Promouvoir l’entrepreneuriat : regarder au-delà des « promoteurs »

in

Actuellement, les divulgations et les conformités tabulées doivent être suivies par les promoteurs en vertu du règlement SEBI.

Par Saurabh Pramod Shah

Étymologiquement parlant, « promoteur » est dérivé du latin promoteur, qui se traduit par « celui qui avance ou fait avancer une cause ». Ainsi, un promoteur est quelqu’un qui fait avancer les choses. Ils entreprennent toutes les démarches pour constituer l’entreprise. Leur contribution est importante dans la création de l’entreprise. Le mot « promoteur » est également défini dans le règlement SEBI et la loi sur les sociétés de 2013.

La définition du règlement 2 (1) (oo) du règlement SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirement) 2018, est assez similaire à celle du Companies Act 2013, à l’exception du fait que la définition du SEBI stipule qu’une institution financière, la banque commerciale prévue, les FPI autres que les personnes physiques et les autres personnes morales spécifiées ne seront pas considérés comme des promoteurs simplement en détenant 20 % ou plus du capital social, à moins qu’ils ne satisfassent aux autres exigences prescrites par les règlements.

Aux États-Unis, la Securities Exchange Commission Rule 405(a) définit un promoteur comme une personne qui, agissant seule ou conjointement avec d’autres personnes, prend directement ou indirectement l’initiative de fonder ou d’organiser l’entreprise commerciale.

La loi SEBI de 1992 a été conçue dans le but de protéger les investisseurs, de promouvoir le développement et la réglementation du marché des valeurs mobilières, mais compte tenu des tendances actuelles en matière d’entrepreneuriat, la facilité de faire des affaires devrait également être prise en compte pour une meilleure participation au marché des valeurs mobilières. Actuellement, les divulgations et les conformités tabulées doivent être suivies par les promoteurs en vertu du règlement SEBI.

Actuellement, les divulgations et les conformités tabulées doivent être suivies par les promoteurs en vertu du règlement SEBI.

Ces normes et d’autres doivent être suivies de manière approfondie par les promoteurs. Mais, ces réglementations sont lourdes et affectent la participation des promoteurs à l’économie. Ces règlements ont été encadrés de cette manière parce que la plupart des entreprises étaient alors familiales. Maintenant, le scénario de propriété a changé. Une étape vers l’ajustement à la situation actuelle et la concentration sur le « contrôle » du promoteur est le besoin de l’heure, alors que l’écosystème traverse un changement majeur en raison de la vague de start-up – témoin d’un départ important de la gestion familiale -jours d’entreprise. Même si le promoteur est un élément instrumental dans la formation de l’entreprise, nous ne pouvons pas être en désaccord avec le fait que, ces dernières années, la structure de l’entreprise a connu un changement radical.

SEBI avait récemment publié un document de discussion suggérant divers changements, notamment sur la définition du promoteur dans le contexte de start-up « licornes » proposant d’être cotées en bourse. La lourde charge pesant sur les promoteurs par le biais de diverses conformités mandatées par SEBI est également prise en compte dans le document de discussion, car ces start-ups ont un investissement substantiel sous la forme d’investisseurs institutionnels et de sociétés de capital-investissement, laissant aux promoteurs très peu de contrôle sur l’entreprise. Il serait négligent de ne pas noter également qu’au fil des années, la contribution des investisseurs institutionnels s’est considérablement accrue sur le marché des capitaux indien ; ainsi, la suggestion de SEBI d’inclure les investisseurs institutionnels dans la définition des promoteurs est une initiative bienvenue qui contribuerait à une meilleure gouvernance.

Il est pertinent de noter que les entreprises de la nouvelle génération, en particulier les licornes, ne sont pas familiales et, dans de nombreux cas, n’ont pas de promoteur identifiable. La raison en est que les promoteurs de ces start-ups ont, au fil des années, dilué leurs fonds propres sur différentes rondes de financement. Diverses conformités SEBI exigées des promoteurs telles que la période de blocage, le reclassement et les pénalités sont devenues une source de préoccupation pour ces licornes souhaitant s’inscrire en bourse.

Parmi les dispositions mentionnées, il convient de noter l’obligation d’indisponibilité des actions des promoteurs, après l’émission publique ; il a été conçu pour s’assurer que les promoteurs s’approprient le fonctionnement de l’entreprise et y sont liés sur le long terme. Aujourd’hui, les entreprises qui entrent en bourse ont une base de promoteurs qui a travaillé dur au fil des ans et fait mûrir le profil des entreprises. Ils voient leur détention comme un moyen d’avoir un effet de levier, d’acquérir des fonds sur le marché. Par conséquent, l’exigence de verrouillage devrait être assouplie par SEBI pour ces start-ups new-age.

L’environnement commercial changeant exige une approche équilibrée dans les lois régissant les promoteurs. Le défi pour le régulateur serait de répondre à la baisse du désir d’être nommé promoteur. Actuellement, être nommé promoteur est une voie à sens unique car les actionnaires sont le facteur décisif lorsque le promoteur souhaite se requalifier en actionnaire public. Ces promoteurs ne sont pas disposés à porter le fardeau des contraventions puisqu’ils ne sont pas impliqués dans les affaires courantes de l’entreprise, en plus d’être nommés sur les documents de l’entreprise en tant que promoteurs. Ils sont considérés comme les principaux coupables des contraventions liées à l’entreprise. Il existe des cas où les promoteurs, sans être activement impliqués dans les activités quotidiennes de l’entreprise, ont dû supporter le fardeau et la peine de telles contraventions.

Ainsi, SEBI doit revoir la définition et le fardeau qui en découle d’être considéré comme un promoteur et, espérons-le, son document de discussion qui se concentre davantage sur la « personne en contrôle » plutôt que sur le promoteur ouvrirait la voie à une meilleure gouvernance en Inde.

Conseillère aux entreprises et consultante en droit des sociétés

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.