“Propageons #peaceandlove”, déclare Ringo Starr pour l’événement d’anniversaire de 2021

Ringo Starr a aujourd’hui (28) publié un message à ses légions de fans du monde entier au sujet de sa prochaine initiative d’anniversaire #peaceandlove pour 2021.

L’ancien Beatle bien-aimé aura 81 ans le 7 juillet et a renouvelé son invitation annuelle à participer à la rencontre et à penser, dire ou publier #peaceandlove à midi, heure locale du jour. Starr est le fer de lance de l’initiative depuis 2008, lorsqu’elle a commencé après que « la paix et l’amour » était sa réponse à la question d’un journaliste sur ce qu’il aimerait pour son anniversaire.

Il dit dans le message enregistré: “J’invite tous ceux qui veulent se joindre à la célébration de la paix et de l’amour pour mon anniversaire à midi, où que vous soyez, 7-7-21 – vous pouvez le poster, vous pouvez le dire, vous pouvez même le penser – mais ce serait vraiment cool si vous alliez « Peace and Love » à midi le jour de mon anniversaire – alors répandons la paix et l’amour le jour de mon anniversaire – allez tout le monde !

Les rassemblements ont traditionnellement eu lieu en personne, Starr rencontrant des fans dans la ville où il se trouve, à partir de 2008, lorsqu’il l’a fait dans les rues devant le Hard Rock Café de Chicago. Il a aidé à distribuer des cupcakes et a rejoint la foule pour « Peace and Love » à midi.

Depuis, l’événement s’est considérablement développé et en 2019, il y a eu plus de 30 événements Peace and Love dans des villes du monde entier, de Buenos Aires à Erevan, de Sydney à La Paz, de Sao Paulo à Bogota, de Prague à Helsinki, d’Asunción à Lima. , de Londres à Liverpool, de Chicago à New York et bien au-delà.

L’année dernière, la pandémie a empêché un événement en personne et la célébration s’est déplacée en ligne, la star hébergeant Le grand spectacle d’anniversaire de Ringo pour ses 80 ans. Il comportait un concert inédit et des performances uniques de Starr, Paul Mccartney, Joe Walsh, Ben Harper et Dave Grohl, Sheryl Corbeau, Gary Clark Jr, Peter Frampton, Sheila E, et bien d’autres. L’émission a été diffusée dans le monde entier via AXS, YouTube et Ceek, et a bénéficié au réseau mondial Black Lives Matter, à la Fondation David Lynch, à Musicares et à WaterAid.

Le Mars Rover et la Station spatiale internationale ont été les premiers à souhaiter un anniversaire à Ringo. « À 260 milles au-dessus de notre planète natale, les astronautes de la NASA souhaitent à Ringo Starr un joyeux 80e anniversaire ! », disait le message. « Étant donné que notre laboratoire en orbite fonctionne au temps moyen de Greenwich, ou GMT, nous sommes officiellement le 7 juillet – une date idéale pour envoyer #PeaceAndLove à tout le monde à travers l’univers ! »

Les détails sur les rassemblements régionaux Peace and Love 2021 qui seront organisés par les fans le mois prochain, en personne et via Zoom, peuvent être trouvés sur la page Facebook de Ringo. Des événements sont déjà confirmés en Argentine, Costa Rica, Colombie, El Salvador, Allemagne, Guatemala, Japon, Italie, Panama, Pérou, Portugal, Russie, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, USA.

Histoire des célébrations annuelles de l’anniversaire Peace & Love du 7 juillet de Ringo :

2008 – Chicago, Illinois Hard Rock Café

2009 -Campagne en ligne comprenant des salutations en magasin à midi dans tous les Hard Rock Cafés du monde entier

2010 – New York, NY : Hard Rock Café, Times Square

2011 – Hambourg, Allemagne : Hard Rock Café

2012 – Nashville, Tennessee : Hard Rock Café

2013 – Célébration en ligne avec un message vidéo de Ringo

2014 – Los Angeles, Californie : Capitol Records Tower

2015 – Los Angeles, Californie : Capitol Records Tower

2016 – Los Angeles, Californie : Capitol Records Tower

2017 – Los Angeles, Californie : Capitol Records Tower

2018 – Nice, France : Hard Rock Café

2019 – Los Angeles, Californie : Capitol Records Tower

2020 – Los Angeles, CA : Célébration virtuelle, « Ringo’s Big Birthday Show »

