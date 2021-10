Proshares Bitcoin ETF négociable également sur Blue Ocean

Le FNB Bitcoin ProShares (BITO) est négociable sur le NYSE, la Bourse de New York, mais pas exclusivement.

Blue Ocean, l’alternative au NYSE

Contrairement aux marchés de la cryptographie, la Bourse de New York n’est pas ouverte 24h/24 et 7j/7, donc BITO n’est pas toujours négociable sur le NYSE.

Cependant, comme le rapporte Bloomberg, ceux qui souhaitent négocier du BITO en dehors des heures normales des marchés financiers peuvent le faire sur La nouvelle plateforme de trading alternative de Blue Ocean Technologies.

En fait, Blue Ocean permet à ses clients du monde entier d’échanger cet ETF entre 20 h 00 et 4 h 00, heure de New York, depuis hier soir.

La plateforme de Blue Ocean permet à tous ses clients, y compris ceux basés en Asie, de négocier du BITO.

Le président et chef de l’exploitation de Blue Ocean, Brian Hyndman, rapporte qu’il existe déjà d’autres projets similaires en cours. Il s’attend à ce que d’autres produits basés sur la crypto-monnaie soient également proposés sur leur plate-forme.

ETF

Lancement réussi de ProShares Bitcoin ETF

L’ETF ProShares Bitcoin a fait ses débuts hier à la Bourse de New York avec un succès retentissant.

Plus de 24 millions d’actions du fonds ont été négociés au cours d’une seule journée de négociation à un prix moyen d’environ 41 $. Au total, par conséquent, un volume d’échanges de près de un milliard de dollars a été atteint le premier jour seulement.

Pour autant que nous sachions, c’est l’ETF le plus réussi en 2021 en termes de volume négocié le premier jour, et le 15e ETF le plus performant jamais enregistré à cet égard.

Plus d’ETF Bitcoin en route ?

Grayscale a également demandé l’émission d’un ETF sur Bitcoin en convertissant son GBTC Trust, qui détient 3% absolu de tous les BTC existants dans le monde.

Le succès retentissant de BITO d’hier a probablement jeté les portes grandes ouvertes pour ce type de produit, car il peut permettre à des millions d’investisseurs de prendre position sur le prix du Bitcoin en quelques clics, sans avoir à s’inscrire sur de nouvelles plateformes, à effectuer une vérification d’identité ou à se soucier de stocker en toute sécurité des graines et des clés privées dans des portefeuilles.

Comme Tyler Winklevoss, co-fondateur de l’échange crypto Gemini, souligne sur Twitter, ils ont d’abord demandé à la SEC l’autorisation d’émettre un ETF sur Bitcoin en juillet 2013, lorsque le prix du BTC était de 68 $. Hier, Le prix du Bitcoin a dépassé 64 000 $, ou presque mille fois plus.

Lorsque @cameron et moi avons proposé pour la première fois un ETF bitcoin en juillet 2013, le prix du bitcoin était de 68 $. Aujourd’hui, lors du lancement de deux ETF à terme bitcoin, le prix du bitcoin est de 64 000 $. C’est presque un retour de 1000x en attendant. Je suis content que nous soyons arrivés ici, mais cela a pris trop de temps. – Tyler Winklevoss (@tyler) 19 octobre 2021

Winklevoss commente en disant :

« Je suis content que nous soyons arrivés ici, mais cela a pris trop de temps ».