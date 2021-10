Propriété fractionnée de la propriété : un nouvel outil d’investissement pour les millennials

Le mode de propriété dans le segment de l’immobilier commercial (CRE) a considérablement évolué au fil des ans.

Par Varun Mohan, fondateur de Definite

Une majorité d’individus de la génération X (nés entre 1965 et 1980) étaient issus de familles de la classe moyenne, qui devaient lutter dur pour gagner leur vie. Ils ont commencé par assumer leurs responsabilités familiales, épargner pour les études de leurs enfants et ont fini par acheter une propriété résidentielle pour faire vivre à leurs enfants une vie sans loyer. Cependant, cela les a limités aux seuls marchés résidentiels, ce qui les a aidés à posséder une maison.

La génération suivante, c’est-à-dire les millennials (nés entre 1980 et 1996) ayant bien étudié et ayant vécu dans leur propre maison, songe à investir dans l’immobilier lorsqu’ils atteignent ou franchissent la trentaine. Cependant, d’énormes acomptes et le montant considérable qui entre dans les IME peuvent prendre des années de leur vie. Même après avoir été propriétaire d’une propriété, ils seront grevés de dépenses d’entretien de la propriété et d’autres taxes. Dans la pratique, il semble également difficile pour les millennials d’investir dans une propriété commerciale qu’ils lorgnent depuis des années en raison de son prix d’entrée élevé.

Cependant, et s’ils pouvaient posséder une fraction de la propriété de leurs rêves qui pourrait être louée à un locataire MNC vérifié et générer de bons flux de trésorerie ?

Le mode de propriété dans le segment de l’immobilier commercial (CRE) a considérablement évolué au fil des ans. Tout comme les multipropriétés et la possession d’une fraction d’une action à prix élevé, la propriété fractionnée a rebaptisé le secteur conventionnel de la CRE et est devenue un nouveau moyen d’investissement pour la génération Y.

Comprendre la propriété fractionnée en CRE

La propriété fractionnée – qui gagne progressivement en popularité en Inde – est sur le point de réduire le fardeau financier d’un seul investisseur ou propriétaire de la propriété. Le concept fait simplement référence à une configuration dans laquelle un groupe de personnes partageant les mêmes idées possèdent ensemble une propriété commerciale et deviennent des propriétaires fractionnaires. Cette approche d’achat d’un actif divise simplement le coût élevé en plusieurs fractions permettant aux millennials de participer à de nouvelles opportunités à une fraction du coût précédemment requis.

Qu’est-ce qu’un investissement fractionné dans l’immobilier et en quoi est-il différent des investissements en FPI ?

Par exemple, un immeuble commercial haut de gamme loué à un locataire peut coûter 50 crores de roupies pour un propriétaire/investisseur. Un professionnel qui travaille avec un montant d’investissement de Rs 25 Lakh peut réaliser son rêve d’acheter cette propriété en propriété fractionnée et gagner des avantages similaires tels qu’un rendement élevé de l’ordre de 8 à 12%, tandis que la gestion de l’actif est pris en charge par une agence de renommée internationale et toutes les activités à l’aide de la technologie et de l’IA se font en un clic.

Traditionnellement, investir dans le secteur CRE était considéré comme le choix d’investisseurs fortunés et expérimentés. Cependant, avec l’arrivée de nouvelles plateformes PropTech, les milléniaux peuvent se réunir pour acheter un actif, profiter du rendement, vendre leur fraction (si nécessaire) et même profiter de gains en capital au moment de la sortie.

PropTech – Facilitateur de la propriété fractionnée

La génération Y appartient désormais à une génération axée sur le visuel qui a connu l’évolution du monde pour devenir axée sur le numérique. Ils sont férus de technologie et recherchent toujours des moyens de générer de la richesse. Au milieu de la transformation numérique de chaque secteur d’activité, la technologie a également transformé la façon dont la génération Y accède à la CRE.

Les plates-formes PropTech de la nouvelle ère se sont présentées pour permettre la propriété fractionnée en offrant un accès facile, une transparence et des solutions de gestion des actifs aux propriétaires fractionnés. Pour être fiable dans l’industrie, PropTech s’appuie sur des experts de l’industrie ayant une expérience en CRE et en méthodologies propriétaires. En outre, il se concentre sur un processus diligent de structuration des investissements pour protéger les intérêts des propriétaires fractionnaires.

PropTech en propriété fractionnée a montré d’énormes résultats dans la sécurisation des investissements adaptés aux besoins des investisseurs. De plus, les plus fiables d’entre eux exploitent le potentiel de la technologie pour diversifier le portefeuille des investisseurs à travers différentes classes d’actifs et emplacements. En dehors de cela, il facilite le processus de gestion des déductions fiscales pour les investisseurs, ce qui élimine les tâches fastidieuses et fastidieuses du côté des propriétaires.

Emporter

Avec autant d’opportunités d’investir sur le marché, les millennials envisagent vivement d’investir dans des actifs tangibles plutôt qu’intangibles comme des actions, des dépôts à terme, etc. En prévoyant le montant du rendement généré par l’immobilier commercial, les millennials cherchent à se créer un revenu passif.

