Pronostics Ligue 1 : Messi entame la séquence

27/11/2021 à 12:49 CET

pari

Saint Etienne contre Paris Saint Germain

dimanche, 13h00

Enfin Leo Messi a marqué en Ligue 1. C’était dans un match pratiquement décidé contre un Nantes à dix joueurs, mais cela aide l’Argentin à rompre son charme en France et à envisager l’avenir avec optimisme. C’est vrai que juste après est venue la déception du match contre Manchester City, où Messi a à peine touché le ballon, mais la Ligue 1 est bien différente.

Le PSG visite le domicile de l’avant-dernier, Saint Etienne, et leur quota parle du favoritisme du Neymar, Messi et Mbappé. Votre simple victoire est [1.3] et nous parlons d’une équipe qui marque en moyenne deux buts encaissés par match contre un PSG qui en marque plus de deux par match.

Tout ce qui n’est pas gagné par ceux de Mauricio Pochettino Ce sera une surprise. De plus, l’Argentin sera désormais plus concentré une fois que les rumeurs de sa possible signature pour Manchester United seront terminées.

Quant aux options de paris, nous voyons obligatoire le PSG handicap -1 à [1.83], tandis que plus de 3,5 buts à [2.1] Cela nous semble un peu excessif. Sachant que Messi a déjà brisé sa malédiction, il faut regarder son quota de buteurs. Un peu à [1.36] il est insuffisant, mais les deux ou plus à [2.75] c’est très juteux.