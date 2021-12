Propositions d’actionnaires d’AAPL – les tentatives de les bloquer ont été rejetées

Nous avons appris hier que la Securities and Exchange Commission (SEC) avait décidé qu’une proposition d’actionnaire embarrassante d’AAPL devait être mise aux voix, et il s’avère que la société devra en autoriser deux autres.

Les nouvelles d’hier concernaient une proposition d’audit des droits civiques à la suite de plaintes d’employés et des inquiétudes concernant la lenteur des progrès dans la diversification de la main-d’œuvre…

Les groupes d’actionnaires qui ont déposé la proposition affirment que l’entreprise aurait fermé les sondages menés par les employés sur l’équité salariale, et a également mentionné l’embauche (et le licenciement ultérieur après les protestations des employés) d’un directeur qui avait « des antécédents de commentaires misogynes et racistes ». En outre, l’alliance de trois actionnaires indique que pour tous les engagements publiquement déclarés d’Apple en faveur de la justice raciale et de l’équité – y compris 100 millions de dollars pour une initiative de justice raciale après les manifestations de Black Lives Matter en 2020 – les progrès de l’entreprise dans la diversification de ses propres rangs ont été négligeable. « On ne sait pas comment Apple prévoit de lutter contre les inégalités raciales au sein de sa main-d’œuvre », indique la proposition, partagée exclusivement avec MarketWatch. « Apple n’a actuellement aucun Hispanique et un seul membre noir dans son équipe de direction. »

Apple avait tenté de bloquer la proposition au motif qu’elle travaillait déjà sur ces questions, mais la SEC a décidé qu’elle était autorisée à procéder.

Deux autres propositions d’actionnaires d’AAPL doivent être autorisées

ArsTechnica rapporte que la SEC a rendu la même décision sur deux autres propositions que la société a tenté d’exclure.

La Securities and Exchange Commission a rejeté la pétition d’Apple visant à empêcher le vote de trois propositions d’actionnaires lors de sa prochaine assemblée annuelle. Les résolutions demandent des rapports détaillés concernant les allégations de travail forcé dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, des explications sur les raisons pour lesquelles certaines applications sont supprimées de l’App Store en Chine et un rapport public sur les risques auxquels le fabricant d’iPhone pourrait être confronté en utilisant prétendument des accords de non-divulgation dans le contexte de harcèlement et de discrimination au travail.

Apple a fait face à une série continue d’allégations concernant le recours au travail forcé dans sa chaîne d’approvisionnement. Bien qu’il n’y ait bien sûr aucune suggestion que la société soit de quelque manière que ce soit activement complice de cela, ceux qui sont à l’origine de la résolution disent qu’Apple n’est pas suffisamment proactif pour résoudre le problème avec ses fournisseurs.

En Chine, Apple a supprimé des milliers d’applications de sa boutique d’applications locale à la demande ou à la demande du gouvernement chinois. Les applications interdites couvrent le VPN, le chat sécurisé, les actualités, la religion, etc. L’entreprise n’a pas d’autre choix que de se conformer aux lois locales, mais la résolution des actionnaires indique qu’Apple doit explicitement répertorier les applications interdites plutôt que de simplement signaler les chiffres.

L’appel à l’audit des droits civiques est résumé ci-dessus.

Apple a fait valoir qu’il était au courant de ces problèmes et qu’il avait déjà mis en place des politiques pour les résoudre. Par conséquent, les propositions étaient redondantes. La SEC a rejeté cet argument.

Les lettres de rejet de la SEC à Apple […] a déclaré que les politiques et procédures actuelles de l’entreprise « ne se comparent pas favorablement » avec les propositions.

En d’autres termes, la société ne fait pas autant que certains actionnaires le souhaiteraient, et il est donc logique que tous les actionnaires examinent les propositions puis votent dessus. Cela devrait se produire lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société, qui devrait avoir lieu au premier trimestre de l’année prochaine.

Apple a déjà donné suite à une 4e proposition d’actionnaire

Apple avait initialement fait face à une quatrième proposition, l’appelant à être plus favorable au droit à la réparation. Dans ce cas, la société a cédé et a changé de position après avoir fait face à une pression croissante (y compris de la part du cofondateur d’Apple, Steve Wozniak), et les personnes à l’origine de la proposition se sont déclarées satisfaites et l’ont retirée.

