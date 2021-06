Propriété fractionnée d’un bien immobilier : est-il facile de vendre et de sortir avec plein d’argent ? Varun Mohan de Definite explique

Image représentative/Pixabay

Les problèmes financiers pendant la pandémie de Covid-19 ont obligé les gens à rechercher de nouvelles façons de faire croître leur richesse. La propriété fractionnée de biens immobiliers commerciaux est considérée comme un moyen par lequel la classe moyenne en herbe et les investisseurs de détail peuvent accroître leur richesse. C’est une nouvelle façon d’investir dans l’immobilier commercial. Ce concept de propriété fractionnée dans l’immobilier était répandu aux États-Unis et en Europe plus tôt et se développe maintenant en Inde. Cependant, il existe plusieurs préoccupations concernant la propriété fractionnée de la propriété. FE Online s’est entretenu avec Varun Mohan, cofondateur de Definite, pour trouver des réponses à certaines d’entre elles. Extraits :

Supposons qu’une personne soit un propriétaire fractionnaire d’une propriété et souhaite vendre sa propriété. Quels sont les défis auxquels il peut être confronté lorsqu’il essaie de vendre une fraction de propriété dans la propriété ?

Varun Mohan : L’avantage de posséder un actif par le biais de la propriété fractionnée est la suppression des principaux obstacles, où auparavant, pour vendre votre actif, vous deviez vous déplacer dans la ville à la recherche d’un agent décent, d’un acheteur fiable qui peut conclure la transaction, vous faire une bonne offre de marché et post qui finissent par leur payer une somme énorme en frais. Mais dans la propriété fractionnée, il a supprimé tous ces défis, juste pour quitter votre actif, vous pouvez simplement le faire, en cliquant sur le bouton avec des options disponibles sur la plate-forme, telles que Definite Assist, où vous obtenez l’offre en temps réel, au moment où vous le proposez, vous pouvez également quitter l’actif par vente privée quand vous le souhaitez et, enfin, chaque propriétaire obtient la sortie via la sortie finale de l’actif.

Comment et par où commencer la multipropriété d’un bien immobilier ?

Varun Mohan : Vous pouvez commencer par accéder à la plate-forme de propriété fractionnée, où vous pouvez voir une technologie très claire et une opportunité transparente axée sur les données, avec des rapports d’agences réputées telles que JLL, des cabinets d’avocats de niveau 1, etc.

Est-il sûr d’investir pour la propriété fractionnée de la propriété? Comment est-il réglementé en Inde ?

Varun Mohan : La propriété fractionnée est un nouveau concept en Inde et est proposée par le biais d’un placement privé qui est déjà réglementé, mais nous avons, en pratique, ajouté toutes les meilleures options disponibles dans le pays, telles que la protection des investisseurs, nous utilisons les services de tutelle, ayant enregistré SEBI fiduciaire à cette fin, en tant que technologie interne, nous avons déployé notre technologie pour être en conformité avec les normes KYC, AML, FEMA les plus strictes qui sont authentifiées à l’aide de la technologie et de la méthode approuvées par RBI. Nous avons fait cet effort supplémentaire à l’avance pour créer un écosystème où il existe déjà une structure transparente, digne de confiance et crédible pour offrir la meilleure expérience utilisateur.

