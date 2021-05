Propriété fractionnée : la façon intelligente de posséder un actif dans les temps modernes

L’art d’investir et de posséder un actif a été complètement transformé par la propriété fractionnée.

Par Varun Mohan – Fondateur et PDG de Definite

Bien qu’il existe d’innombrables façons d’investir de l’argent, la propriété d’une propriété est connue pour être considérée comme une option d’investissement à long terme. Étant un atout qui s’apprécie, la rareté des terres et la forte demande, il offre de bons rendements aux investisseurs tout en générant de la richesse. Cela reste également fidèle à de nombreux autres actifs physiques. Par exemple, l’achat d’actions ou d’unités d’actions rend l’investisseur propriétaire d’une partie d’une entreprise ou d’une société.

La propriété des actifs contribue à générer des revenus et de la richesse. Cependant, au cours des deux dernières années, le mode de propriété des actifs a considérablement évolué avec le changement constant des modèles commerciaux. L’un des plus grands exemples pourrait être que les multipropriétés ne sont pas la seule chose dont l’investisseur devient partiellement propriétaire. L’art d’investir et de posséder un actif a été complètement transformé par la propriété fractionnée.

Comprendre le concept

Jusqu’à il y a quelques années, de nombreux Indiens ne trouvaient pas pratique d’investir dans une propriété commerciale en raison de son prix élevé. Une majorité d’entre eux se sont davantage concentrés sur l’investissement dans le secteur immobilier résidentiel. Cependant, avec l’introduction de la multipropriété, l’accès à l’Immobilier Commercial (CRE) devient plus facile pour les investisseurs.

Imaginez, avoir une participation dans un immeuble commercial haut de gamme d’une valeur de Rs 50 crore générant un bon flux de trésorerie et est un actif loué à un locataire de qualité institutionnelle vérifié. Cela n’est possible qu’en raison du concept de propriété fractionnée. Il permet de diviser l’actif d’une valeur de Rs 50 crore en fractions ou actions qui représentent les capitaux propres et la dette dans l’actif sous-jacent. Cela signifie que cet actif est désormais accessible à un plus grand nombre d’investisseurs institutionnels, d’investisseurs individuels et d’investisseurs fractionnaires.

La propriété fractionnée est répandue dans les pays occidentaux depuis plus d’une décennie et accélère maintenant le rythme en Inde. Investir dans l’immobilier commercial a toujours été un terrain de jeu pour les investisseurs institutionnels, cependant, la propriété fractionnée émerge en Inde comme une nouvelle avenue d’investissement pour les investisseurs new-age afin de participer à de nouvelles opportunités à une fraction du coût précédemment requis.

Qu’est-ce qu’un investissement fractionnaire dans l’immobilier et en quoi est-il différent des investissements en FPI ?

C’est assez similaire au concept de posséder une fraction d’actions. En ce qui concerne la propriété fractionnée en actions, cela permet à plus de personnes d’acheter des actions sans aucune limitation de capital. Un exemple récent de ceci est la crypto-monnaie dans laquelle il n’est pas nécessaire de payer un montant total pour acheter un bitcoin en n’en payant qu’une partie.

Pratiques à retenir pour investir en multipropriété

Investir dans une propriété commerciale est comme une opportunité qui offre un équilibre entre différents portefeuilles de produits d’investissement. Contrairement au marché boursier volatil ou aux dépôts fixes à faible rendement, la CRE dispose d’un actif physique sous-jacent, la capacité de préserver le capital et de générer des revenus également. L’investissement dans la propriété fractionnée nécessite une vaste expérience que l’on ne peut attendre de tout investisseur new age. Quelques pratiques peuvent les aider à combler le manque d’expérience et de connaissances.

Étude de marché: La propriété fractionnée est assez récente en Inde et actuellement, seules quelques entreprises offrent la possibilité d’investir dans des propriétés fractionnées. La plupart d’entre eux sont des startups avec des investisseurs expérimentés à la tête de l’entreprise. La bonne astuce consiste à mener des études de marché intensives et à découvrir l’entreprise ayant des fondateurs expérimentés et un solide réseau d’investisseurs pour offrir la meilleure opportunité d’investissement possible.

Trouvez la meilleure offre : Alors que n’importe qui peut rechercher une propriété à haut rendement en ligne, ce n’est pas un jeu d’enfant pour tout le monde d’évaluer le prix correct de la propriété. C’est l’une des étapes les plus importantes dans laquelle l’expérience joue un rôle essentiel. Trouver la propriété pour évaluer précisément son prix est un tout autre jeu auquel seul un investisseur expérimenté peut jouer. S’assurer d’obtenir le meilleur prix de la transaction est nécessaire pour qu’un investisseur ne finisse pas par payer trop cher.

Rechercher des solutions orientées client : La propriété fractionnée du segment CRE ou de tout actif doit avoir une planification claire des points de sortie. De nombreuses entreprises d’investissement ou de prop-tech expérimentées sont basées sur la perspective à long terme de générer des gains en capital, et pas seulement sur le rendement élevé. Si un investisseur prend une décision intelligente en achetant une propriété fractionnée, l’investisseur peut maximiser les gains en capital à la revente avec un rendement locatif élevé.

En bout de ligne

La propriété fractionnée d’actifs peut être une opportunité enrichissante pour générer de la richesse, un portefeuille et un revenu passif. Étant donné que de nombreux Indiens sont nouveaux et inexpérimentés dans ce concept, le partenariat avec des plates-formes new age et compatibles avec la technologie rend l’ensemble du processus sans tracas.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.