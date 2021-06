propriétés à Usk, au Pays de Galles, affectées par le trafic de camions sur Castle Parade | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Usk, dans le sud du Pays de Galles, possède un marché de producteurs, de nombreux magasins et galeries indépendants, ainsi que des cafés rivalisant pour produire les meilleurs plats en utilisant des produits locaux. La ville tranquille était en tête du guide Best Place to Live du Sunday Times, mais les résidents, dont beaucoup y ont vécu toute leur vie, en ont assez des poids lourds de 34 tonnes qui traversent la ville.

Kathryn Challenger, qui a vécu dans la région toute sa vie, a déclaré à Wales Online : « Ils passent directement le pont ici et s’écrasent contre les murs. C’est dangereux et peut être assez effrayant.

« J’ai été touché plusieurs fois.

« Certains d’entre eux qui viennent ici sont ridicules. Je pense que la moitié d’entre eux n’ont pas le droit d’être ici – mais que pouvons-nous faire ?

Certaines familles ont quitté la ville en raison de la circulation et, il est dit que ces propriétés sont maintenant largement vendues à des propriétaires de résidences secondaires de ceux qui vivent ailleurs au Royaume-Uni.

En conséquence, il y a un argument que les habitants qui veulent toujours vivre à Usk sont hors prix.

Les propriétés individuelles y ont été vendues pour une moyenne de 447 944 £ l’année dernière.

Mais Angela Colclough, qui vit dans le bourg, a déclaré: “Pourquoi ne leur infligent-ils pas une lourde amende (les chauffeurs de poids lourds)? S’il n’y a pas de sanction pour les camions interdits, cela continuera.

“C’est vraiment ridicule et cela peut parfois vous décourager.

“Ralentir les véhicules pourrait les décourager. Peut-être que nous pourrions faire avec quelques dos d’âne. La réponse claire est une autre route autour de la ville mais je ne pense pas que cela se produira maintenant.”

La ville a en fait interdit le passage des camions pesant plus de 7,5 tonnes – amenés il y a plus de 40 ans après des protestations contre les préoccupations environnementales – mais des problèmes subsistent et les résidents pensent que cela est dû à une mauvaise application.

Des difficultés à localiser les véhicules interdits surviennent car certains camions dépassant la limite de poids sont autorisés à passer par Usk pour livrer des marchandises.

Il existe des itinéraires alternatifs. Les chauffeurs routiers pouvaient descendre à l’A449 à Raglan et voyager via l’A40 ou se diriger vers le rond-point Coldra.

Bridge Street à Usk, où les camions s’entassent dans le remorquage (Image : WalesOnline/Rob Browne)

Mais Liam Ellis, qui conduit un camion de 34 tonnes de Raglan à proximité transportant de la paille aux agriculteurs, a déclaré qu’il était autorisé à traverser Usk, mais qu’il était régulièrement victime d’abus lorsqu’il atteignait Bridge Street – certains automobilistes refusant de s’écarter de son chemin en signe de protestation. .

“Ce n’est pas agréable du tout”, a-t-il déclaré.

« Parfois, je me retrouve à attendre qu’on me crie dessus. Il y a clairement un problème parce que nous sommes autorisés à traverser là-bas, mais Usk est un cauchemar absolu à traverser. Mais pour moi, c’est la seule voie logique pour atteindre mes clients.

« Une solution pourrait être un pont piétonnier séparé adjacent au pont existant afin que la route au niveau du pont puisse être élargie pour les véhicules et que les gens ne marchent pas là-bas. Je sais que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire quelque chose mais je ne sais pas quelle est la meilleure solution.

La police de Gwent a déclaré qu’elle ne serait en mesure d’infliger des amendes que si elle surprenait un véhicule en train de traverser un pont limité, puis emmenait le véhicule jusqu’à un pont-bascule pour savoir de combien il dépassait la restriction.

Écrivant sur Facebook autour des conséquences du problème, beaucoup ont fait allusion à la préoccupation de la propriété secondaire.

Un homme a posté: “Le problème est que les” personnes riches “évaluent les familles locales lorsqu’elles vendent des Home Counties ou achètent leur résidence secondaire.”

Un autre a partagé: “Ce sont des locaux avides.”

Un troisième a déclaré : « Les Anglais achètent des propriétés galloises ici.

Un autre lit : « Les gallois pourraient vendre des maisons moins chères pour aider les membres de leur communauté. »

Mais le gouvernement local pense que rien n’a changé dans la ville ces dernières années et a fait valoir qu’il avait fait campagne pour mettre fin au problème des poids lourds il y a des décennies.

Le conseiller Alec Leathwood, qui a été l’un des premiers à imposer la limite de poids dans la ville il y a plus de 40 ans, a déclaré : « Je me souviens avoir été allongé sur la route pour protester il y a toutes ces années. Nous nous battons depuis longtemps mais nous sommes toujours coincés avec ça.

« Nous avions pas mal de volontaires, mais les gens en avaient marre parce que des véhicules étaient signalés et qu’il n’y avait pas grand-chose à faire. Nous avons maintenant accepté qu’il ne semble y avoir aucun moyen d’empêcher les poids lourds d’entrer, mais nous pouvons les décourager.”

Le conseiller travailliste a ajouté: «Nous essayons de le faire en étant visibles tout en identifiant les véhicules qui n’ont pas le droit d’être ici et en faisant campagne pour des modifications de la route pour faire prendre conscience aux conducteurs qu’ils arrivent dans une zone très différente. Nous pourrions également améliorer la signalisation afin que les chauffeurs routiers sachent quelles sont les restrictions bien avant d’arriver à Usk – pas quand il est trop tard.

« Nous espérons juste qu’il n’y aura pas d’incident majeur. Heureusement, jusqu’à présent, nous nous en sommes tirés.

Un porte-parole du conseil de Monmouthshire, contrôlé par les conservateurs, a déclaré: «Il y a un avertissement préalable de la restriction de poids sur l’A466 et l’A4042, nous prévoyons donc que la majorité des poids lourds traversant la ville auraient l’obligation de le faire – ou contreviennent la restriction en pleine connaissance de leurs actes.