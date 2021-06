Propositions de budget du président Biden pour l’exercice 2022

Les États-Unis doivent remettre des millions d’Américains au travail et être à égalité avec des forces économiques fortes comme la Chine.

Le président Biden a dévoilé la proposition de budget tant attendue de 6 000 milliards de dollars pour l’exercice 2022; exposant les détails d’une augmentation des dépenses fédérales qui vise à transformer l’économie américaine alors que le pays sort de la crise économique. Le budget visant à négocier avec le Congrès prévoit la période de dépenses la plus soutenue de ces dernières années, qui comprend une proposition d’infrastructure de 2,3 billions de dollars et un plan américain pour les familles de 1,8 billion de dollars ainsi qu’une demande de dépenses discrétionnaires. Les revenus pour le même exercice représentent environ 4,17 billions de dollars.

Dépenses ambitieuses

Bien que le plan ne soit qu’un modèle, les priorités budgétaires de l’administration en matière de dépenses et d’imposition pour l’exercice qui commence le 1er octobre 2021 font l’objet d’un débat au Congrès et devraient porter les dépenses fédérales à 8 200 milliards de dollars par an d’ici 2031. Cela implique un déficit annuel de plus de 1,8 billion de dollars au cours de l’exercice 2022. (une forte diminution par rapport aux deux dernières années, mais en hausse par rapport aux niveaux de déficit de 2019 de 984 milliards de dollars)

La croissance est motivée par le programme en deux parties du président visant à moderniser les infrastructures du pays, à élargir considérablement le filet de sécurité sociale et à lutter contre le changement climatique. Les détails du Plan Infra et Familles peuvent être consultés ici.

Pièce 1 : Dépenses budgétaires proposées pour l’exercice 2022

Données en mai 2021|Source : Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche

Dépenses discrétionnaires

Le budget fédéral cherche à augmenter les budgets de fonctionnement pour financer les priorités démocratiques comme l’éducation, la protection de l’environnement, les soins de santé et le logement.

Pièce 2 : Demandes de dépenses discrétionnaires pour l’exercice 2022 par rapport à l’exercice 2021

Données au 29 mai 2021|Source : Office of Management and Budget, The White House

Budget proposé pour augmenter les recettes fiscales fédérales aux niveaux de 1998

Lorsque nous examinons la proposition de Biden, cela augmenterait le revenu fédéral en tant que portion du PIB d’un niveau de référence de 17,8% en vertu de la loi actuelle à environ 18,9% en 2030 et culminant à environ 19,3% du PIB en 2027. Il convient de noter que bon nombre de les augmentations d’impôts étaient historiquement temporaires, tandis que le plan fiscal de Biden augmenterait les impôts pour chaque année au cours de la fenêtre budgétaire et sont conçus comme des changements fiscaux permanents (à l’exception de l’extension temporaire du crédit d’impôt pour enfants). Cela ramènerait le pays à un niveau élevé de perception des recettes de 1998-2000, lorsque le gouvernement fédéral a collecté environ 19,3 % du PIB et a culminé à 20 % en 2000.

Figure 3 : Recettes fédérales en pourcentage du PIB

Données en mai 2021| Source : Bureau du budget du Congrès (CBO)

Comment l’administration paierait-elle pour les dépenses importantes?

Les recettes fiscales du président, estimées à 3 600 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021 en cours, passeront à 4,17 billions de dollars en 2022 et augmenteront progressivement à 5,04 billions de dollars en 2025 jusqu’à 6 000 milliards de dollars en 2029. Le plan américain pour l’emploi de 4 000 milliards de dollars et le plan américain pour les familles en l’exercice 2022 serait compensé sur une période de 15 ans par des mesures fiscales révisées.

Les propositions fiscales (revenus) pour l’exercice 2022 se composent des propositions fiscales sur les sociétés, internationales, individuelles et d’investissement qui sont définies comme suit :

Fiscalité des sociétés et international

Augmenter le taux d’imposition des sociétés nationales à 28 % par rapport aux 21 % actuels d’impôt minimum de 15 % sur les bénéfices mondiaux des sociétés dont le revenu comptable mondial dépasse 2 milliards de dollars. Réformer en profondeur le régime fiscal international Réduire la déduction pour « faible valeur revenu imposable » (GILTI) à 25 % et supprimant « l’exonération de l’investissement dans les actifs d’entreprise qualifié (QBAI) ; SHIELD » qui refuserait les déductions fiscales américaines pour les paiements à des parties liées étrangères soumises à un « faible taux d’imposition effectif » Limitation des crédits d’impôt étrangers sur les ventes d’entités hybrides. Rétablissement des taxes du Superfund

Impôts sur les particuliers et les investissements

Le taux d’imposition des particuliers passera de 37 % à 39,6 %. Imposition des gains en capital à long terme et des dividendes admissibles comme revenu ordinaire pour les particuliers dont le revenu brut ajusté est supérieur à 1 million de dollars. Traiter les transferts de biens appréciés au décès ou par donation avec des gains en capital non réalisés appréciation supérieure à 1 million de dollars en tant qu’événements de réalisation.Imposition des revenus d’intérêts reportés (bénéfices) en tant que revenu ordinaire.Abrogation du report des gains provenant d’échanges de même nature réalisés au cours des années d’imposition commençant après le 31 décembre 2021 lorsqu’elles sont supérieures à 500 000 $. informations sur les flux de comptes.

