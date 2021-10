Promotion des amplis de niveau 5 pour Mech RPG Megaton Musashi, sur Switch en novembre

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Rappelles toi Mégaton Musashi, le prochain grand projet cross-média de Level-5 ? Il a été annoncé comme un jeu 3DS en 2016, et sa sortie devait être soutenue par une gamme d’animations, de jouets et d’autres événements médiatiques – un processus qui a plutôt bien servi le niveau 5 avec le Montre Yo-Kai séries.

Après quelques années de silence – ce qui est compréhensible quand on sait que le jeu est désormais passé à la Switch et à la PS4 – Megaton Musashi est de retour sous les projecteurs. Nous savons déjà que sa sortie est prévue au Japon en novembre, et Level-5 construit la campagne promotionnelle avec une nouvelle publicité, que vous pouvez voir ci-dessus.

Situé dans un monde où 90% de la population de la Terre a été anéantie, le jeu prend la forme d’un RPG de combat de robots. Comme prévu en 2016, une série animée accompagnera le lancement du jeu. En fait, la série animée a débuté début octobre et est accompagnée d’un spin-off d’anime Internet appelé « After School ». En plus de cela, il y a aussi une collaboration avec le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha et un partenariat de marchandisage avec le géant du jouet Bandai.

Alors qu’une version physique du jeu Switch est prévue pour le Japon, il n’y a aucun mot sur une version occidentale – qui est la conséquence malheureuse du retrait de Level-5 de l’Occident.

En plus de la publicité ci-dessus, Level-5 a également publié une vidéo qui décrit l’histoire et montre un gameplay :

