Propositions fiscales de l’OCDE : Quelles sont les implications pour l’Inde ?

Par Mukesh Butani et Tarun Jain

L’OCDE, le 1er juillet, a publié une déclaration indiquant un consensus entre 130 pays (sur 139 participants) sur un “plan à deux piliers pour réformer les règles fiscales internationales et garantir que les entreprises multinationales paient une juste part d’impôt où qu’elles opèrent”. Résumant le consensus, le communiqué de l’OCED indique que « le premier pilier garantira une répartition plus équitable des bénéfices et des droits d’imposition entre les pays en ce qui concerne les plus grandes multinationales, y compris les entreprises numériques. Il réattribuerait certains droits d’imposition sur les multinationales de leur pays d’origine aux marchés où elles exercent des activités commerciales et réalisent des bénéfices, que les entreprises y soient physiquement présentes ou non. Le deuxième pilier vise à limiter la concurrence en matière d’impôt sur les sociétés, en introduisant un taux d’imposition minimum mondial sur les sociétés que les pays peuvent utiliser pour protéger leur assiette fiscale. L’OCDE affirme en outre que « le paquet à deux piliers fournira un soutien indispensable aux gouvernements qui ont besoin de lever les revenus nécessaires pour réparer leurs budgets et leurs bilans tout en investissant dans les services publics essentiels, les infrastructures et les mesures nécessaires pour aider à optimiser la force et la qualité de la reprise post-COVID.

Le développement est une bonne et une moins bonne nouvelle pour l’Inde. Engageons d’abord les raisons de se réjouir. Cette annonce marque l’aboutissement de négociations internationales mouvementées depuis les rapports BEPS 2015 et a surmonté le choc dû à la précédente dispense américaine se retirant des discussions sur le cadre inclusif. Bien qu’il connaisse la futilité d’un consensus mondial sans les États-Unis, le reste du monde a continué de s’engager dans l’espoir et l’anticipation qu’un changement de garde dans la dispense politique ferait tourner les roues. La déclaration du 1er juillet révèle qu’un tel espoir n’était pas sans fondement. Ce consensus s’appuie également sur le récent vœu du G7 d’apporter des changements fondamentaux aux règles fiscales internationales étant donné que la plupart des grandes multinationales ont leur siège dans ces pays et que leur adhésion était donc une condition préalable à la mise en œuvre réussie des nouvelles règles.

Pour l’Inde, le résultat est crucial en raison de son engagement actif dans les délibérations de l’OCDE. L’Inde avait fortement plaidé en faveur de droits d’imposition accrus sur les juridictions d’origine ou de marché – une position partagée par la plupart des pays en développement – étant donné que les entreprises multinationales de la nouvelle ère ont trouvé la base pour limiter leur incidence fiscale mondiale grâce à des structures fiscales innovantes et à une présence invisible due aux technologies numériques, bien sûr, dans le cadre des principes actuels du traité. Dans l’intervalle, l’Inde s’est engagée de manière proactive avec les acteurs nationaux et les entreprises multinationales pour formuler sa position sur les propositions. Compte tenu des connaissances que les décideurs indiens ont acquises en participant à ces délibérations, on s’attend à ce que les législateurs dévoilent une loi sur la fiscalité directe raffinée et nuancée.

La moins bonne nouvelle en est inhérente à la conception des deux piliers. Il s’agit de règles complexes qui supposent d’appliquer des formules aux données relatives au chiffre d’affaires global du groupe multinational. La complexité est d’autant plus grande que la communauté fiscale internationale et les principaux experts sont tout aussi sceptiques quant au succès pragmatique de ces propositions. De plus, son application nécessite un partage d’informations en temps réel et une mise en œuvre conjointe par les autorités fiscales du monde entier. Seul le temps prouvera si une telle évaluation fiscale partagée peut être réalisée dans la pratique, malgré l’alignement au niveau des politiques des pays participants. Dans tous les cas, des incertitudes sur le processus et l’issue attendent les autorités fiscales indiennes et les entreprises couvertes par ces piliers.

En supposant un paradigme où les piliers réussissent effectivement à atteindre leurs objectifs, des inquiétudes subsistent quant à la « portée » limitée de ces piliers. De par leur conception, les deux piliers couvrent une petite classe de contribuables : les multinationales qui ont un chiffre d’affaires global supérieur à 20 milliards d’euros et une rentabilité nette supérieure à 10 % pour le premier pilier. Cela n’est pas du goût de plusieurs économies émergentes, outre la discrimination évidente entre les classes de contribuables. Étant donné que la couverture est limitée, les différends et les différences d’approche sont susceptibles de se poursuivre pour taxer les petits acteurs. La prochaine question cruciale est le bénéfice net de l’application de ces règles, étant donné que l’acceptation de la solution à deux piliers apporte des droits d’imposition pour les nations participantes et, simultanément, cela implique l’abandon des droits d’imposition pour les autres. En d’autres termes, accepter la solution à deux piliers est un compromis consistant à taxer les grands pour épargner les pauvres. Cela semble sage sur une échelle d’imposition progressive et un idéal d’équité horizontale, mais peut ne pas être juste car il n’est pas nécessaire que les plus grandes EMN gagnent plus en Inde et cela réduit également la possibilité d’imposer les petites EMN qui gagnent gros en Inde. Le résultat semble incertain étant donné qu’aucun économiste n’a été en mesure d’estimer avec précision les chiffres des revenus pour chaque juridiction ou pour l’Inde.

Spécifiquement pour l’Inde, l’acceptation de la solution à deux piliers implique qu’elle soit sous pression pour annuler ses nouvelles mesures fiscales internationales, en particulier le prélèvement de péréquation, et éventuellement modifier sa présence économique significative basée sur le nexus. On peut s’attendre à ce que les décideurs américains continuent de tirer parti de la procédure 301 en cours, ce qui pourrait étouffer les tentatives de l’Inde de percevoir une part équitable de l’impôt, mais pourrait ne pas être admissible à une imposition à deux piliers.

L’un est guidé par l’addendum à la communication « le plan de mise en œuvre détaillé ainsi que les questions restantes seront finalisés d’ici octobre 2021 ». Ainsi, les détails restent à étoffer. N’importe qui peut deviner dans quelle mesure les pays développés seront disposés à accorder aux économies de marché des droits d’imposition plus étendus, ce qui est au cœur des négociations en cours. On pourrait espérer que l’esprit de bonhomie prévaudrait pour permettre à une solution mutuellement acceptable d’émerger de groupes d’intérêts opposés au sein des participants. L’ordre mondial ferait bien d’affirmer des identités hégémoniques dans la politique fiscale internationale, qui ont continué à échapper. Peut-être que les affres induites par Covid pour la reprise économique apporteraient le changement. La bonne nouvelle pour les entreprises indiennes reste qu’elles ne seront pas affectées par la solution à deux piliers tant qu’elles ne seront pas en concurrence avec les plus grandes multinationales en termes de revenus et de présence.

Les auteurs sont Partenaires, BMR Légal

Les vues sont personnelles

