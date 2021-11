Proposition de vélos électriques Apple – est-ce quelque chose que vous aimeriez voir ?

Le projet Apple Car a récemment suscité un regain d’intérêt, mais il est suggéré aujourd’hui qu’un vélo électrique Apple pourrait être encore plus intéressant.

Je commencerai par dire que je ne suis pas convaincu que cela ait un sens en tant que catégorie de produits pour Apple – mais, après avoir essayé le plus Apple des vélos électriques plus tôt cette année, un Apple eBike est toujours quelque chose que j’aimerais personnellement voir …

Napier Lopez de TNW fait le cas.

Je l’admets, une voiture Apple serait cool, et je suis très curieux de voir ce qu’est le point de vue de Cupertino sur un véhicule électrique. Mais vous savez ce que je pense serait encore plus intéressant, plus impactant et meilleur pour la planète qu’une Apple Car ? Un vélo électrique Apple. Ou devrais-je dire… l’iBike ? Je parierais mon dernier dollar qu’Apple commercialisera sa voiture autour des avantages environnementaux. Mais il suffit d’un peu de recherche – et de bon sens) pour montrer que les vélos électriques sont une meilleure solution que les voitures pour de nombreux endroits, les villes en particulier.

Fait intéressant, Lopez n’est généralement pas un fan d’Apple. La raison pour laquelle il aimerait voir la société de Cupertino le faire, c’est parce qu’il pense que cela rendrait les vélos électriques cool et générerait l’impulsion pour un investissement approprié dans les infrastructures cyclables.

Le manque d’infrastructures cyclables appropriées est l’un des plus grands obstacles à l’adoption du vélo, en particulier aux États-Unis. Apple pourrait aider à changer cela. Je ne suis pas personnellement un fan de la plupart des produits Apple, mais il y a peu d’entreprises aussi capables d’influencer le changement culturel qu’Apple. Alors que de nombreuses entreprises ont pu être appelées « la Pomme des vélos électriques », il n’y a qu’une seule Pomme. Il n’est pas difficile d’imaginer ce qu’un iBike pourrait signifier pour améliorer les infrastructures cyclables dans le monde. D’une part, les gens achèteraient simplement plus de vélos en premier lieu. Ils achèteraient un iBike pour le simple fait qu’il s’agit d’un produit Apple. Bien sûr, cela dépend également de l’exécution, mais il y a peu de produits Apple qui n’excellent pas ou ne dominent pas les parts de marché dans leurs catégories respectives. La popularité, l’influence et le pouvoir de lobbying de l’entreprise pourraient obliger les villes à développer leur infrastructure cyclable, de la même manière que l’iPod a changé l’industrie de la musique et l’iPhone a changé Internet.

J’ai commencé comme un sceptique en matière de vélos électriques, les considérant comme quelque chose pour les 94 ans. Mais en essayer quelques-uns moi-même et discuter avec des amis a complètement changé ma position. Je vois maintenant les vélos électriques non pas comme un remplacement des vélos à propulsion humaine, mais comme une troisième catégorie de véhicules, combinant le meilleur des vélos et des motos légères.

Ils peuvent aller partout où les vélos normaux peuvent, mais vous permettent également d’arriver quelque part sans transpirer. En effet, je suis même sur le point de faire une conversion Swytch sur mon Brompton précisément parce qu’il me permet de le conduire soit comme un vélo à propulsion humaine, soit comme un vélo électrique, selon mes besoins du moment.

Le VanMoof S3 possède de nombreuses fonctionnalités que j’attendrais d’un Apple eBike :

Design sympa Affichage et lumières intégrés dans le cadre Verrouillage et déverrouillage contrôlés par Bluetooth ou par application Alarme qui sonne sur le vélo et sur votre iPhone Fonctionnalité Find My intégrée Vitesses automatiques (détesté l’idée, adoré la réalité) Configuration de la vitesse contrôlée par l’application

De la part d’Apple, je m’attendrais également à un moyen très soigné de monter n’importe quel iPhone, bien sûr, avec une recharge sans fil.

Dans quelle mesure seriez-vous intéressé par un vélo électrique Apple ? Veuillez participer à notre sondage et partager vos réflexions dans les commentaires sur ce que vous attendez de l’entreprise.

Image conceptuelle : BaoPham Design

