Promesse de soutien budgétaire à l’innovation de défense

Par Amit Cowshish,

Le 13 juin, le ministre de la Défense Rajnath Singh a approuvé un soutien budgétaire de 498,8 crores de roupies pour la Defense Innovation Organization (DIO). Cela permettra à DIO de fournir des fonds à près de 300 aspirants entrepreneurs et à une vingtaine d’incubateurs partenaires (IP) pour entreprendre des projets de R&D et d’innovation. Les fonds seront débloqués par le Département de la production de défense (DDP) au cours des cinq prochaines années.

Étant donné que les allocations budgétaires sont faites chaque année dans le budget fédéral, l’approbation donnée par Rajnath Singh peut être décrite comme le budget indicatif pour les cinq prochaines années. L’affectation réelle des fonds à la DIO dépendrait du montant que le ministre des Finances est en mesure d’affecter chaque année à cette fin.

Ce budget quinquennal comprend Rs 450 crore pour le financement des projets, Rs 29,6 crore pour les IP et Rs 19,18 crore pour les opérations internes de la DIO, y compris les coûts administratifs et de gestion et les dépenses de suivi et d’évaluation des projets.

Au cours de l’exercice en cours, DIO devrait se voir allouer Rs 66,1 crore. On sait désormais si la DDP dispose déjà de fonds suffisants à partir desquels ce montant sera débloqué, ou bien elle se rapprochera désormais du ministère des Finances pour une allocation supplémentaire.

Incorporée en 2018 en vertu de l’article 8 de la loi sur les sociétés de 2013, DIO est une organisation à but non lucratif qui gère le programme Innovation for Defense Excellence (iDEX). L’objectif de ce programme est de créer «un écosystème pour favoriser l’innovation et le développement technologique dans la défense et l’aérospatiale en engageant les industries, y compris les MPME, les start-ups, les innovateurs individuels, les instituts de R&D et les universités et leur fournir des subventions/financements et autre soutien pour mener à bien Développement de R&D qui a un bon potentiel pour une adoption future pour les besoins indiens de la défense et de l’aérospatiale ».

Cette organisation naissante est gérée par un conseil d’administration, avec un secrétaire (DDP) en tant que président, un secrétaire supplémentaire en tant que président-directeur général et des directeurs généraux de Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et Bharat Electronics Limited (BEL), et le directeur général d’Atal. Mission Innovation (AIM), en tant que membres.

Les activités des DIO se sont jusqu’à présent largement limitées à l’organisation du Defense India Start-up Challenge, ou DISC, bien qu’actuellement, il semble également organiser un programme de sensibilisation de 45 jours depuis le 1er juin pour les aspirants innovateurs.

Le défi iDEX est ouvert aux start-ups, aux MPME (micro, petites et moyennes entreprises), aux institutions de R&D, aux universités et aux innovateurs individuels. Ils sont appelés à travailler sur les énoncés de problèmes préparés par les forces armées, les entreprises du secteur public de la défense (DPSU), l’Ordnance Factory Board (OFB) – désormais confrontés à la perspective d’être divisés en sept sociétés – et par d’autres agences qui ont signé un protocole d’entente (MoU) avec la DIO.

Une aide financière liée aux jalons sous forme de subventions, de capitaux propres, de dette et d’autres accords analogues est fournie dans la limite maximale de 1,5 crore de roupies aux entités présélectionnées pour relever le défi et, après un processus élaboré d’évaluation et d’évaluation, les gagnants sont annoncés par le DIO.

Quatre défis ont été menés jusqu’à présent dans le cadre d’iDEX. De plus, au moins un défi semble avoir été mené exclusivement pour le personnel des forces armées.

Le programme iDEX envisage également de financer les IP pour entreprendre des activités similaires à hauteur de Rs 40 lakh si le programme est jugé utile. Cependant, il reste difficile de savoir si un partenaire a bénéficié de cette disposition jusqu’à présent.

Quant aux résultats des trois dernières années d’existence de DIO, le tableau est flou, car les informations disponibles sur le site Web iDEX sont trop sommaires, désorganisées et difficiles à rassembler. Cependant, un décompte approximatif montre que jusqu’à présent, au moins 72 innovateurs individuels, de petites entreprises, du personnel militaire et une institution -IIT Palakkad- ont remporté une trentaine de défis posés par les forces armées, Goa Shipyard Limited (GSL), BEL et HAL.

Un large éventail de prototypes et de technologies ont été développés avec succès par les lauréats. La liste comprend un système de protection individuelle, une armure transparente, un dispositif de cryptage matériel sécurisé, des véhicules de surface/sous-marins sans pilote, des cibles générées par ordinateur pour la formation virtuelle, un réseau de zone tactique 4-G, des drones sous-marins autonomes, une analyse d’image satellite basée sur l’IA, une pénétration du feuillage Radar et surveillance à distance en temps réel de la santé en vol du personnel navigant.

Le crédit doit être accordé là où il est dû. Le fait que les quatre séries de défis organisés jusqu’à présent aient suscité une bonne réponse et que de nombreux prototypes et technologies aient été développés par un échantillon représentatif d’innovateurs est à la fois impressionnant et encourageant. Cependant, le mystère entourant le projet persiste, notamment en raison de l’incompréhensibilité et du manque de cohérence des informations qui y sont affichées. Néanmoins, trois problèmes ressortent.

Premièrement, bien que de nombreux prototypes et technologies aient été développés, cela ne peut pas être une fin en soi. On ne sait pas combien d’entre eux ont été ou sont intégrés aux équipements, plates-formes et systèmes d’armes en service, en cours de développement ou de production. C’est le seul critère qui puisse être utilisé pour évaluer l’utilité ultime des solutions développées par les innovateurs.

Deuxièmement, la viabilité commerciale du développement des solutions, qui peut également obliger les innovateurs à financer eux-mêmes partiellement les projets, dépendrait de leur capacité à vendre le produit. Aucune information n’est disponible sur le site Web de la DIO concernant les solutions développées par les innovateurs achetées par l’industrie indienne ou le ministère de la Défense, ou leur exportation par les innovateurs.

Troisièmement, le programme iDEX semble fonctionner en parallèle avec le Fonds de développement technologique (TDF) géré par l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) pour promouvoir l’autonomie dans le développement technologique. Il serait fallacieux de prétendre qu’il existe une différence nuancée entre les objectifs de ces deux régimes.

Même s’il est admis pour l’argumentation que ces programmes servent des objectifs quelque peu différents, il est indéniable qu’une approche synergique de l’innovation et de la R&D peut produire de meilleurs résultats. La guerre de territoire entre le DDP et le DRDO semble avoir supplanté le besoin d’une telle synergie.

(L’auteur est un ancien conseiller financier (Acquisition), ministère de la Défense. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

