Promising The Moon: les promesses du sondage doivent être réalistes

Que voudriez-vous faire livrer à votre représentant élu? Bonnes routes? Des écoles fonctionnelles et bien équipées? Si les promesses des sondages sont un indicateur, beaucoup se contenteraient d’ordinateurs portables (Uttar Pradesh), voire de mélangeurs-broyeurs et de téléviseurs couleur (Tamil Nadu). Mais un candidat dans les prochains sondages de l’Assemblée du Tamil Nadu – bien sûr, indépendant – promet un tour sur la Lune, un hélicoptère et un iPhone. La capacité de Thulam Saravanan à livrer, cependant, est discutable (pour le dire légèrement). Il dit qu’il vit avec ses parents pauvres et âgés et qu’il a emprunté «20 000 pour déposer sa candidature en tant que candidat en lice pour le siège de Madurai Sud. Ses promesses le sont certes bizarres, mais c’est précisément l’impossibilité de la rédemption sur laquelle il veut que les gens se concentrent. Son esprit est au bon endroit; il espère pouvoir mettre en évidence l’inutilité des cadeaux à travers ce coup, dans un état où l’annonce des cadeaux électoraux est un sport de compétition que les parties jouent.

Saravanan espère que les électeurs de l’État réalisent que les promesses de sondage doivent être réalistes et se concentrer sur le fait que leur représentant devrait assurer la gouvernance plus que les produits blancs. «Je veux qu’ils choisissent de bons candidats qui sont des gens ordinaires et humbles», dit-il. Alors que l’AIADMK au pouvoir a promis des machines à laver gratuites et six bouteilles de GPL gratuites à chaque famille, son rival DMK a parlé de réductions du prix du carburant et de tablettes avec connexion Internet en dehors de la renonciation aux prêts étudiants. Saravanan, quant à lui, a choisi une poubelle comme symbole de son élection. Si vous votez pour des cadeaux, votre vote pourrait tout aussi bien être une poubelle, semble être son message.

