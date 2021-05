Proposition d’option de soins de santé publique du Nevada, expliquée par son auteur

L’élection de Joe Biden a apporté un nouvel optimisme sur le fait qu’une option d’assurance maladie publique pourrait devenir une réalité. Mais alors que l’option publique, un régime d’assurance géré par le gouvernement qui concurrence les assureurs privés, semble être hors de propos au niveau fédéral, les législateurs du Nevada font pression pour adopter leur propre version avant la fin de leur session législative.

Le Nevada ne deviendrait que le deuxième État avec une option publique, après que Washington ait mis en œuvre sa propre version de la proposition cette année. La législature contrôlée par les démocrates fait une course contre la montre – la session législative se termine le 1er juin – mais la législation passe déjà par les comités du Sénat.

«Il est maintenant temps d’agir», m’a dit la chef de la majorité au Sénat du Nevada, Nicole Cannizzaro, dans une récente interview. «Ceci est vraiment conçu pour être une approche très raisonnable pour développer une autre option pour les gens. Il ne cherche pas à renverser tout le système. Il y a des gens qui ne sont pas servis par ce système. Comment servons-nous ces personnes? »

Voici les bases de la proposition du Nevada, le projet de loi 420 du Sénat:

Le plan «option publique» serait vendu sur le marché de l’assurance publique créé en vertu de la loi sur les soins abordables, accessible aux particuliers et aux petites entreprises qui sont déjà éligibles pour y souscrire des plans, à partir de 2026. Les assureurs maladie qui participent au Medicaid de l’État ont géré le programme de soins serait tenu de soumettre une proposition d’option publique; d’autres assureurs pourraient également soumettre une offre. Le plan d’option publique offrirait une couverture de niveau argent (couvrant 70% des frais médicaux) ou de niveau or (80%). Les primes de l’option publique seraient initialement fixées à 5% de moins qu’un régime «de référence» des régimes d’assurance privés déjà vendus sur le marché; au fil du temps, l’objectif serait de ramener les primes à 15% de moins que le plan de référence. Les prestataires de soins de santé qui acceptent les patients Medicaid de l’État ou le régime d’assurance maladie des employés de l’État seraient tenus d’accepter les patients sur le plan d’option public.

La proposition suscite des réactions négatives de la part des fournisseurs de soins de santé, comme Megan Messerly l’a couvert pour le Nevada Independent. Et certains experts affirment que, étant donné que la plupart des personnes non assurées sont déjà éligibles aux subventions Medicaid ou ACA, l’option publique n’est peut-être pas le véhicule le plus efficace pour étendre la couverture – mais pourrait exercer une pression à la baisse sur les coûts des soins de santé.

Dans notre entretien, Cannizarro l’a présenté à la fois comme une chance de couvrir les personnes non assurées et d’utiliser l’effet de levier de l’État pour aborder l’abordabilité des soins de santé. Une transcription de notre conversation est ci-dessous, éditée pour la longueur et la clarté.

Dylan Scott

Le problème le plus difficile pour une proposition d’option publique est de savoir combien payer les fournisseurs. Avez-vous réglé les taux de paiement?

Le leader de la majorité au Sénat du Nevada Nicole Cannizzaro

Nous voulions être très conscients du fait que nos fournisseurs sont une partie importante de cela. Nous ne voulions pas que cela se transforme en une situation où ils seraient aux tarifs Medicaid. Nous n’avons donc pas de taux particulier dans le projet de loi.

Nous avons dans le projet de loi que le plancher serait au moins les tarifs de Medicare sont meilleurs. L’objectif global est que nous voulons récompenser ceux qui soumissionnent sur un marché public pour être en mesure de fournir des services vraiment basés sur la valeur et pour être innovants en termes de résultats de santé. Ce que nous essayons avec le libellé du projet de loi, c’est de nous assurer que ce serait au moins Medicare ou mieux. Les taux de remboursement pour les prestataires sont évidemment un peu plus élevés pour Medicare que pour Medicaid. Il n’y a pas d’interdiction en termes d’approvisionnement pour eux de négocier des tarifs plus élevés, et c’est ce que nous envisagerions. Ils vont être payés un montant raisonnable pour les services qu’ils fournissent.

Lorsque nous examinons ces offres, nous voulons vraiment rechercher les plans qui permettront d’assurer la continuité des soins. Espérons que nous pourrons négocier de bons tarifs pour nos fournisseurs, d’autant plus que ces personnes qui seraient ouvertes à l’option publique seraient des personnes qui ne sont actuellement pas assurées.

