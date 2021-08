Pronoms neutres en genre – Comment utiliser les pronoms neutres en genre

Parce que les gens évoluent toujours – à la fois individuellement et en tant que société – la langue continue d’évoluer également. Et l’une des manières les plus excitantes de faire progresser le langage est l’utilisation et la compréhension de pronoms neutres en termes de genre.

Selon le centre de ressources LGBTQ + de l’Université du Wisconsin-Milwaukee, les pronoms neutres en termes de genre sont « des pronoms inclusifs qui n’associent aucun genre à l’individu dont il est question ». Ceux-ci sont différents des pronoms il/elle et elle, qui sont des pronoms spécifiquement genrés.

Maintenant, avant d’approfondir ce sujet et à quoi ressemblent les pronoms neutres, il est important de savoir que l’apprentissage, l’utilisation et le respect des pronoms de quelqu’un sont une partie nécessaire de l’interaction quotidienne.

Donc, que vous ayez personnellement des pronoms neutres, que vous essayiez de déterminer quel(s) pronom(s) vous conviennent le mieux ou que vous cherchiez à être un meilleur allié, vous êtes au bon endroit. Avec l’aide de quelques experts, nous décomposons tout ce que vous devez savoir sur les pronoms neutres.

Quels sont les pronoms neutres en termes de genre ?

De nouveaux usages du langage évoluent constamment pour englober les diverses expériences de genre. Voici quelques-uns des pronoms non sexistes les plus courants que vous devriez connaître :

1. Ils / Eux / Leur

Les pronoms neutres les plus fréquemment utilisés sont ils/leur/leur. « Ils/elles sont largement utilisés par ceux qui ne s’identifient pas aux pronoms elle/elle ou il/elle et sont de plus en plus acceptés dans la culture dominante », explique Iris Gottlieb, auteur et illustratrice du livre Seeing Gender: An Illustrated Guide to Identity. et Expression.

La principale idée fausse entourant les pronoms qu’ils / eux est qu’ils sont grammaticalement incorrects car ce sont des pronoms pluriels. Cependant, nous les utilisons souvent de manière singulière, par exemple « quelqu’un a laissé son téléphone ». L’une des raisons pour lesquelles ils/ils/leurs sont les plus utilisés est que les mots sont familiers, ce qui les rend plus rapidement adoptés que certains des pronoms moins familiers.

2. Ze/Zir/Zirs

(prononcé zee / here / heres)

Si vous vous demandez pourquoi il existe des options de pronoms supplémentaires alors que « ils » est déjà disponible, la thérapeute Stefanie Juliano, conseillère professionnelle clinique agréée, explique que quelque chose comme « ze / zir / zirs » offre un sentiment d’identité au lieu de l’absence de identité.

« Ze avait l’impression que cela était associé à la présence d’un autre genre en plus de l’homme/femme plutôt qu’à la simple neutralité du genre. C’est un peu comme avoir les options sur une liste de genre en disant homme, femme, non binaire ou genderqueer au lieu de n’énumérer que l’homme, la femme ou « autre ».

3. Ey / Em / Eirs

(prononcé ay / em / airs)

Ey / em / eirs sont des versions abrégées de they / them / their qui ont commencé à être utilisées en 1975 lorsque Christine Elverson est entrée et a remporté un concours de la Chicago Association of Business Communicators pour trouver des pronoms neutres.

4. Max.

(prononcé miks)

Max. est la version non binaire de Ms./Mrs./Miss/Mr., termes appelés honorifiques. Ainsi, par exemple, vous pouvez adresser une invitation formelle ou une lettre à Mx. [last name].

5. Nom propre uniquement

Debi Jackson, formatrice en diversité avec l’organisation Gender Inclusivity et également mère d’une fille transgenre, partage que tout le monde n’a pas de pronoms qui leur conviennent.

« Le langage est vaste et peut englober beaucoup d’idées, mais il a quand même ses limites. Je connais plusieurs personnes trans non binaires qui ne se sentent pas à l’aise avec les options de pronom disponibles. Dans ce cas, il faut un certain effort pour structurer des phrases sans utiliser de pronom, mais cela peut être fait. Par exemple, ‘Uri a un rendez-vous à venir avec le Dr Brown. Veuillez rappeler à Uri d’arriver 15 minutes à l’avance et de remplir les informations d’assurance d’Uri avant d’arriver. Uri peut s’enregistrer en ligne ou à la réception une fois qu’Uri arrive. Le nom de la personne est beaucoup utilisé, mais c’est mieux que d’attacher un langage à cette personne qui ne se sent pas à l’aise ou en sécurité.”

