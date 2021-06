Promotion de la rentrée scolaire d’Apple : pourquoi vous devriez attendre

Apple a officiellement annoncé aujourd’hui sa promotion 2021 Back to School aux États-Unis. Comme l’année dernière, les étudiants et les enseignants peuvent obtenir une paire gratuite d’AirPod ainsi que la remise standard pour l’éducation sur Mac et iPad, mais la complexité est plus grande cette fois-ci. Voici pourquoi vous voudrez peut-être attendre la promotion Apple Back to School – au moins un peu.

Apple fait rarement des offres officielles, mais sa promotion Back to School est une tradition de longue date. Les étudiants et les enseignants peuvent bénéficier de la remise éducation sur Mac, iPad et AppleCare à tout moment, mais en été, Apple propose une promotion à durée limitée avec une incitation supplémentaire.

Cette année et la dernière, il y a eu une réduction supplémentaire de 159 $ sous forme d’AirPods gratuits (avec le boîtier de charge filaire). Vous pouvez payer un supplément pour obtenir des AirPods avec l’étui de recharge sans fil ou les AirPods Pro. C’est un peu en baisse par rapport à 2019, lorsque Apple a fait 199 $ de réduction via des écouteurs Beats gratuits.

Notamment, cette année, la promotion Apple Back to School a commencé trois semaines plus tôt que la deuxième semaine habituelle de juillet et il y a plus à considérer cette fois-ci avant d’acheter un nouveau Mac.

TL;DR

Si vous avez absolument besoin d’un nouveau MacBook en ce moment, allez-y. Mais si vous n’en avez besoin que pour l’année scolaire prochaine, il pourrait être rentable d’attendre un peu. Les tout nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient arriver dans les mois à venir. Pendant ce temps, la promotion Apple Back to School se déroule jusqu’au 27 septembre.

MacBook Air, iMac, iPad Pro

Bon, un peu plus d’explications. Si vous envisagez de vous procurer le MacBook Air M1, cela ne fonctionnera probablement pas d’attendre la prochaine mise à jour matérielle si vous avez besoin d’une nouvelle machine pour l’école à partir de l’automne. Le plus récent que nous ayons entendu est que le MacBook Air de nouvelle génération pourrait être lancé dès la fin de cette année.

Et si vous allez acheter un iMac ou un iPad Pro, il est logique de les saisir maintenant car ils viennent tous deux d’être mis à jour ce printemps.

Nouveau MacBook Pro

Cependant, si vous envisagez le MacBook Pro, c’est une autre histoire. Les modèles MacBook Pro de nouvelle génération devraient apporter des changements majeurs comme le retour de MagSafe, HDMI, lecteur de carte SD, une puce Apple Silicon plus puissante, jusqu’à 64 Go de RAM et une taille d’écran plus grande de 14 pouces aux côtés d’une version de 16 pouces , et des côtés plus plats comme le design de l’iPad Pro.

Bloomberg a rapporté que les nouveaux modèles de MacBook Pro pourraient arriver “dès cet été” qui commence officiellement le 20 juin.

Mais même s’ils n’arrivent pas ce mois-ci, la promotion Apple Back to School se déroule jusqu’au 27 septembre, vous avez donc trois mois pour voir ce qui se passe.

Il est toujours possible, en particulier avec la pénurie mondiale de puces, que les nouveaux MacBook Pro soient repoussés au-delà des trois prochains mois, mais comme la promotion d’Apple se termine fin septembre, il n’y a presque aucun risque d’attendre et de regarder ce qui se passe.

La partie AirPods gratuits de l’accord comprend les petits caractères “jusqu’à épuisement des stocks”, il est donc possible qu’Apple les vende avant de lancer les modèles de nouvelle génération (et ceux-ci ne seraient probablement pas éligibles pour le retour à l’école promo). Mais cela peut être une préoccupation mineure si vous assurer d’obtenir le nouveau MacBook Pro est une priorité.

Surtout si vous gardez votre nouveau Mac pendant plusieurs années, je pense qu’attendre de voir si la mise à jour majeure du MacBook Pro arrive avant octobre en vaut vraiment la peine.

Quel Mac avez-vous prévu de choisir pour l’école cette année ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

