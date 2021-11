Pronostic incertain dans la NBA Eastern Conference 2021/22

Fini le temps où le basket-ball pratiqué par les équipes de la Conférence Est il était défensif, encombrant, dur et tactique, fuyant le spectacle et la fluidité de l’autre côté du pays. La tendance perturbatrice qui a été observée depuis un certain temps a atteint un statut plus élevé ce NBA saison 2021/22, dans lequel une partie très importante de l’excitation et du bon basketball de la ligue est concentrée sur la côte est. Et c’est ce favoritisme sur le rôle de Filets de Brooklyn a perdu du poids face à la montée en puissance d’équipes comme Chicago Bulls, New York Knicks et Washington Wizards, le défi de revenir au meilleur niveau de chaleur de Miami ou le retour attendu des franchises établies dans l’élite.

Il y a 3 équipes sur le top 8 qui devraient faire partie de ce groupe à la fin

En regardant le classement après la première quinzaine de matchs joués, il est impossible de faire une simple approximation des équipes qui entreront dans les séries éliminatoires. Être dans le top 8 coûtera très cher et bon nombre des prévisions initiales sautent par-dessus bord. Actuellement, trois équipes qui semblaient indiscutables se sont fixées dans la zone noble du tableau, comme Milwaukee Bucks, Atlanta Hawkss ou Boston CelticsIls sont loin d’être les meilleurs, tout comme deux équipes d’une grande puissance compétitive, comme les Toronto Raptors et les Indiana Pacers, qui n’abandonneront pas leur quête pour aller le plus loin possible.

Pour que ces cinq équipes obtiennent une place en séries éliminatoires, elles devront non seulement beaucoup s’améliorer, mais aussi attendre une crevaison de l’une des équipes qui est étonnante jusqu’à présent. Filets de Brooklyn C’est loin d’être l’équipe dominante qui était assumée et il y a eu une grande instabilité sur l’affaire Irving qui peut remettre le projet en question. Miami Heat et Chicago Bulls ils semblent des franchises très solides et avec tout le nécessaire pour se pérenniser au sommet, tout en Knicks de New York il devrait progresser à mesure que ses titres améliorent les performances. Ainsi, les grandes inconnues sont la capacité de Washington Wizads, Charlotte Hornets et Cleveland Cavaliers, tous des projets innovants et avec de jeunes talents, pour rester au top.

L’avenir des Philadelphia 76ers, grande inconnue pour définir la Conférence Est

L’affaire de 76ers de Philadelphie, qui pourraient abandonner la compétition si les blessures d’Embiid devenaient chroniques, afin de chercher un meilleur accord pour le départ estival de Simmons, ou ils pourraient donner une tournure à leur projet avec un transfert immédiat de l’Australien qui a amené un joueur All Star dans sa discipline et il doublera ses chances de décrocher une place d’honneur au classement. Seuls les Detroit Pistons et le Orlando Magic sont des équipes qui peuvent être radiées dans une franchise extrêmement attrayante avec un niveau d’égalité et d’incertitude sans précédent dans l’histoire de la ligue.