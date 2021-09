“Promiscuous”: l’histoire du hit de Nelly Furtado

Nelly Furtado a émergé au tournant du millénaire, se démarquant en s’écartant des tendances dance-pop, nu-metal et néo-soul des années 2000. Plutôt, le premier album de la chanteuse d’origine canadienne Whoa, Nelly! était une fusion froide de pop, de folk, de latin et de trip-hop. Avec les singles du Top 10 “I’m Like a Bird” et “Turn Off The Light” (le premier a remporté un Grammy Award), Furtado était une alternative rafraîchissante aux princesses pop bubblegum de l’époque.

La chanteuse a enchaîné avec Folklore en 2003, une exploration de son héritage portugais. Cela s’est finalement avéré être un effondrement de deuxième année par rapport au succès double platine de Whoa, Nelly !. Elle a donc fait appel à l’arme secrète de la musique – le producteur/artiste Timbaland – pour relancer sa carrière. Le résultat fut Loose en 2006, une célébration de la sexualité féminine qui mélangeait electro, pop, hip-hop, reggaéton et R&B. Son titre est inspiré des idées farfelues que Timbaland, Danja (le protégé de Timbaland à l’époque) et Furtado ont évoquées à l’intérieur du studio.

Le trio a créé des tubes comme “Maneater” inspiré de l’électropop, le n°1 “Say It Right” nominé aux Grammy Awards et la ballade introspective “All Good Things (Come to an End)”. Mais la vedette de l’album est le premier single, “Promiscuous”, qui a donné le ton à la réinvention musicale de Furtado.

“Promiscuous” était un départ, échangeant des gens pour un sex-appeal direct. C’est un duo coquette entre elle et Timbaland, les deux échangeant des one-liners coquins au sommet d’une mélodie de rap palpitante. Et pour la vidéo de Director X-helmed, Furtado l’a emmenée en boîte de nuit. Avec le réalisateur lui-même, Justin Timberlake et Keri Hilson (collaborateurs fréquents de Timbaland) font des apparitions.

«Je me souviens avoir été un peu timide pour le sortir. C’était probablement le contenu, le fait qu’il s’appelle “Promiscuous”. Je n’avais rien fait de mal, mais les femmes sont toujours jugées », a déclaré Furtado à FADER en 2016. « Depuis, j’ai changé d’avis à ce sujet. Au moment où “Promiscuous” est sorti, j’étais super heureux. J’ai toujours eu l’impression que les voix masculines et féminines étaient égales. Il a été créé dans cette tradition d’un TLC ou d’un Sel-N-Pepa chanson, où les femmes s’affirment et disent simplement : « Je suis d’accord avec ma sexualité. »

La volonté de Furtado d’expérimenter a conduit à son premier succès n ° 1 sur Billboard’s Hot 100. La chanson a été au top pendant six semaines consécutives. Le single a également remporté une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure collaboration pop avec voix et a remporté un Billboard Music Award pour le single Pop 100 de l’année. “Promiscuous” a connu une résurgence fin 2020, entrant dans le palmarès Global 200 de Billboard grâce à sa popularité sur TikTok.

La chanteuse a depuis sorti trois albums, mais Loose reste son best-seller : c’est son seul album en tête du palmarès Billboard 200 et a remporté l’album de l’année aux MTV Europe Music Awards et aux Juno Awards. Pour commémorer le 15e anniversaire de Loose, Furtado a dévoilé une édition augmentée, comprenant des remix rares et des morceaux bonus. Certains faits saillants incluent “Do It” avec Missy Elliott et les versions espagnoles de “All Good Things (Come To An End)”, “In God’s Hands” et “Te Busque” avec Juanes.

“Nelly sait ce qu’elle veut dire, en matière d’art”, a déclaré Timbaland à MTV en 2020. “Elle est l’une des meilleures à le faire, surtout lorsqu’il s’agit de sessions en studio. Elle donne vraiment tout. Elle est très posée en studio et ne joue à aucun jeu.

"Promiscuous" de Nelly Furtado est apparu sur Now That's What I Call Music en 2006! 23 , aux côtés d'autres chansons pop n ° 1 comme "SexyBack" de Justin Timberlake et "London Bridge" de Fergie.