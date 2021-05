Propulsion du 21e siècle pour les navires de guerre de la marine indienne: Rolls-Royce et HAL MoU pour les moteurs marins MT30

Les turbines MT30 ont de faibles niveaux de vibration, ce qui rend le navire de surface plus silencieux dans l’eau. (Images: HAL / Rolls-Royce)

Dans le cadre de leurs plans d’expansion, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et Rolls-Royce ont signé un protocole d’accord qui fournira un soutien en matière d’installation, d’emballage, de marketing et de services pour les moteurs marins Rolls-Royce MT30 en Inde. Dans le cadre de ce protocole d’accord, pour la première fois, Rolls Royce et HAL travailleront ensemble dans le domaine des applications marines.

Dans une déclaration officielle publiée plus tôt cette semaine, R Madhavan, CMD, HAL a déclaré: «La société explore l’idée d’utiliser le moteur marin MT7 sur l’aéroglisseur qui est prévu par les chantiers navals en Inde. Et ce partenariat tirera parti de la riche expérience de la division IMGT de HAL qui travaille sur les turbines à gaz marines avec les chantiers navals indiens. »

«L’entreprise avec plus de cinq décennies d’expérience dans le développement de solutions de propulsion navale et l’expertise de HAL sur le marché dans le travail avec les turbines à gaz marines, nous sommes impatients de tirer parti de ce partenariat pour fournir des solutions dans le domaine de la défense navale», Kishore Jayaraman, président de Rolls- A déclaré Royce Inde et Asie du Sud.

À propos de ce partenariat, Tom Bell, président de Rolls-Royce Defence, a déclaré: «Alors que l’Inde se concentre sur sa vision de la modernisation et de l’autosuffisance en matière de défense, nous sommes impatients de présenter le MT30 aux clients indiens en collaboration avec HAL.»

«Il a été conçu pour les plates-formes navales du futur, et le MT30 est parfaitement équipé pour répondre aux besoins actuels et futurs de la marine indienne», a ajouté M. Bell.

Marine indienne et les moteurs

La marine indienne exploite la technologie des turbines à gaz pour la propulsion des navires de guerre depuis quatre décennies, avec des fournisseurs d’Ukraine (comme les équipementiers russes étaient sur la partie ukrainienne avant la cartographie des frontières internationales de l’Ukraine) et des États-Unis. Les turbines à gaz resteront le propulseur préféré des navires de guerre en raison de ses multiples avantages tels que la compacité, la facilité d’utilisation à bord, etc. la puissance électrique la plus efficace et la plus flexible en termes de carburant.

Du paquet d’armes au système de propulsion…

Expliquant l’ensemble du processus, Milind Kulshreshtha, expert C4I et analyste stratégique, déclare: «La conception de tout navire de guerre est un processus complexe, dans lequel le rôle d’un navire définit principalement l’ajustement de l’équipement et l’ensemble de propulsion. Le propulseur d’un navire comprend un moteur principal, une boîte de vitesses et un arbre en corrélation avec la conception et le tonnage d’un navire et c’est le facteur le plus important pour la vitesse, la maniabilité et l’endurance du navire pour des opérations réussies dans une bataille navale. L’activité de la finalisation de l’ensemble d’armes au système de propulsion prend des années dans le cadre du processus de conception du navire et il s’agit d’une activité bien coordonnée au niveau du quartier général naval.

Selon lui, «Le système de propulsion d’un navire de guerre se divise en trois grandes catégories à savoir. Moteur diesel, turbine à gaz ou turbine à vapeur, avec les conceptions modernes utilisant également une combinaison de ceux-ci (comme un moteur diesel avec une turbine à gaz). Le système de propulsion du navire est conçu pour fournir un service pendant plus de quatre décennies, principalement en queue d’aronde pour servir le navire tout au long de sa durée de vie. Ces complexités de conception sont la raison pour laquelle nous voyons plusieurs navires être construits sous la même classe de conceptions de navires, comme les projets P-28, P-15A et P-16A, etc. »

Turbines à gaz marines MT30 pour la propulsion des navires – qu’est-ce qui est unique à ce sujet?

«Les turbines à gaz marines MT30 font partie des technologies de turbines à gaz matures et réussies disponibles dans le monde entier en Inde, et le Royaume-Uni a accepté de fournir ces moteurs pour l’installation à bord des navires de guerre indiens via la route ToT de HAL. Auparavant également, HAL a effectué des travaux sous licence pour les moteurs d’avions de chasse Jaguar du Royaume-Uni Rolls Royce Turbomeca Adour MK 804 / MK 811 Engines depuis 1981 », explique M. Milind Kulshreshtha à Financial Express Online.