L’histoire des pronoms neutres

Le mot de l’année 2019 Merriam-Webster était “ils”, montrant à quel point il est devenu pertinent et important de comprendre les pronoms neutres en termes de genre. Mais 2019 n’a pas été le début des pronoms neutres en termes de genre. En fait, la linguiste et fondatrice de Meridian Linguistics, Sara Maria Hasbun, affirme que les pronoms sans genre sont en fait aussi vieux que le temps. « De nombreuses langues, dont le coréen et le turc, utilisent exclusivement des pronoms sans genre », explique-t-elle. “Le chinois ne précise le genre qu’en écrivant mais pas en parlant.”

Quant à l’anglais, ce n’est pas aussi clair quand les pronoms sans genre sont apparus pour la première fois, mais Hasbun dit qu’ils existent depuis à peu près depuis que l’anglais a commencé à ressembler à la langue que nous utilisons aujourd’hui (qui était vers les années 1500, pour info). “Il est très possible que des pronoms sans genre aient été utilisés avant cela et n’aient tout simplement pas été écrits”, explique-t-elle.

Comment utiliser les pronoms neutres

Si vous débutez dans l’utilisation de pronoms neutres en matière de genre, vous vous demandez peut-être comment former une phrase avec des mots comme « ils » remplaçant des mots comme « il » ou « elle ». Hasbun dit dans le dialecte anglais américain traditionnel – comme ce que je tape et ce que vous lisez – il est standard de suivre l’accord verbal prescrit. Permettez-moi de sortir mon tableau numérique et de vous donner un exemple :

Vous diriez : « Ils aimer aller au magasin “(par opposition à” ils aiment “aller au magasin), même en parlant d’une personne singulière.

Si cela semble étrange, Hasburn dit de garder à l’esprit que les règles d’accord de verbe sont à peu près des conneries dans n’importe quelle langue. « En espagnol, vous utilisez des terminaisons verbales à la troisième personne lorsque vous parlez à un « vous » formel », dit-elle. “Pourquoi? Parce que la langue. Il ne sert à rien de le combattre.”

Et Hasburn encourage fortement chacun à adapter son utilisation de la langue. « Cela vaut la peine de faire de votre mieux pour répondre aux demandes de pronoms dans le cadre d’un être humain respectueux », explique-t-elle.

Comment savoir quels pronoms vous conviennent le mieux

Cela peut sembler un peu déroutant si vous ne savez pas quel(s) pronom(s) utiliser ou lesquels vous conviennent le mieux. L’astuce consiste simplement à les essayer pour voir ce qui fonctionne. «C’est un peu comme essayer une nouvelle nuance de rouge à lèvres», explique Sonny Jane, éducatrice et défenseure de Lived Experience. “Vous devrez peut-être le porter pendant un certain temps pour voir si c’est votre nuance ou non (et parfois notre” nuance “peut changer aussi, et ce n’est pas grave !).” Ils recommandent de demander à vos amis ou à votre entourage de vous appeler les pronoms qui vous intéressent pour tester ce qu’ils ressentent.

De plus, ce n’est pas grave si vos pronoms évoluent et changent avec le temps. Ce n’est pas une chose unique pour toujours, alors donnez-vous de la grâce et soyez ouvert à l’évolution de votre utilisation de la langue et de votre identité.

Comment partager vos pronoms avec les autres

Si vous vous sentez prêt à partager vos pronoms, il existe plusieurs façons de le faire. «Partagez d’abord avec vos amis et votre communauté les plus instruits et les plus solidaires», conseille Adrienne Michelle, thérapeute conjugale et familiale agréée. Ainsi, vous ne serez pas confronté à la double tâche de partager votre identité et de devoir éduquer.

Quand / si vous souhaitez développer la conversation, Jane note qu’il peut être utile d’expliquer simplement ce que sont les pronoms et pourquoi ils sont une partie importante de votre identité. « Cela facilite les choses lorsque vous expliquez à quel point changer vos pronoms est important pour votre bien-être », expliquent-ils.

