Prost : "Alonso est le meilleur"

Alain Prost, Quadruple champion du monde de Formule 1 et actuel conseiller de l’équipe Alpine, il a fini par céder à la classe et à l’ambition affichées par Fernando Alonso au Grand Prix du Qatar. L’Asturien est revenu sur le podium sept ans plus tard et le ‘Professeur’ n’a pas pu s’empêcher de s’enthousiasmer. Interrogé par DAZN après la carrière spectaculaire de son pilote, Prost a assuré que «Fernando a beaucoup aimé conduire ce week-end. Il a envoyé des messages incroyables. Il était tellement content de conduire la voiture que vendredi il a dit que si on lui donnait de l’essence il pourrait conduire toute la nuit », a révélé le Français.

« Pour Fernando, 7 ans sans podium… Je suis très content pour l’équipe mais encore plus pour lui, car il voulait monter sur le podium cette année et pour nous cela fait partie de l’ambiance dans l’équipe cette année », a-t-il poursuivi. Prost, qui a reconnu qu’à l’époque il avait des doutes sur le retour de l’Asturien en F1 après deux ans d’absence : « Fernando m’a toujours dit qu’il était devenu une personne différente, et je dois dire qu’il avait raison. service d’équipe, et c’est très bien pour nous », a-t-il déclaré.

« La vue d’ensemble de la course qu’il a est incroyable, tout comme sa sensibilité aux pneus, les déclarations qu’il fait sur la voiture et la façon dont cela nourrit les ingénieurs. Pour moi, c’est le meilleur pilote qui soit », a-t-il souligné.

Comment pourrait-il en être autrement, ils l’ont interrogé sur le célèbre « Plan » d’Alonso Alpin en regardant vers la saison prochaine, quand ils espèrent avoir leur chance dans un éventuel changement de hiérarchie après l’important changement de règle en 2022 : « Personne ne sait ce qui va se passer. Tout le monde sait ce que vous faites mais vous ne pouvez pas vous comparer et nous n’avons aucune référence. Nous avons un nouveau moteur, une nouvelle voiture, mais le projet est focalisé sur 2022. Ce que nous avons fait cette année est un bonus, construire tout, construire l’environnement et la motivation et c’est pourquoi ce résultat et la cinquième place des constructeurs sont si importants pour nous, pour maintenir cette force mentale », a-t-il souligné. Prost.