Nous parlons de faire en sorte que les gens qui autrement coûtent beaucoup d’argent au système pour leurs soins … dans un endroit où ils peuvent bénéficier de soins de santé cohérents, continus et préventifs et d’un traitement rapide et réparateur de tout problème plus aigu qui survient. nous ne les faisons donc pas apparaître dans les salles d’urgence avec toute une série de problèmes qui sont en cours mais qui n’ont pas pu être résolus en raison de ce manque d’accès aux soins de santé.

Dylan Scott

Avec l’exigence que si vous prenez déjà le régime des employés de l’État ou Medicaid, vous devez prendre l’option publique, avez-vous une idée du nombre de fournisseurs qui relèveraient de ces paramètres? Pensez-vous que la plupart des fournisseurs de soins de santé accepteraient le régime d’options public à moins qu’ils ne soient disposés à perdre tous ces autres patients couverts?

Nicole Cannizzaro

Absolument. Nous essayons de nous assurer qu’il s’agit d’un plan à l’échelle de l’État.

C’est si difficile ici au Nevada; surtout pour nos communautés rurales, l’accès aux soins de santé est difficile. Le fait d’avoir tous ces fournisseurs renforce l’adéquation du réseau, de sorte que les gens peuvent réellement entrer et voir un fournisseur. Ils n’ont pas seulement des soins de santé, mais ils n’arrivent pas à trouver un médecin, car cela revient à ne pas avoir de soins de santé.

Dylan Scott

Comment êtes-vous arrivé à l’objectif d’offrir initialement des primes inférieures de 5% à celles d’un plan de référence? Quelle en a été la motivation? S’agit-il de maîtrise des coûts ou de couverture des non-assurés?

Nicole Cannizzaro

L’un des éléments intéressants à propos du Nevada est que nous avons un taux de non-assurance relativement élevé, environ 11 pour cent. Cela a été assez cohérent, c’est-à-dire environ 350 000 Nevadans qui n’ont tout simplement pas de soins de santé. Nous nous sommes classés septième au pays pour notre taux non assuré. Mais en même temps, nous sommes l’un des seuls États de ce top sept à avoir réellement participé à l’expansion de Medicaid. Nous avons donc eu l’expansion de Medicaid ici dans l’État, mais nous avons ce taux de non-assurance constamment élevé.

Que pouvons-nous faire en tant qu’État pour remédier à cela? Si vous êtes dans les communautés et que vous parlez aux gens de ce qu’ils pensent, vous entendrez: «Je n’ai pas les moyens de payer une assurance maladie, car les primes sont trop élevées pour moi.» Ou: «Si j’ai un régime d’employeur plus petit, c’est beaucoup à payer pour moi, mais je n’ai pas non plus une bonne couverture», donc c’est fonctionnellement la même chose que de ne pas avoir de soins de santé si vous ne pouvez pas les utiliser, car vous vous ne pouvez pas payer une franchise élevée ou vous ne pouvez pas payer les primes.

Il y a toujours cette population qui n’est pas servie par ce que nous avons actuellement – pas de plans d’employeurs, pas d’échange, pas de Medicaid. Si nous pouvons réduire les primes, cela inciterait et amènerait les gens vers l’option publique. C’est donc vraiment là que nous avons décidé de mettre en œuvre les 5 pour cent, puis 15 pour cent sur quatre ans.

L’État peut tirer parti des dollars fédéraux avec des dérogations pour y parvenir. En tant qu’individu, vous allez sur un marché et essayez de négocier avec l’assureur pour réduire vos primes, c’est quelque chose où il n’y a pas de pouvoir de marché pour la personne qui a quelques enfants et qui essaie d’acheter des soins de santé. Mais l’État du Nevada a un certain poids.

Dylan Scott

Aviez-vous tous regardé d’autres modèles? Washington a fait quelque chose ici au cours des deux dernières années avec une option publique. Vous avez d’autres propositions au niveau des États qui ont échoué au Colorado et au Vermont. Il n’y a pas nécessairement beaucoup de preuves du monde réel pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Dans quelle mesure avez-vous pu tirer parti d’une expérience vécue plutôt que de faire de votre mieux et nous verrons comment cela fonctionne?

Nicole Cannizzaro

Le Nevada est dans une position un peu unique avec une grande partie de notre population non assurée. Au cours des dernières années, ici au Nevada, nous avons cherché comment nous attaquer au coût des soins de santé, et nous l’avons fait dans une variété de contextes différents. Nous avons beaucoup parlé du prix des médicaments d’ordonnance en général. Il y a quelques années, il y avait un projet de loi qui était une option d’achat de Medicaid qui avait fait l’objet d’un veto par le gouverneur. L’une des choses qui ont été notées, c’est que nous devions vraiment nous pencher sur cette question et l’étudier, examiner les populations et voir ce que nous faisions.