Juste pour être clair, ce n’est pas votre travail d’éduquer qui que ce soit sur l’importance des pronoms ou de défendre pourquoi vous les utilisez. Donc, que vous en parliez à votre famille, à vos abonnés sur les réseaux sociaux ou à vos amis, Jane dit que vous êtes “autorisé à partager vos pronoms d’une manière confortable et sûre pour vous”. Faites ce qui vous semble le mieux.

Comment demander les pronoms de quelqu’un

La meilleure façon d’apprendre les pronoms de quelqu’un est de simplement énoncer les vôtres. « Présentez-vous d’abord avec vos pronoms », conseille le thérapeute relationnel Darcy Sterling, PhD, animateur de E!’S Famously Single. “Évitez d’utiliser des pronoms spécifiques comme elle/elle et il/lui si vous ne connaissez pas encore les pronoms de quelqu’un.”

Gottlieb dit que la compréhension de l’utilisation appropriée des pronoms neutres va au-delà de la simple question de demander aux gens et souligne que quelqu’un “pourrait préférer” il / lui ” dans un contexte commercial et ” ils / eux ” autour d’amis. ”

“En fin de compte, nous devons avoir confiance que les gens utiliseront les pronoms qui leur conviennent le mieux et ne les remettront pas en question”, a déclaré Gottlieb. Et si plus tard, ces pronoms changent, alors les nouveaux pronoms devraient être adoptés. Nous voulons tous que les gens respectent nos identités et expressions de genre et demander des pronoms est un moyen simple d’obtenir des informations pour mieux se comprendre et s’assurer que nous nous adressons les uns aux autres d’une manière qui fait du bien. »

Que faire si vous êtes mal sexuel

Tout d’abord, désolé de ce qui s’est passé. Deuxièmement, vous voudrez peut-être vous entraîner à réagir afin d’être mieux préparé si cela se reproduit. « S’entraîner peut sembler idiot, mais cela peut vous aider à vous sentir à l’aise face à la situation lorsqu’elle se présente », explique Sterling.

De plus, vous ne devriez corriger quelqu’un que si vous vous sentez à l’aise, mais comme le note judicieusement Jane, “votre genre est valide et qui vous êtes mérite d’être respecté”. Ils suggèrent simplement de souligner que vous utilisez * insérez vos pronoms ici * et de continuer, comme si vous corrigeiez quelqu’un pour avoir mal prononcé votre nom.

Michelle ajoute que si quelqu’un continue de confondre vos pronoms – que ce soit accidentellement ou intentionnellement – demandez à un ami de vous aider à les corriger. C’est le moment idéal pour impliquer votre système de support, et la prochaine chose que vous savez, tout le monde criera vos pronoms corrects la prochaine fois que quelqu’un se trompera.

Que faire si vous trompez accidentellement quelqu’un



Le fait de tromper accidentellement quelqu’un est (1) un sentiment de merde mais (2) cela peut arriver, et il y a une bonne et une mauvaise façon de corriger votre erreur. Michelle fait un travail interne pour comprendre pourquoi il est difficile pour vous de vous en souvenir. “Ce n’est pas la faute de la personne, alors gardez le discours sur les excuses et sur la façon dont vous ne vouliez pas le faire, et efforcez-vous réellement de vous assurer que cela ne se reproduise plus”, conseille-t-elle.

« Cela peut aussi nous aider à explorer le genre par nous-mêmes. Peut-être sommes-nous habitués à nos idées sur ce qui est féminin ou masculin ou les nuages ​​binaires obscurcissent nos pensées sur qui est ou devrait être quelqu’un.”

Le psychiatre Era Dutta, MD, note que si vous réalisez après coup que vous avez utilisé les pronoms incorrects, faites en sorte d’être précis la prochaine fois. Ajuster simplement votre langue montrera que vous avez compris votre erreur et que vous respectez leur identité.

Comment être un meilleur allié pour ceux qui ont des pronoms neutres

Même si vous présentez le même genre que vos pronoms, proposer vos pronoms comme une routine peut mettre les autres à l’aise pour faire de même. Juliano suggère d’inclure vos pronoms dans les e-mails, les étiquettes de nom, les réseaux sociaux et autres éléments d’identification. Prendre l’habitude de vous présenter avec vos pronoms, même s’ils sont typiques de votre présentation de genre, peut ouvrir la conversation et donner aux autres une ouverture à partager également.

