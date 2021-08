Proposition d’augmenter les tarifs circulaires dans le Grand Noida, Noida pour fausser la demande de logements

in

L’administration du district procède généralement à l’exercice annuel de révision des tarifs des cercles en juillet et les notifie en août. (Image représentative)

La proposition de l’administration Gautam Buddh Nagar d’augmenter les taux de cercle à Noida et dans le Grand Noida pourrait avoir une incidence sur le marché du logement, qui sort progressivement des perturbations induites par Covid. Les analystes et les développeurs ont déclaré que cette décision aurait un impact négatif sur la demande dans un marché déjà atone.

L’administration du district procède généralement à l’exercice annuel de révision des tarifs des cercles en juillet et les notifie en août. Pour l’exercice 22, l’administration du district, par le biais d’un avis, a demandé au public et aux parties prenantes de faire des suggestions sur les tarifs proposés. Le taux circulaire est la valeur minimale à laquelle une propriété peut être achetée ou vendue.

Pour les zones de catégorie A+ comme le secteur Noida 15A, l’administration a proposé un taux de Rs 1,94,250 par mètre carré, contre le taux de base actuel de Rs 1,03,500 par mètre carré. De même pour les zones de catégorie B comme le secteur 12 et le secteur 22, le taux est proposé à Rs 72 000 par mètre carré à partir de Rs 52 500 par mètre carré.

L’augmentation des tarifs circulaires entraînera des droits de timbre et des frais d’enregistrement plus élevés, ce qui rendra les propriétés plus coûteuses. À l’heure actuelle, le gouvernement facture 5% de la valeur totale de la propriété en tant que frais de propriété à Gautam Buddh Nagar.

Le président d’Anarock Property Consultants, Anuj Puri, a déclaré que la proposition d’augmenter les tarifs de cercle à Noida, Greater Noida et le long de l’autoroute Yamuna jusqu’à 40% et d’appliquer en outre une surtaxe de 5 à 12,5 % sur les propriétés le long de la route du métro ou à proximité de l’autoroute pourrait pas venu à un moment moins idéal.

Le marché NCR vient tout juste de commencer à se remettre du double impact des blocages. Un régime de prix plus doux aurait encouragé davantage d’acheteurs car ils sont toujours aux prises avec les impacts économiques de Covid-19, a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.