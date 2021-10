Prosser: Apple Watch Series 7 sera disponible à la mi-octobre

L’Apple Watch Series 7 sera expédiée à la mi-octobre avec des précommandes qui commenceront “dès la semaine prochaine”, affirme le leaker Jon Prosser, citant des sources “familières avec la sortie”.



Apple a présenté la ‌Apple Watch Series 7‌ lors de son événement “California Streaming” de septembre aux côtés des modèles iPhone 13, mais à l’époque, a déclaré que la nouvelle Apple Watch serait expédiée plus tard à l’automne.

Il n’y a pas eu de mot officiel sur le moment où la série 7 sera disponible, mais la plupart des modèles Apple Watch série 6 sont épuisés aux États-Unis depuis quelques semaines maintenant. Les rumeurs suggèrent que l’Apple Watch Series 7‌ a été retardée en raison de problèmes de fabrication causés par la complexité de l’appareil, ce qui a retardé la production de masse.

L’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré début septembre qu’Apple avait résolu les problèmes de production et que la fabrication augmenterait de la mi-septembre à la fin septembre.

Prosser dit qu’Apple a commencé à “informer la presse” en s’informant des unités d’examen pour s’attendre à plus d’informations sur la série 7 “dans les semaines à venir”, sans aucune autre information disponible. Prosser a un bilan mitigé en ce qui concerne les fuites, en particulier avec les prévisions de date de lancement, ces informations doivent donc être considérées avec un certain scepticisme.

Néanmoins, la mi-octobre est une estimation et un calendrier raisonnables pour le lancement de l’Apple Watch Series 7‌, d’autant plus que nous nous attendons toujours à un autre événement cette année qui pourrait avoir lieu de la mi-octobre à la fin octobre.

L’Apple Watch Series 7‌ n’a pas obtenu les modifications de conception que nous attendions, y compris la conception à bords plats décrite par Prosser plus tôt cette année. Il y a une refonte avec un écran plus grand, des bordures plus fines et de nouvelles options de taille 41 mm et 45 mm, mais la conception incurvée générale de l’Apple Watch reste la même.

La ‌Apple Watch Series 7‌ ne propose pas de nouvelles capacités de suivi de la santé, mais Apple a amélioré la durabilité et ajouté une fonction de charge rapide. Le prix de la ‌Apple Watch Series 7‌ commencera à 399 $.