En savoir plus sur MT30

«Les turbines à gaz MT30 sont des turbines à gaz aéro-dérivées pour la propulsion marine, avec un rapport puissance / poids efficace. Ils sont venus avec des fonctionnalités avancées telles que l’absence de limitations opérationnelles sur les redémarrages et le redémarrage des turbines à tout moment après un arrêt normal ou même après un arrêt d’urgence. Ces caractéristiques ne sont actuellement pas disponibles dans les turbines à gaz conventionnelles utilisées par la marine indienne », déclare un expert de C4I qui a travaillé sur le développement des systèmes indigènes de gestion du combat naval (CMS).

Les turbines MT30 ont de faibles niveaux de vibration, ce qui rend le navire de surface plus silencieux dans l’eau et, en outre, cela améliore les capacités de détection des sous-marins de son propre navire à l’aide des sonars à bord (en raison de la moindre composante du facteur de bruit propre).

«Les porte-avions modernes de 65 000 t de la Royal Navy britannique, le HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales comptent parmi les plus grands navires de guerre opérationnels qui utilisent les turbines à gaz marines MT30. Une propulsion entièrement électrique (IFEP) entièrement intégrée qui comprend tous les systèmes de propulsion et la génération d’énergie électrique du navire grâce à la technologie Advanced Induction Motor (AIM) fournit une opération autonome à bord. La technologie MT30 a été utilisée à bord d’autres navires de guerre américains modernes comme l’USS Freedom », ajoute-t-il.

«Les groupes électrogènes MT30 fournissent également l’alimentation électrique des destroyers de classe Zumwalt tout électriques de l’US Navy. En fait, sept types de navires dans le monde utilisent la technologie MT30 pour la propulsion du navire. Il s’agit notamment de la République de Corée (pour les frégates de classe Daegu), du Japon (pour les frégates 30FFM), de l’Australie (pour la classe Hunter), de l’Italie (pour les navires de guerre du Canada). Avec le choix des turbines à gaz MT30, la marine indienne est également prête pour l’avenir à réaliser la propulsion électrique de ses navires de guerre, qui est devenue la technologie du 21e siècle », observe M. Kulshreshtha.

Indigénisation de la technologie des turbines à gaz

L’Inde a-t-elle des moteurs à turbine à gaz? Non.

Sur la base des informations disponibles dans le domaine public, en 1961, le gouvernement indien a baptisé le GTRE de l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (établissement de recherche sur les turbines à gaz) dans le but de concevoir et de développer des moteurs à turbine à gaz pour des applications militaires et de mener des travaux de recherche avancés dans le domaine des sous-systèmes de turbines à gaz.

Le laboratoire concevait également le moteur à réaction local Kaveri pour le projet Tejas, qui n’a pas non plus connu la phase de mise en œuvre au cours des dernières décennies.

Semblable aux projets de moteurs d’avions de combat, un autre projet de turbines à gaz marines a également souffert d’un manque de recherche technique pour être déployé à bord d’un navire, laissant le ministère de la Défense exploiter des navires de guerre avec des solutions de turbines à gaz importées. «Cela comprend les pièces de rechange et les fournitures de pièces essentielles, ce qui expose l’Inde à un risque d’effets néfastes de toute sanction. Même dans le fonctionnement quotidien de ces machines, les équipementiers étrangers sont inflexibles pour entreprendre des mises à niveau des moteurs, un support après-vente limité et retardé, etc. », a expliqué un cadre supérieur qui souhaitait garder l’anonymat.

Malheureusement, malgré les efforts déployés par DRDO pour indigéniser la technologie des turbines à gaz, l’Inde a toujours été dépendante des fournisseurs étrangers pour cette technologie.

En raison des tentatives infructueuses d’indigéniser la technologie des turbines à gaz par DRDO, même aujourd’hui, les turbines à gaz marin MT30 sont directement gérées par HAL dans le cadre de ToT avec Rolls Royce, au Royaume-Uni, afin d’être implémentables à bord des navires de guerre indigènes modernes fabriqués par les chantiers navals indiens. «Alors que nous envisageons le statut d’Atmanirbhar Bharat dans le secteur de la défense, les rapports antérieurs du DRDO nécessitent également un examen technologique, sinon l’investissement dans l’autosuffisance par le biais des agences gouvernementales pourrait ne pas donner les avantages escomptés aux forces de défense», a exhorté le haut responsable. officier.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.