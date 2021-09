Proposition 22 : La bataille en dents de scie pour les droits des travailleurs américains

Plus de 58 % des électeurs californiens ont approuvé la proposition 22, classant les conducteurs de ces services comme des sous-traitants.

Par Siddharth Pai

Les États-Unis ont de nombreuses particularités dans leurs processus électoraux qui embrouilleraient les étudiants en éducation civique ailleurs. Par exemple, lors d’une élection présidentielle américaine, d’autres choix référendaires, sans aucun rapport avec l’élection, sont sur le bulletin de vote dans chaque État.

Lors de l’élection présidentielle de l’année dernière, le scrutin de Californie comprenait un référendum appelé «proposition 22» sur le bulletin de vote, soutenu par des entreprises telles que Uber, DoorDash et Lyft. Ces entreprises utilisent des travailleurs « occasionnels » et avaient menacé de quitter l’État si la mesure n’avait pas été votée. Elles voulaient que leurs chauffeurs soient classés comme sous-traitants et non comme employés.

La Californie est un État de gauche et a voté massivement pour Joe Biden. Pourtant, la proposition 22 a été adoptée. Les applications de covoiturage de l’économie des concerts ont dépensé plus de 200 millions de dollars, tandis que les syndicats qui s’y opposent ne pouvaient rassembler qu’environ un dixième de cette somme. L’argent plus gros a payé. Les électeurs californiens ont été bombardés d’e-mails, de dépliants, de SMS et de spots vidéo affirmant que la proposition était juste pour les conducteurs de l’économie de gig. Plus de 58 % des électeurs californiens ont approuvé la proposition 22, classant les conducteurs de ces services comme des sous-traitants.

Le paradoxe des Californiens libéraux votant pour des référendums de droite n’est pas nouveau. Avant la proposition 22 de 2020, une proposition de 1994 en Californie supprimait le droit des «étrangers illégaux» de recourir à des fonds publics. Cela signifiait que même si les non-citoyens américains avaient payé des impôts sur le revenu ou des taxes foncières, ils (et leurs enfants) ne seraient pas éligibles aux prestations publiques telles que l’enseignement de base, qui est largement gratuit aux États-Unis, ainsi que les soins de santé et autres prestations sociales. Il est difficile d’imaginer pourquoi un électorat de gauche refuserait aux contribuables leurs droits dans un pays fondé sur le principe “pas d’imposition sans représentation”. Peut-être que le marketing très ciblé de veille électorale est efficace après tout.

Selon le National Employment Law Project (NELP), une personne conduisant en moyenne 35 km par heure sur une semaine de travail de 40 heures gagnerait 287 $ de moins par semaine si la proposition 22 était adoptée, en plus des soins de santé et d’autres réductions. Le NELP dit qu’une “sous-classe permanente de travailleurs” a été créée. Dans une ironie presque comique, enhardie par cette victoire électorale, des entreprises de l’économie des concerts comme Uber et Lyft ont accéléré la promotion de ce qu’elles appellent une «troisième façon de travailler», une classification des travailleurs indépendants qui reçoivent des avantages limités sans obtenir le statut d’employé. .

Après la proposition 22, les travailleurs de ces entreprises de concerts en Californie n’ont pas les mêmes droits que les employés réguliers aux congés de maladie payés, aux heures supplémentaires, à l’assurance-chômage ou à un lieu de travail couvert par les lois sur la sécurité et la santé au travail. L’Assemblée de Californie avait tenté d’éviter cela plus tôt avec une loi propre appelée Assembly Bill 5 (AB 5), qui aurait garanti ces droits, mais qui a fini par être annulée par la proposition 22.

Dans une bataille en dents de scie continue, une coalition de chauffeurs de VTC et de groupes de travailleurs a intenté une action en justice en janvier 2021, arguant que la proposition 22 est elle-même inconstitutionnelle. La Cour suprême de Californie a refusé d’entendre l’affaire, et il semblait que cette « sous-classe permanente » de travailleurs avait été créée pour toujours sans plus aucun recours à la loi. Mais le groupe a déposé à nouveau sa requête devant un tribunal inférieur de Californie, posant un nouveau défi aux entreprises de l’économie des concerts. Vendredi soir, un juge californien a statué que l’initiative du scrutin de la proposition 22 violait la Constitution de l’État.

La décision du juge Frank Roesch de la Cour supérieure de Californie dans le comté d’Alameda avait trois conclusions. La première était que la proposition 22 retranchait les travailleurs du groupe du bassin d’employés éligibles à l’indemnisation des accidents du travail en cas de blessure ou d’autre incident sur le lieu de travail. Mais en vertu de la Constitution californienne, la législature de l’État a le droit constitutionnel de fixer et de contrôler l’indemnisation des travailleurs.

Deuxièmement, la proposition 22 comportait plusieurs dispositions ahurissantes conçues pour empêcher le législateur d’apporter des modifications importantes à la loi à l’avenir. Par exemple, il a exigé que la législature atteigne une majorité des sept huitièmes (87,5%) pour apporter des modifications à la loi, une majorité qualifiée qui est clairement inaccessible presque partout dans le monde où un système démocratique existe. Il exige également que tout changement soit « cohérent » avec la proposition 22, empêchant le législateur de modifier ou d’infirmer la loi. Étant donné que la question de l’indemnisation des accidents du travail identifiée par le juge Roesch dans la première conclusion ci-dessus ne pouvait pas être séparée du reste de la proposition 22, il a conclu que « l’intégralité de la proposition 22 » ne pouvait pas être appliquée.

Le combat californien commence à se répéter dans d’autres États. Ceux-ci pourraient inclure le Massachusetts et le New Jersey, où les régulateurs de l’État ont mis les entreprises de l’économie locale mal à l’aise, ou New York ou la Pennsylvanie, où les tribunaux ont rejeté leur argument selon lequel les travailleurs dirigent leurs propres entreprises indépendantes en tant qu’entrepreneurs. En août, les entreprises ont déposé une demande de vote similaire dans le Massachusetts, où le traitement des travailleurs intérimaires est déjà sous étroite surveillance.

Le reste du monde regardera avec intérêt. Historiquement, la disposition envers les travailleurs de « l’économie informelle » a été le laissez-faire. Mais cela semble changer à mesure que le travail de concert prend le relais. En Inde, par exemple, il vaut la peine de voir une tentative visant à garantir que les livreurs de nourriture et les chauffeurs de taxi bénéficient de certaines prestations de sécurité sociale dans le cadre d’un code du travail révisé.

Et ensuite ? L’argent de Big Tech l’emportera-t-il ? Ou les contestations judiciaires concertées verront-elles les droits des employés de concert protégés ? Je suis déchiré. D’une part, une réglementation légère est bonne pour les affaires. De l’autre, il laisse place à l’exploitation.

