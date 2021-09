Pros Demo Overwatch 2 Changements Au Championnat OWL 2021

Image : Blizzard

Certains des meilleurs joueurs du monde ont pris les rênes d’Overwatch 2 ce week-end lors du récent championnat Overwatch League 2021. Au cours de la diffusion du tournoi, ces pros ont montré quelques grandes refontes de personnages et des révisions stratégiques à venir dans la suite, tout en soulignant une référence apparemment manquante à l’ancien réalisateur Jeff Kaplan.

La suite tant attendue du jeu de tir en équipe de Blizzard en 2016 a occupé le devant de la scène lors du spectacle de mi-temps de la finale OWL, avec des joueurs des Washington Justice et des Los Angeles Gladiators essayant un nouveau mode de jeu Overwatch 2 appelé Push. C’est essentiellement un gros bras de fer avec un robot appelé TW-1. En action, ce fut une course frénétique de huit minutes, sinon plus du côté agressif que ce que la plupart attendent du jeu de tir à la première personne. C’est un changement qui a laissé certains joueurs réguliers pleins d’espoir et plus que quelques concurrents professionnels sceptiques.

Le match d’exhibition a montré de grands changements dans Overwatch 2, à commencer par des remaniements de personnages pour les types DPS Sombra et Bastion. Le piratage manuel de Sombra aura un temps de recharge plus court, peut être effectué en étant invisible et durera plus longtemps, désactivant ainsi les capacités des cibles pendant une seconde tout en les révélant à travers les murs pendant huit. Son attaque principale infligera 50% de dégâts supplémentaires aux cibles piratées, tandis que sa capacité ultime EMP ne supprimera plus les boucliers mais endommagera les adversaires jusqu’à 40% de leur santé.

La refonte de Bastion est encore plus dramatique. Le robot ne pourra plus s’auto-guérir, mais il aura accès à des grenades tactiques (mais rebondissantes) qui collent aux ennemis. Bastion disposera également d’un canon de reconnaissance de haute précision et à faible cadence de tir qui fera de lui un “pseudo-sniper”. Au lieu de se transformer en tank pour son ultime, il pourra le faire à tout moment avec un court temps de recharge. Le nouvel ultime de Bastion lui permet d’appeler trois frappes d’artillerie distinctes n’importe où sur la carte, et celles-ci endommagent les ennemis lorsqu’ils frappent et à nouveau lorsqu’ils explosent. Mais plus important encore, Bastion porte maintenant un chapeau pour le rendre plus « racontable ».

Le match a également montré certains des changements de personnage déjà connus en action. Par exemple, la charge avant du héros du char Reinhardt peut désormais être dirigée, ce qui rend l’énorme chasseur blindé beaucoup plus mobile. Cette occasion était également la première fois que les matchs étaient réduits à 5 contre 5, et avec chaque côté une classe de char, les fans ont également pu voir comment ce pivot affecterait le déroulement du jeu.

L’un des pros impliqués dans la démo, Indy “Space” Halpern, a déclaré au Washington Post que l’ensemble ressemblait un peu à Call of Duty avec “beaucoup d’action, non-stop”. Le joueur de Washington Justice Gui-Un “Decay” Jang, qui a également testé le jeu, a déclaré que sur la base de son expérience, Overwatch 2 s’appuierait davantage sur la mécanique individuelle que sur le travail d’équipe.

Un autre membre de la scène Overwatch pro a été plus direct sur les changements à venir dans Overwatch 2. “Je pense vraiment que le fait d’avoir deux chars dans le jeu a ajouté beaucoup de profondeur stratégique”, a déclaré l’entraîneur-chef d’Atlanta Reign, Brad Rajani, après la finale. conférence de presse rapportée par le Washington Post. “Mais je vais retenir un vrai jugement jusqu’à ce que je puisse voir le jeu de près parce que, vous savez, les gens ont travaillé très dur là-dessus.” Il a ajouté que le nouveau jeu pourrait finir par être différent, “pas pire. “

Bien qu’Overwatch 2 n’ait toujours pas de date de sortie ferme, l’Overwatch League l’utilisera au début de sa cinquième saison au printemps prochain, un changement qui survient alors que Blizzard fait face à une vague de départs de développeurs et aux retombées continues d’un procès en Californie alléguant une généralisation harcèlement sexuel et discrimination. Le procès et la réponse de la société mère Activision Blizzard à celui-ci ont conduit à un débrayage des employés. La tournure récente des événements a également vu la formation d’un groupe de travailleurs appelé ABetterABK, qui a exigé la fin de l’arbitrage forcé et plus de transparence salariale, entre autres changements.

Le directeur d’Overwatch et vétéran de Blizzard, Jeff Kaplan, a quitté l’entreprise plus tôt cette année avant l’annonce de la rupture du procès. Tout cela faisait apparemment partie d’un exode récent à la suite de rapports d’Activision, la société mère de Blizzard, réduisant les coûts et procédant à des interférences créatives. Overwatch 2 avait précédemment inclus un clin d’œil à Kaplan sous la forme d’un restaurant sur sa carte de la ville de New York, qui comprenait un “Jeph’s Corner Pizza”. L’une des nouvelles bandes-annonces de la refonte de Bastion, cependant, montre que “Jeph” a été supprimé.

Le changement intervient alors que Blizzard implémente apparemment une nouvelle politique contre l’inclusion de références personnelles aux développeurs dans ses jeux. Cette décision intervient à la suite du procès en Californie et de nombreux reportages sur le comportement non professionnel et l’inconduite sexuelle de l’entreprise à l’égard des femmes. Blizzard est également sur le point de renommer le héros de cow-boy d’Overwatch d’après son homonyme, le développeur vétéran Jesse McCree a été révélé par un rapport de Kotaku avoir été impliqué dans une “Cosby Suite” de la BlizzCon 2013. La société s’est séparée de McCree le mois dernier.