Promos sur le MacBook Air : les magasins qui vendent cet ordinateur portable en promo à moins de 1 000 € | La technologie

Les MacBook Air avec un processeur M1 ont beaucoup baissé de prix maintenant, et ils ont de la corde pendant un certain temps grâce à la nouvelle puce Apple. Nous vous disons quels magasins ont baissé son prix en Espagne.

Depuis que le nouveau MacBook Air a été présenté en 2020, ses ventes n’ont pas baissé, et c’est un ordinateur depuis longtemps grâce à la première de son processeur AMR, le M1 d’Apple.

Ce qui a diminué, c’est son prix, qui Il commence à partir de 1 249 € officiellement mais a déjà pratiquement 300 € de remise dans certains magasins, comme Amazon, qui n’est pas le seul à le vendre bien en dessous de ce qu’il coûte.

Il existe plusieurs magasins dans notre pays qui vendent le MacBook Air à moins de 1 000 €, et pratiquement tous offrent la livraison gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne.

Ci-dessous, nous passons en revue certains de ceux qui ont ce PC dans cette figure. Comme Business Insider Spain l’a vu dans son analyse, cela en vaut la peine.

Amazon Espagne : 979 € dans deux de ses couleurs

Nous commençons par ce distributeur car il fait partie de ceux qui offrent les meilleures conditions, non seulement en raison du prix mais aussi en raison des conditions de livraison et de la garantie, et vous pouvez même souscrire une assurance Apple dans le processus d’achat.

Il coûte 979 euros sur Amazon en argent et aussi en or, dans les deux cas avec 256 Go de capacité.

La livraison est gratuite pour tout le monde, y compris ceux qui n’ont pas de compte Amazon Prime.

Media Markt : même prix qu’Amazon, mais uniquement en or

De son côté, Media Markt copie le prix de 959 euros, bien que dans son cas il ne dispose que d’unités du modèle doré.

L’avantage est que contrairement à Amazon, vous pouvez choisir la collection dans leurs magasins physiques si vous préférez, au cas où vous en auriez un près de chez vous.

Sinon, la livraison à domicile est également gratuite.

FNAC : pour 979 € et avec des unités très limitées en magasin

Cet autre magasin, largement implanté dans toute l’Espagne, vend le MacBook Air en solde pour 979 euros, bien que dans son cas il ne soit pas en vente en ligne.

Oui, vous pouvez effectuer la réservation via leur site Web, puis vous rendre dans l’un de leurs établissements pour récupérer votre commande.

Bien sûr, n’oubliez pas de vérifier d’abord dans lequel d’entre eux il y a un stock de cet ordinateur portable.

Worten : pour 979 euros, également en or

Il est curieux qu’il y ait très peu ou pas de stock de modèles gris sidéral et argent, mais il y a beaucoup d’or.

Worten est un autre magasin qui ne propose que des unités du MacBook Air dans cette couleur, pour 979 euros également.

