Prometheum et Anchorage s’apprêtent à lancer un système d’échange de crypto-monnaie alternatif

Anchorage Digital Bank, pionnier de la conservation des actifs numériques, et la plateforme de trading de crypto-monnaie Prometheum sont dans la phase d’approbation finale d’un système de trading alternatif, ou ATS, spécialement conçu pour les investisseurs en crypto.

Prometheum Ember ATS, également connu sous le nom de PEATS, cherche à intégrer une technologie de système de négociation alternative aux actifs numériques. Le PEATS sera ouvert aux commerçants en attendant l’approbation réglementaire finale de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC. Le PEATS est actuellement soumis au rigoureux «processus en trois étapes» de la SEC pour l’approbation d’un ATS public. Une fois lancé, Anchorage conservera tous les actifs numériques transigés via PEATS.

Communément trouvé sur les marchés financiers traditionnels, un ATS est une plate-forme publique qui correspond aux ordres d’achat et de vente de ses utilisateurs. En tant que tel, il n’est pas réglementé comme une bourse. Les comptes ATS représentent une part importante des liquidités trouvées sur les marchés cotés en bourse dans le monde

Aaron Kaplan, fondateur et co-PDG de Prometheum, a expliqué l’importance d’un système ATS pour les marchés de la crypto-monnaie:

«Un ATS public pour les actifs numériques permettra une correspondance des commandes plus efficace et une meilleure découverte des prix, ce qui entraînera des écarts de prix plus faibles et une participation simplifiée pour tous les investisseurs.»