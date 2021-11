Prophète de bronze : Reyes Pla chute en demi-finale de la Coupe du monde

Enmanuel Reyes Pla a touché la revanche olympique, mais il ne l’aura pas lors de la Coupe du monde en Serbie. Le Prophète et le Cubain Julio La Cruz (il l’a privé de médailles aux Jeux) étaient chacun d’un côté de la table. Ils n’ont pu être vus qu’en finale. Les deux se sont conformés et en demi-finale, La Cruz n’a pas hésité et a clairement écrasé (tous les juges ont donné tous les rounds) l’Ouzbek Saydrakhimov. Ce fut au tour de l’Espagnol, mais il n’y parvint pas avec l’Italien Aziz Abbes Mouhiidine, vainqueur par décision partagée (29-28, 29-28, 28-29, 30-27 et 30-27).

Ce n’était pas le jour de Reyes Pla, qui, effondré en attendant la décision officielle, a tout donné, mais il n’a pas atteint un adversaire qui était plus rapide dans les deux premiers tours. Malgré la tristesse logique de la défaite, Enmanuel ne doit pas oublier qu’il a marqué l’histoire de la boxe espagnole. Seul Enrique Rodríguez Cal, en 1974, avait déjà réalisé un métal en Coupe du monde. C’était aussi du bronze. L’Espagne ne franchit pas cette barrière, mais Pla a montré que cette génération est appelée à faire de grandes choses. Pour le moment ce n’est que du bronze, mais pas pour longtemps.

Le premier tour du combat a clairement fait la différence dans les vitesses. Mouhiidine était très rapide avec ses mains et ses jambes. Enmanuel, plus tranquillement, a pris deux minutes pour lire le combat que l’Italien a soulevé. L’Espagnol a bien clôturé la manche, mais cela n’a pas suffi à convaincre quatre des cinq juges. Au deuxième tour, Reyes Pla était plus à l’aise, mais encore une fois, la vitesse des mains du transalpin était la clé. Il a contre-attaqué avec discernement et est arrivé. C’était plus proche que le précédent, mais le combat était déjà réglé. Quatre des cinq juges se sont battus 20-18. Il était temps d’aller chercher le KO.

L’expérience du Prophète est d’or et cela valait la peine d’appuyer. Mouhiidine a verrouillé le combat et n’a pas permis à Enmanuel d’enchaîner les bonnes combinaisons. Il était temps de rester main dans la main en demi-finale. La Coupe du monde ne s’est pas bien passée pour le combattant. « Il leur est impossible d’atteindre 100% aux Jeux et ici. Ce sont des dates très proches et nous donnons la priorité aux Jeux », a prévenu Rafa Lozano dans le précédent. Ce chemin juste et qui n’a pas été semé (a dû disputer quatre couleurs pour atteindre les demi-finales) lui a fait manquer la fraîcheur dont il avait besoin. Bronze amer pour Le Prophète.