Propriété fractionnée de l’immobilier : besoin d’un cadre juridique solide pour protéger les investisseurs

La propriété fractionnée d’actifs immobiliers en est à ses balbutiements et est sur le point d’atteindre l’attractivité en tant que modèle d’investissement.

De nombreux investisseurs potentiels sont dissuadés d’acheter des biens immobiliers en tant que classe d’actifs en raison de la taille élevée des billets, du marché illiquide, de la peur de la fraude et des complexités juridiques. Les fiducies de placement immobilier (« FPI ») sont une solution possible à ce problème, mais les FPI présentent également certains inconvénients, à savoir que les FPI possèdent un vaste portefeuille d’actifs immobiliers dans lequel les investisseurs ne peuvent pas sélectionner les actifs. La propriété fractionnée permet de choisir parmi les actifs immobiliers.

Le concept de propriété fractionnée d’actifs immobiliers a été introduit aux États-Unis d’Amérique au début des années 90 et a progressivement été accepté dans les pays européens. La propriété fractionnée fait référence à une structure dans laquelle des groupes d’investisseurs mettent en commun de l’argent pour acquérir la propriété d’un actif de grande valeur.

La propriété fractionnée de biens immobiliers offre de la flexibilité en réduisant le fardeau financier pour un seul investisseur de posséder et d’entretenir une propriété – qu’elle soit commerciale, résidentielle, industrielle, et permet aux investisseurs de s’exposer à une propriété haut de gamme avec un billet plus petit, ouvrant ainsi des portes à posséder de plus petites pièces dans plusieurs projets et à diversifier leur portefeuille d’investissements. Les investisseurs se partagent les revenus et dépenses liés à ces actifs au prorata de leur apport.

L’un des modèles recommandés de mise en œuvre de la propriété fractionnée consiste à mettre en place un véhicule à usage spécial (« SPV ») qui achète l’actif. L’actif fractionné est l’actif du SPV et la contribution de chaque investisseur se reflète dans l’actionnariat du SPV. Les investissements ont généralement une période de blocage. Sous réserve du verrouillage, les investisseurs peuvent sortir par vente privée où les investisseurs sont libres de vendre leur propriété fractionnée à n’importe quelle partie (sous réserve d’un KYC valide et d’une conformité réglementaire).

La propriété fractionnée d’actifs immobiliers en est à ses balbutiements et est sur le point d’atteindre l’attractivité en tant que modèle d’investissement. Actuellement, aucune réglementation n’existe dans cet espace. Alors que certaines plateformes prétendent fournir un rapport sur le titre et faire des divulgations périodiques, il n’y a pas de normes distinctes pour cela. Néanmoins, s’il est bien réglementé, il peut éventuellement être une excellente option pour stimuler les ventes immobilières et éliminer les stocks invendus.

Les investisseurs doivent faire attention aux éléments suivants :

je. Qualité des due diligences menées ainsi que des critères de sélection de l’actif ;

ii. Période de blocage et imposition des produits distribués aux investisseurs ;

iii. Structure du SPV – restrictions sur la transférabilité des actions du SPV ;

iv. Faible liquidité sur le marché secondaire de transfert des actions du SPV ;

v. Absence de cadre réglementaire ou de régulateur rendant ces structures plus sensibles à la mauvaise gestion ;

vi. Les frais et autres frais facturés par les intermédiaires ainsi que les frais tels que les frais d’audit pour la taxe foncière et autres prélèvements.

vii. Qualité du locataire, indexation des loyers, période de blocage dans l’acte de bail ;

viii. Problèmes juridiques potentiels découlant de litiges avec les locataires/titulaires de licence.

ix. Dans le cas où la propriété fractionnée est également destinée à conférer des droits d’utilisation et de jouissance de la propriété, le mode d’utilisation et d’occupation doit être spécifié dans la documentation.

À mesure que le concept de propriété fractionnée de biens immobiliers prend de l’ampleur, il peut ouvrir de nouvelles opportunités d’investissement à un large segment de petits investisseurs – canalisant ainsi les petites économies des ménages vers le secteur immobilier, ce qui pourrait à son tour aider les développeurs à liquider les gros invendus. inventaires. Il est recommandé qu’un cadre juridique solide relatif à la propriété fractionnée de biens immobiliers soit formulé pour garantir que les investisseurs sont correctement protégés.

(Par Ashoo Gupta, associé, Shardul Amarchand Mangaldas & Co. Les opinions exprimées sont personnelles)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.