Pièce 4 : Revenus proposés pour le budget de l’exercice 2022

Données en mai 2021|Source : Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche

Propositions liées au crédit d’impôt

En plus des propositions d’augmentation des recettes, le budget proposait également un certain nombre de crédits d’impôt pour les programmes sociaux et le soutien du revenu, notamment :

Prolonger l’extension du crédit d’impôt pour enfants jusqu’en 2025 et rendre le crédit entièrement remboursable.

Extensions permanentes du crédit d’impôt pour la garde d’enfants et de personnes à charge

Extensions permanentes du crédit d’impôt sur le revenu pour les travailleurs sans enfants

Prolongation des crédits d’impôt sur les primes élargis de la Loi sur les soins abordables (ACA)

En plus de cela, l’administration a recommandé plus de 300 milliards de dollars d’incitations fiscales pour l’énergie propre au cours des 10 prochaines années, ce qui est positif pour le secteur de l’énergie propre dans son ensemble.

Combien c’est trop ?

Le déficit projeté de cette année établirait un nouveau record de 3 700 milliards de dollars largement attribué à un verrouillage à l’échelle nationale et à l’augmentation des dépenses du gouvernement américain alors que le pays lutte contre la pandémie de coronavirus. Cependant, ces chiffres devraient chuter à 1,84 billion de dollars au cours de l’exercice 2022, soit presque le double des niveaux d’avant la pandémie.

Les déficits devraient atteindre en moyenne 1 400 milliards de dollars par an au cours de l’exercice 2023-2031, selon les plans budgétaires du président, ce qui représente une moyenne de 4,9% du PIB et bien au-dessus des 3% du PIB que les économistes ont ciblés comme bande supérieure des déficits.

Pièce 5 : Déficits fédéraux en pourcentage du PIB (dans la proposition actuelle jusqu’en 2031)

Données au 3 juin 2021|Source : Premier budget du président Biden : un aperçu

Budget fiscalement responsable même avec un ratio dette/PIB américain plus élevé

La proposition de budget pour l’exercice 2022 est susceptible d’augmenter le ratio de la dette fédérale américaine au PIB au-dessus de son niveau actuel d’environ 100 % au cours de la prochaine décennie. Cependant, il est important de noter que le plan budgétaire de Biden intervient dans un environnement où les taux d’intérêt sont bas, ce qui signifie techniquement que la charge d’intérêt pour financer la dette fédérale est actuellement négative car les rendements du Trésor à long terme de 1,6% sont inférieurs au taux d’inflation. .

De plus, c’est la période temporaire de dépenses et certaines de ces augmentations entraîneront une baisse des déficits et plus de recettes fiscales pour soutenir les dépenses et le déficit fédéral a considérablement diminué, passant de 3 600 milliards de dollars pour l’exercice 2021 à 1 800 milliards de dollars dans le budget proposé pour l’exercice 2022.

Dette fédérale

La dette nationale est susceptible de dépasser les 30 000 milliards de dollars après plus de 5 000 milliards de dollars d’allégement COVID-19 déjà approuvé, ce qui obligera le gouvernement à emprunter environ 50 cents de chaque dollar qu’il dépense cette année et l’année prochaine.

Figure 6 : Dette en pourcentage du PIB

Données au 29 mai 2021|Source : Congressional Budget Office (CBO)

La dette détenue par le public est à peu près égale à la somme des déficits et excédents annuels des années précédentes plus les soldes de trésorerie du Trésor et les emprunts fédéraux en cours.

Le déficit en moyenne au cours des 50 dernières années a représenté 3,3% du PIB La dette détenue par le public qui est la moyenne des 50 dernières années est d’environ 44% du PIBDéficit total de 3,1 billions de dollars détenu en 2020 qui représentait 14,9% du PIB

Chômage

Le gouvernement des États-Unis prévoit que le chômage tombera à 4,7% d’ici la fin de l’année et à 4,1% en 2022 et à 3,8% par la suite par rapport au taux actuel de 6,1%.

En conclusion

D’importants déficits entraîneraient des pressions sur les prix et une possible surchauffe de l’économie. Cependant, étant donné les circonstances, un autre plan économique citant des coûts d’emprunt plus bas, ainsi que le budget proposé est nécessaire. Cela représenterait un impact positif sur la politique budgétaire américaine qui contribuera à son tour à la croissance économique à long terme. En outre, les États-Unis doivent remettre des millions d’Américains au travail et être à égalité avec des forces économiques fortes comme la Chine. Le gouvernement des États-Unis prévoit que la proposition budgétaire actuelle augmentera la productivité et les dépenses de consommation, et devrait éventuellement réduire les importants déficits au cours des 10 à 15 prochaines années.

