Promotions des personnages de la Maison Harkonnen pour Dune de Denis Villeneuve .

Plus tôt ce mois-ci, nous avons reçu un lot de promotions de personnages pour Denis Villeneuve Dune mettant en vedette House Atreides, et maintenant c’est au tour de House Harkonnen avec des promos pour le baron Vladimir Harkonnen de Stellan Skarsgard, Piter De Vries de David Dastmalchian et Glossu ‘Beast’ Rabban de Dave Bautista; jetez un oeil ici…

« Mon désert. Ma Dune. #DuneMovie à venir le 22 octobre. https://t.co/Mbboca1K7c pic.twitter.com/JYqBWHLPYN – DUNE (@dunemovie) 27 août 2021

« Le fils du duc, il voit trop. #DuneMovie à venir le 22 octobre. https://t.co/ex3JNo5VkC pic.twitter.com/Q7iLjIejpb – DUNE (@dunemovie) 27 août 2021

“Rien ne survit.” #DuneMovie à venir le 22 octobre. https://t.co/Jv1WJKiiJH pic.twitter.com/MQkn7ITbMW – DUNE (@dunemovie) 27 août 2021

Le voyage d’un héros mythique et chargé d’émotion, “Dune” raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de sa compréhension, qui doit voyager vers la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de son famille et son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent en conflit sur l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe – une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité – seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur survivront.

Dune est réalisé par Denis Villeneuve (Coureur de lames 2049) et voit Timothée Chalamet (Appelez-moi par votre nom) menant le casting aux côtés de Rebecca Ferguson (Mission : Impossible – Fallout), Oscar Isaac (Star Wars : Les Derniers Jedi), Dave Bautista (Avengers : guerre à l’infini), Stellan Skarsgard (Maman Mia ! On y va encore une fois), Charlotte Rampling (rouge moineau), Zendaya (Spider-Man : loin de chez soi), Javier Bardem (Aimer Pablo), Jason Momoa (Aquaman), Josh Brolin (Avengers : Fin de partie), Stephen McKinley Henderson (Clôtures), Sharon Duncan-Brewster (Éducation sexuelle) et Chang Chen (L’assassin).

