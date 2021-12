Proof of Stake Networks pour aider les fournisseurs de Stake-as-a-Service

Le mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS) a gagné du terrain en 2021 car il est plus respectueux de l’environnement et plus rentable que le cadre de preuve de travail (PoW) utilisé dans des réseaux comme Bitcoin (BTC).

Par conséquent, ce revirement offre des opportunités monétaires aux fournisseurs de partage en tant que service. Chase Devens, analyste de recherche chez Messari, a confirmé :

« PoS remplace rapidement PoW en tant que moteur de consensus dominant pour les blockchains modernes. Cela ouvre la porte aux fournisseurs de staking-as-a-service (STaaS) pour créer des entreprises de plusieurs milliards de dollars pour prendre en charge la sécurité du réseau PoS. »

L’écrivain d’investissement Tascha a fait écho à ces sentiments en déclarant :

« La plupart des citoyens de la blockchain PoS gagnent déjà » un revenu du capital de base universel « par le biais de récompenses. »

Solana a récemment émergé comme la crypto la mieux mise avec une valeur de 78,49 $, selon une étude du fournisseur d’informations cryptographiques Staking Rewards.

Le jalonnement consiste à verrouiller les actifs cryptographiques pendant une certaine période de temps pour aider un réseau blockchain dans des fonctions telles que la confirmation de transaction. En retour, les investisseurs gagnent des intérêts ou des récompenses.

Les réseaux utilisant le cadre PoS tels que Solana, Polkadot et Cardano sont décentralisés et peuvent s’interfacer avec des contrats intelligents utilisés dans les secteurs en plein essor de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT).

Avec l’algorithme de preuve de pari, la validation de bloc dépend du nombre de pièces mises ou détenues. Cependant, ce n’est pas le cas pour le framework PoW car la validation est basée sur la résolution d’un puzzle cryptographique, qui implique des calculs mathématiques.

Même si Ethereum utilise le mécanisme de consensus de preuve de participation, il cherche à passer au système de preuve de travail via le contrat de dépôt ETH 2.0, également connu sous le nom de Beacon Chain, lancé en décembre 2020. Par conséquent, il est attendu Ethereum 2.0 améliorer l’évolutivité du réseau. par fragmentation.

Source de l’image : Shutterstock