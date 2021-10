Propriétaire des filets quand Kyrie Irving rejouera : « Je ne sais pas »

Alors que Kyrie Irving est absent des matchs en raison de sa non-vaccination, le propriétaire des Nets, Joseph Tsai, ne semble pas confiant que le gardien étoile reviendra dans l’équipe de si tôt.

Dans une interview avec ESPN, Tsai a déclaré qu’il n’était pas sûr quand Irving jouerait à nouveau.

« Je ne sais pas », a déclaré Tsai. « Soit il doit être vacciné pour revenir si le mandat de New York est toujours en place. Et ne me demandez pas quand ils peuvent ou non changer le mandat de New York. Encore une fois, si vous demandez aux gens qui font décisions au niveau de la ville, ils vont dire qu’on va s’appuyer sur la science, s’appuyer sur ce que nous dit le département de la santé [in order to proceed]. »

Kyrie Irving #11 des Brooklyn Nets tire le ballon lors du match contre les Detroit Pistons le 13 mars 2021 au Barclays Center de Brooklyn, New York. (Photo de Ned Dishman/NBAE via .)

Irving, 29 ans, a ouvertement refusé de se faire vacciner contre le COVID-19, notamment dans une vidéo en direct sur Instagram plus tôt ce mois-ci. Dans la vidéo, Irving a déclaré que c’était plus important que le basket-ball, une décision qu’il a prise sur la base des recherches qu’il a menées.

Les Nets, quant à eux, refusent de laisser Irving jouer jusqu’à ce qu’il se soit pleinement engagé à le faire. Cela signifierait soit qu’Irving se fasse vacciner, soit que New York assouplit son mandat qui stipule que seuls les vaccinés peuvent assister à de grands rassemblements intérieurs.

DOSSIER – Le gardien des Brooklyn Nets Kyrie Irving manipule le ballon lors d’un match de basket de la NBA contre les Dallas Mavericks à Dallas, en ce jeudi 6 mai 2021, photo d’archive. Incapable d’assister à la journée des médias des Brooklyn Nets, Kyrie Irving a demandé la confidentialité lundi lorsqu’on lui a demandé son statut de vaccination et sa disponibilité pour les matchs à domicile. (Photo AP/Tony Gutierrez)

« Dernière fois [I] Je lui ai parlé, c’est lorsque nous avons pris la décision qu’il ne jouerait pas tant que quelque chose ne changerait pas », a déclaré Tsai. « Nous n’avons pas communiqué depuis lors. Évidemment, Kyrie a sa propre croyance donc je respecte cela.

« Mais nous devons prendre une décision d’équipe. Ce n’est pas une décision à son sujet. C’est une décision sur l’endroit où nous allons en tant qu’équipe. Et il n’est tout simplement pas tenable pour nous d’avoir une équipe avec un joueur qui entre et sort , pas de matchs à domicile, seulement des matchs à l’extérieur. Que faites-vous alors à l’entraînement ? »

Sans Irving au sol, les Nets ont semblé vulnérables. Un départ de 3-3 a été décevant et l’attaquant vedette Kevin Durant a même admis que l’équipe manquait à Irving.

Brooklyn Nets et propriétaire de New York Liberty, Joe Tsai assiste au match entre le New York Liberty et le Phoenix Mercury le 25 août 2021 au Barclays Center de Brooklyn, New York. (Photo de Steven Freeman/NBAE via .)

« Je sais ce que vous voulez que je dise », a déclaré Durant, après la défaite 106-93 des Nets contre le Heat mercredi. « Oui, Kyrie nous manque. Nous le faisons. Il fait partie de notre équipe. »