Celui-là ne semblait pas vraiment être, je pense, la bonne voie à suivre pour beaucoup de gens. Donc, lors de la dernière session, nous avons examiné deux façons différentes de lutter contre les coûts des soins de santé, dont l’une était une étude préalable à cette adhésion à Medicaid. Nous avons examiné cela et nous avons dit: «D’accord, si nous devons vraiment y jeter un coup d’œil, c’est peut-être ce dont nous avons besoin, ce sont des données actuarielles, afin que nous puissions avoir quelque chose sur quoi bâtir et avoir une idée de ce pourrait fonctionner. ” Nous avons adopté une résolution lors de la session législative de 2019, qui demandait spécifiquement à l’État d’examiner la faisabilité d’une option publique et explorait quelques options différentes.

L’une était une option publique. Ensuite, il y avait un adhésion au programme d’avantages sociaux des employés de l’État. Cela devient un peu délicat, car il faut restructurer à quoi ressemble ce programme et c’est quelque chose qui est en place depuis longtemps ici. Comment commencez-vous à payer pour quelque chose comme ça? Comment restructurer tout un programme d’avantages sociaux pour tous ces employés de l’État qui y participent depuis très longtemps et qui y adhèrent actuellement? Qu’est-ce que cela fait au pool de risques? Et toutes ces questions. Cela ne semblait donc pas vraiment aussi viable que nous l’aurions souhaité.

Nous avons examiné à quoi ressemblerait l’option publique ici, dans l’État, puis nous nous sommes appuyés sur cela. Nous tirons parti de toute cette expérience et de toutes nos enquêtes sur les coûts des soins de santé, ainsi que de ce que font les autres États et de mettre en place quelque chose qui, à mon avis, servira le mieux les Nevadans.

De plus, je ferais remarquer que, parce que nous avons prévu un certain délai ici, pour l’approvisionnement et, en fin de compte, la mise en œuvre de l’option publique, l’une des choses qui est également envisagée dans le projet de loi est que nous pourrons faire une analyse actuarielle. dans l’intervalle, ce que nous jugeons approprié. Cela nous donne la possibilité non seulement de nous appuyer sur nos données antérieures, mais aussi de regarder ce que nous sommes en train de mettre en place pour nous assurer que ce que nous faisons va vraiment aider le problème.

Dylan Scott

L’une des choses intéressantes à propos d’une option publique est le nombre de formes différentes qu’elle peut prendre. Il y a tous ces leviers que vous pouvez tirer pour en rendre l’accès plus large ou plus restrictif. Il semble que vous commencez par la conception de l’option publique du débat ACA: mettez-la en échange pour les personnes éligibles à l’échange.

Mais évidemment, nous avons vu plus récemment, au niveau national, des démocrates proposer des versions plus grandes d’une option publique. Peut-être que les gens qui ont une assurance employeur pourraient souscrire s’ils le voulaient, ou peut-être même que leur employeur pourrait payer pour qu’ils adhèrent à l’option publique.

Pourriez-vous imaginer cette option publique se développant pour couvrir potentiellement plus de Nevadans, ou ne voudriez-vous pas que cela se produise?

Nicole Cannizzaro

À l’heure actuelle, c’est quelque chose que nous essayons vraiment de nous concentrer uniquement sur ce marché individuel et en petit groupe, car c’est un tel besoin ici. La grande majorité de nos gens qui sont assurés sont assurés dans le cadre de régimes de santé d’employeur. Et la plupart des gens semblent aimer leurs plans de santé basés sur l’employeur. C’est abordable et accessible. Nous ne cherchons pas nécessairement à renverser cela. Nous essayons de l’obtenir chez les gens qui n’ont tout simplement pas d’option pour les soins de santé.

Vous ne savez jamais ce que l’avenir nous apporterait et à quoi cela pourrait ressembler. Mais ce n’est certainement pas notre intention.

Dylan Scott

Ma dernière question est à la fois difficile et facile. Allez-vous le faire cette année?

Nicole Cannizzaro

Je suis très déterminé à franchir la ligne d’arrivée. Il y a eu beaucoup d’enquêtes et d’études à ce sujet. Il est maintenant temps d’agir. Ceci est vraiment conçu pour être une approche très raisonnable pour développer une autre option pour les gens. Il ne cherche pas à renverser tout le système. Il y a des gens qui ne sont pas servis par ce système. Comment servons-nous ces personnes? Et cela coûte de l’argent aux hôpitaux, aux prestataires, aux régimes de santé des employeurs et à d’autres personnes pour bénéficier de soins non rémunérés dans l’État.

Je pense que c’est quelque chose sur lequel nous sommes tous d’accord, que nous voulons aborder. Nous voulons promouvoir l’abordabilité et l’accessibilité. C’est le bon pas en avant qui est très réfléchi et résolu. Je suis donc très déterminé à franchir la ligne d’arrivée.