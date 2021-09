Prosper (PROS) a augmenté de 73% au cours des dernières 24 heures – voici les meilleurs endroits pour l’acheter

La pièce Prosper (PROS) est à la hausse depuis le 7 septembre et son prix a grimpé de 198,6% en 7 jours et de 73,01% au cours des dernières 24 heures. La hausse des prix a attiré l’attention de la plupart des investisseurs et la plupart cherchent comment et où ils peuvent acheter la pièce.

Suite à une demande accrue, Invezz a rédigé le court article suivant pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est Prosper (PROS) et les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour en savoir plus sur cette nouvelle pièce, lisez la suite.

Les meilleurs endroits pour acheter Prosper (PROS)

Si vous êtes intéressé par l’achat de Prosper (PROS), vous êtes au bon endroit.

Notre équipe de professionnels a mené des recherches approfondies et identifié les éléments suivants comme les meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des pièces PROS en ligne :

Qu’est-ce que Prosper (PROS) ?

Prosper Coin (PROS) est le jeton natif du marché de prédiction inter-chaînes et de la plate-forme de couverture Prosper.

Prosper est le premier marché de prédiction au monde à utiliser la technologie d’agrégation de liquidités en chaîne. Il utilise Chainlink Oracle pour fournir une tarification précise aux utilisateurs et ses fonctionnalités incluent l’assurance de prédiction, la prise en charge inter-chaînes, l’agrégation de liquidités en chaîne, le support fiduciaire, la gouvernance DAO, l’exploration de prédiction.

Le jeton PROS est utilisé comme jeton gouvernemental DAO, jeton d’assurance de prédiction, jeton de paiement de commission et jeton d’abonnement.

Devriez-vous acheter Prosper (PROS) aujourd’hui ?

Suite à la hausse des prix des sept derniers jours, Prosper (PROS) peut être un bon investissement.

Cependant, il est important de noter qu’investir dans des crypto-monnaies est extrêmement risqué en raison de la volatilité de leurs prix.

Prédiction de prix Prosper (PROS)

Bien qu’il soit difficile de fournir une prévision de prix Prosper (PROS) décisive, car il s’agit d’une crypto-monnaie relativement nouvelle sur le marché et du fait que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil, la tendance haussière actuelle devrait se poursuivre pour le reste de 2021. .

Réactions de Prosper (PROS) sur les réseaux sociaux

#Prosper est heureux d’annoncer notre partenariat formel avec @Stos_Network pour apporter le stockage décentralisé à notre marché des prédictions !

En savoir plus sur le partenariat dans notre publication média : https://t.co/FrPX3Wks9T#strato #cryptocurrency #DeFi #storage #Decentralization – Prosper (@Prosperpredict) 22 juin 2021

⚠️🔮 ANNONCE DE NOUVEAUX POOLS🔮⚠️ #Prosper est ravi d’annoncer que de nouveaux pools de jetons horaires commenceront lundi à 16h00 UTC ! ?? Des suppositions quant à quel jeton? 🤔 Soyez l’une des 30 premières personnes avec la bonne estimation, RT, et identifiez un ami pour gagner 10 $ en $ PROS ! pic.twitter.com/ivSuSEzG9t – Prosper (@Prosperpredict) 23 juillet 2021

