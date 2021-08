Prospect 100 s’associe à Kering pour une édition durable – WWD

PASSEZ AU VERT : Après les sneakers et les Teenage Mutant Ninja Turtles de Nickelodeon, le Prospect 100 Global Design Competition souhaite que son vivier mondial de talents réfléchisse au prochain grand défi : rendre leur garde-robe durable.

Avec le groupe de luxe Kering comme partenaire de cette édition, les cofondateurs Alexandre Daillance, Harry Beard et Adam Flanagan espèrent que l’impact de cette édition sera à la hauteur de la large communauté qu’ils ont constituée jusqu’à présent parmi les jeunes créatifs. “J’admire et respecte vraiment Kering pour non seulement être disposé à écouter les jeunes [but] offrent également une place à table. On a l’impression que les gagnants de [this edition] pourrait avoir un réel impact mondial », a déclaré Beard.

« En tant que leader dans le domaine, l’une des priorités de Kering est d’embarquer les générations futures dans ce combat. Nous sommes ravis de nous associer à Prospect 100 pour amener le sujet de la durabilité de la mode à la table des jeunes, les éduquer sur le sujet et les encourager à contribuer au changement dans notre industrie », a déclaré Marie-Claire Daveu, responsable du développement durable et des affaires institutionnelles du groupe. dans la déclaration de lancement de l’édition.

Le jury, dirigé par Daveu, est composé de Margherita Missoni ; Ambre La Valette ; influenceur et activiste Rawdah Mohamed ; Le fondateur et directeur général de Parley for the Oceans, Cyrill Gutsch; Dio Kurazawa, expert en production durable, et Gesine Holschuh, qui a fondé la société de tricots durables Wehve.

Comme pour les éditions précédentes, le concours est ouvert à toute personne de 25 ans et moins, gratuitement. Tous les participants auront accès à une masterclass axée sur les relations publiques dirigée par la publication de changement social basée à Londres Thred. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 septembre.

Regroupés en équipes de quatre, les candidats recevront ensuite un briefing pour reconcevoir un vêtement afin de le rendre plus durable tout au long de son cycle de vie. Les projets seront jugés en fonction de leur originalité, de leur faisabilité et de leur efficacité.

Le 24 septembre, les finalistes auront une dernière chance de convaincre le jury lors d’une session en direct. L’équipe gagnante remportera un prix en espèces de 4 000 $, une invitation à un atelier Kering sur le développement durable ainsi qu’un accès gratuit au programme « Shaping Fashion’s Future » co-créé par le groupe de luxe et l’Institut Français de la Mode.