Pronostics Euroligue : Anadolu Efes contre All

27/09/2021 à 23h30 CEST

CHAMPION D’EUROLEAGUE 2021-22

Le basket-ball de Karat revient sur le Vieux Continent. L’Euroligue démarre ce jeudi avec un duel entre le Panathinaïkos et Monaco dans une édition où le Anadolu Efes tentera de maintenir son statut de champion actuel face aux menaces classiques du FC Barcelone, du CSKA Moscou et du Real Madrid. Tous sont les principaux favoris pour figurer dans le Final Four qui se tiendra cette année à l’O2 de Berlin après avoir surmonté 34 jours de saison régulière, un meilleur des cinq quarts de finale et finalement mené à la série pour le titre un parti unique.

Tout est prêt pour profiter d’une compétition qui n’a pas perdu en qualité avec les équipes, en maintenant ses grands effectifs et même en les améliorant. La NBA, en l’occurrence, n’a pas pêché comme les autres étés en excès, ce qui nous permet de voir le mot continuité dans le staff d’Anadolu Efes et du FC Barcelone. Le CSKA, quant à lui, a remplacé Mike James par un homme capable du meilleur et du pire comme Alexey Shved, tandis que le Real Madrid a conservé la structure des classiques comme Lulle ou Rudy, mais a apporté beaucoup de talents personnifiés à Heurtel, Yabusele, Hanga ou Williams-Goss. Ci-dessous, nous examinons de plus près les quatre favoris :

Anadolu efes

Ergin Ataman doit être plus que satisfait d’avoir retenu son duo vedette de Shane Larkin et Vasilije Micic. Tous deux ont mené les Turcs à leur premier titre en Euroligue et ont été tentés par la NBA en vain. Anadolu n’a enregistré qu’un seul changement par rapport à son effectif la saison dernière, avec l’incorporation du prometteur centre de 21 ans Filip Petrusev – meilleur buteur de la dernière Ligue Adriatique – une incitation de plus à croire qu’ils sont le rival à battre à quota [4.50]

. FC Barcelona

Deuxième tentative pour Sarunas Jasikevicius et ses garçons en quête d’un titre qui leur résiste depuis 2010. L’incorporation du pivot de départ d’Anadolu Efes, Sertac Sanli, est la grande nouveauté dans une équipe culé qui est également attaché à la continuité avec ses trois grands composés de Mirotic, Higgins et Calathes. Ils ont perdu un peu de profondeur avec le départ de Hanga pour le Real Madrid et nous devrons voir comment se déroulera l’expérience de Laprovittola, mais il ne fait aucun doute que les Catalans seront en haut du tableau. La blessure de dernière minute d’Abrines – quatre mois plus tard – pourrait les amener à explorer le marché en attendant la décision des Gasols. Votre victoire en Euroligue est payée exactement de la même manière – en désaccord [4.50]- que le champion actuel.

CSKA de Moscou

Neuf ans plus tard Alexey Shved revient dans l’équipe qui a lancé sa carrière vers la célébrité et la NBA. Le joueur russe de référence ces dernières années avait joué pour Khimki, y étant à la tête d’une souris. Désormais, il sera peut-être le leader d’une équipe prête à gagner à nouveau comme il l’a fait en 2019 après avoir recruté le Lituanien Marius Grigonis comme écuyer. Shved a la mission compliquée de faire oublier un Mike James devenu le meilleur joueur d’Europe au CSKA. Les Russes, au quota [7.00], ils ont une équipe extrêmement puissante dans la peinture avec Shengeila et Voigtmann comme noms représentatifs d’une équipe appelée à tout.

Real Madrid

L’équipe de Pablo Laso a fait face à sa première restructuration majeure ces dernières années après avoir raté le dernier Final Four. Beaucoup sont partis, mais l’essence reste la même pendant que Lulle et Rudy sont sur le navire Reste à savoir si Jaycee Carroll reviendra pour une dernière danse. L’équipe blanche maintient le centre le plus dominant d’Europe, Walter Tavares, et aussi le deuxième personnifié en Vincent Poirier. C’est une équipe plus musclée que les autres années et qui a priori défendra mieux. Le défi est énorme pour une équipe qui a dû faire un virage à 180 degrés dans son approche et dont le quota est [9.00]. Cette idée qu’ils défendront beaucoup plus est sous-tendue par un Adam Hanga qui est le meilleur « bouledogue » d’Europe. Il faudra être attentif à la performance du capricieux et brillant Heurtel et à l’adaptation de Williams-Goss et Yabusele. Dès que les Blancs auront une version décente des deux et avec le retour prévisible au plus haut niveau d’Anthony Randolph, l’équipe devrait être l’une des plus difficiles à déloger.