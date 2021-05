Propagation du Covid-19 en Inde: environ 533 districts rapportent plus de 10% de positivité; propagation massive dans les zones rurales

Le gouvernement central a noté le taux de positivité de 26 États au cours de la semaine du 5 au 11 mai à 15 pour cent.

Il ne fait aucun doute que la deuxième vague du nouveau coronavirus a dévasté des gens en Inde à bien des égards. La propagation, qui était auparavant considérée comme une tendance urbaine, s’est maintenant profondément infiltrée dans les zones rurales du pays. L’année dernière, alors que la première vague de Covid-19 se calmait, il a été constaté que le taux d’infection était plus faible dans les zones rurales que dans les villes urbaines. Le gouvernement a récemment annoncé que sur plus de 700 districts en Inde, pas moins de 533 districts sont massivement touchés, avec plus de 10% du taux de positivité du coronavirus.

Un regard sur les chiffres de Covid-19

Le nombre total de cas actifs en Inde est actuellement de plus de 37 lakh, certains États signalant individuellement plus d’un lakh de cas actifs. Avec une augmentation du nombre de cas viraux, le taux national de positivité diminue de 20 à 21%. Pas moins de 42% de l’ensemble des districts du pays ont un taux de positivité supérieur à la moyenne nationale. Citant le Dr Balram Bhargava, directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), un rapport de l’IE a noté que plus de 20 districts de 8 États ont un taux de positivité supérieur à 10 pour cent. Il s’agit notamment du Karnataka et du Rajasthan avec 28 districts chacun, Odisha avec 27 districts, Chhattisgarh avec 24 districts suivi du Gujarat avec 23 districts, Haryana avec 22 districts, West Bengal avec 22 districts et Assam avec 20 districts.

D’autres États comme le Punjab, l’Uttarakhand, l’Himachal Pradesh, Delhi, le Kerala, l’Andhra Pradesh, le Jharkhand et l’Arunachal Pradesh ont 10 à 20 districts, chacun d’entre eux ayant un taux de positivité Covid-19 supérieur à 10%.

En dehors de ceux-ci, il y a cinq États qui ont vu qu’ils ont plus de 30 districts chacun où le taux de positivité virale a atteint plus de 10 pour cent. L’État, qui compte le plus grand nombre de districts, est le Madhya Pradesh, avec 45 districts signalant une augmentation significative du nombre de cas de coronavirus sur une base quotidienne. Vient ensuite l’Uttar Pradesh qui compte 38 districts. Le Maharashtra compte désormais 36 districts avec plus de 10% du taux de positivité du coronavirus. Le Tamil Nadu et le Bihar comptent respectivement 34 et 33 districts.

Le gouvernement central a noté le taux de positivité de 26 États au cours de la semaine du 5 au 11 mai à 15 pour cent. Il est à noter que Goa a signalé un taux de positivité de 49,6%. De même, le territoire de l’Union Pondichéry a noté un taux de positivité de 42,8 pour cent.

L’étape suivante

Étant donné que les chiffres font rage depuis que la deuxième vague de Covid-19 a éclaté, le Dr Bhargava a déclaré que la recommandation antérieure du ministère de la Santé déclarant que pas plus de 30% de tous les tests Covid-19 ne devraient être des tests antigéniques rapides, doit être dilué. À l’heure actuelle, il est impératif d’améliorer l’accès ainsi que la disponibilité des tests dans les zones rurales. Le Dr Bhargava a souligné que la RAT devra être intensifiée de manière agressive et cela peut être fait en créant des centres de test dans les centres communautaires ainsi que dans les écoles.

Il ne fait aucun doute que les tests rapides d’antigène ont été plus faciles à donner des résultats rapides, mais leur norme est inférieure aux tests RT-PCR, qui sont plus précis et «l’étalon-or» des tests en matière de virus.

L’année dernière, l’accent a été mis sur la réalisation d’environ 70% de tests RT-PCR et 30% de RAT. Mais étant donné l’ampleur de la transmission, les États ont été invités à effectuer plus de RAT pour des résultats de test plus rapides. Cela donnera en outre une impulsion à l’isolement précoce et permettra de rompre la chaîne de transmission à un rythme plus rapide.

Selon le Dr Bhargava, une stratégie à plusieurs volets sera nécessaire pour intensifier la RAT. Cela comprendra la mise en place de cabines d’essai 24h / 24 et 7j / 7 et d’installations RAT dans les villes, les villages et les villages. Les centres communautaires, les écoles et les collèges peuvent être mis à profit pour mettre en place ces installations.

