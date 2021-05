Prosser: le nouveau MacBook Pro sera annoncé à la WWDC le mois prochain

Apple a officiellement confirmé aujourd’hui le calendrier de la WWDC 2021, affirmant que la semaine débutera avec un discours d’ouverture spécial le 7 juin. Désormais, Jon Prosser a annoncé que de nouveaux MacBook Pro arriveraient à la WWDC. Cela vient après que Bloomberg a annoncé la semaine dernière que de nouveaux MacBook Pros Apple Silicon pourraient arriver dès cet été.

Prosser a fait cette affirmation sur Twitter aujourd’hui, répondant à la spéculation selon laquelle la nouvelle illustration de la WWDC 2021 pourrait faire allusion à une nouvelle annonce de MacBook Pro. Prosser a simplement écrit sur Twitter qu’il pouvait «confirmer» qu’un nouveau MacBook Pro «arriverait» à la WWDC cette année, et n’a pas précisé.

La prochaine mise à jour du MacBook Pro d’Apple devrait apporter un nouveau design, Apple Silicon à l’intérieur, et peut-être une technologie d’affichage mini-LED améliorée. Le nouveau design serait plus plat, similaire à l’iPad Pro, et serait disponible en tailles d’écran 14 pouces et 16 pouces. Le logo «MacBook Pro» sous l’écran serait également supprimé, tandis que des ports tels que HDMI et MagSafe devraient revenir à côté d’un emplacement pour carte SD.

La puce Apple Silicon à l’intérieur est susceptible d’être quelque chose de similaire au «M1X», Bloomberg rapportant qu’elle comportera une conception à 10 cœurs avec huit cœurs haute performance et deux cœurs haute efficacité. Apple proposera deux variantes de la puce, l’une avec 16 cœurs GPU et l’autre avec 32 cœurs GPU.

Bien que la WWDC soit généralement un événement axé sur les logiciels, les annonces de matériel ne sont pas rares. L’année dernière à la WWDC 2020, Apple n’a annoncé aucun nouveau matériel, mais à la WWDC 2019, Apple a dévoilé le Mac Pro et le Pro Display XDR qui l’accompagne. En général, Apple limite les dévoilements de produits à la WWDC à ceux qui concernent les développeurs.

La WWDC devrait démarrer le lundi 7 juin avec une conférence Apple à 10 h PT / 13 h HE. La WWDC 2021 sera complètement virtuelle cette année en raison de la pandémie COVID-19, donc leur discours sera diffusé directement depuis Apple Park. Qu’est-ce que tu as le plus hâte de voir? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: