingénierie et de technologie, BMU et le Dr Anirban Chakroborti, doyen, École d'ingénierie et de technologie, BMI.

