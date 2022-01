Prost : Peut-être que nous pourrions avoir moins de courses de Formule 1

Alors que la Formule 1 se prépare pour une saison record de 23 courses, l’ancien homme d’État et légende de la Formule 1, Alain Prost, s’inquiète des effets négatifs que le programme du marathon, y compris les week-ends de Grand Prix à trois reprises, pourrait avoir sur les équipes et les fans.

La saison de F1 2022 débutera au Grand Prix de Bahreïn les 18-20 mars et devrait se terminer lors de la finale de la saison du Grand Prix d’Abou Dhabi les 18-20 novembre… dans un monde idéal bien sûr.

Ce que la pandémie de Covid-19 a rendu loin d’être idéal et pourrait à nouveau bouleverser le calendrier comme elle l’a fait l’année dernière lorsque les courses en Chine, au Canada, à Singapour, au Japon et en Australie ont été annulées (mais sont de retour sur le calendrier 2022 F1) tandis que une multitude de nouveaux sites ont été accélérés pour faire grimper les chiffres, notamment le Qatar et l’Arabie saoudite.

Il y avait également deux courses consécutives au Red Bull Ring sous le couvert du Grand Prix d’Autriche et du Grand Prix de Styrie. L’Autodromo do Algarve du Portugal a été recruté en tant que remplaçant de la troisième manche, tandis que Zandvoort a accueilli le Grand Prix des Pays-Bas pour la première fois depuis 1985.

Seul le temps nous dira combien de courses se produisent réellement au milieu de la pandémie en 2022

Néanmoins, tout le mérite revient aux patrons de F1 et à leur équipe pour avoir organisé la saison de 22 courses l’année dernière, mais on peut se demander si 23 courses par an sont tout simplement trop pour le sport. Y a-t-il un risque de sursaturation ? Et le burn-out ?

Prost, conseiller de l’équipe Alpine, a donné son avis sur le calendrier F1 2022 dans un récent podcast In the Fast Lane : « C’est très difficile pour les équipes, les personnes qui voyagent, les mécaniciens, les ingénieurs et les chefs d’équipe.

« Il doit aussi rester exceptionnel. Je me souviens de la première fois que nous avons eu trois courses d’affilée et même pour moi, je perdais un peu d’intérêt d’une certaine manière parce que c’est trop proche. C’est un compromis entre le nombre de courses, le nombre de fans et évidemment l’argent que vous pouvez générer.

« Mais, si vous avez plus de succès et que vous apportez plus de sponsors, nous pourrions peut-être aussi avoir moins de courses. On dirait que ce n’est pas la façon dont nous allons », a-t-il ajouté.

Le professeur, quadruple champion du monde de F1, est également contre l’abêtissement du sport avec des gadgets tels que des grilles d’ordre inversé, même dans les courses de sprint : « Je suis beaucoup plus pour la tradition et la Formule 1 doit rester comme elle est.

« Nous avons de plus en plus de jeunes fans, avec la série Netflix, et nous avons attiré des jeunes, ce qui est fantastique. Ils aiment évidemment ce genre de course que nous avons vu, la course de sprint et la course de Lewis au Brésil, mais la F1 doit rester plus traditionnelle », a estimé Prost, faisant référence à l’incroyable week-end de Lewis Hamilton à Interlagos.

