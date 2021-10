Prost : Vous devez vivre avec votre temps

Le quadruple champion de Formule 1, Alain Prost, a été présent et a été témoin de l’évolution de la F1 à travers plusieurs époques. Le grand français dit « vous devez vivre avec votre temps » lorsqu’il discute de la génération de voitures de F1 qu’il préfère conduire.

Le « Professeur », comme il est surnommé, a participé à 199 grands prix à partir de la saison 1980. Il s’est associé au grand Ayrton Senna chez McLaren pour les saisons 1988 et 1989, où les deux célèbres se sont affrontés et se sont affrontés en duel sur et en dehors de la piste, écrivant l’un des chapitres les plus passionnants de l’histoire de la F1.

Prost, maintenant directeur non exécutif d’Alpine F1 Team, s’adressait à Prost dans la série de podcasts Paddock récemment lancée par Alpine. Et a donné son avis sur la différence entre les voitures de F1 anciennes et modernes, et les différences entre elles, sur la base de son expérience de ses jours de course, et de l’échantillonnage de nouvelles voitures de F1 à plusieurs reprises.

« Le conducteur peut s’adapter à toutes sortes de voitures, et j’ai posé la question moi-même », a déclaré Prost.

« Mais je me souviens qu’au cours des dernières années, j’ai conduit une voiture de Formule 1 moderne, et j’ai également conduit ma voiture de 1985, c’était en Autriche. La même semaine où j’ai conduit la Lotus, j’ai conduit les voitures modernes Red Bull.

« Ces voitures ne sont pas très différentes en termes de technologie, mais elles sont toutes parfaites. C’est l’ergonomie aussi dans la voiture [that] était bien, bien meilleur que ce que nous avions, mais le sentiment n’était pas le même », a-t-il expliqué.

« J’ai conduit ma voiture à partir de 85, j’avais exactement les mêmes chaussures, salopettes, casque et la voiture avait les mêmes positions de pédales quand j’ai laissé la voiture comme ça. J’ai conduit la voiture avec une boîte de vitesses mécanique, évidemment, avec l’embrayage, et ce que j’avais ressenti 30 ans auparavant est revenu en un demi-tour environ.

« Je pouvais tout sentir, je pouvais sentir la pédale, je pouvais sentir le vent, je pouvais sentir l’adhérence. Tout était ensemble. La façon dont vous freinez, la voiture avance un peu sur l’avant.

Cependant, Prost a admis que conduire des voitures de F1 modernes ne lui venait pas naturellement, étant habitué aux voitures de son époque, à leurs caractéristiques et à leurs exigences de conduite.

« Ces voitures modernes ne sont pas pour nous », a-t-il déclaré.

« Il faut être jeune, il faut être entraîné pour faire ça après le karting. On ne freine jamais du pied droit, on freine du pied gauche, on ne change jamais de vitesse comme ça donc, en fait, quand on a tellement appris, et quand on a tellement expérimenté, ce genre de voitures, celle-là c’est pas pour toi, donc tu t’amuses moins.

Prost a ensuite donné un exemple sur l’écart entre sa génération de pilotes et la génération actuelle, en donnant comme exemple l’expérience de son fils Nico au volant de la Renault 1983 de son père au Paul Ricard.

« Je me souviens quand Nico [Prost] est venu et a conduit ma voiture de 83 au Paul Ricard, il n’a fait que deux ou trois tours et il a dit que c’était de la merde ! se souvient-il.

« Nous avons dû nous arrêter car cela casserait la boîte de vitesses, car ils ne changent jamais de vitesse avec l’embrayage, avec une pédale d’embrayage.

« C’est pourquoi c’est vraiment la preuve que vous devez vivre avec votre temps, avec votre génération, et vous ne pouvez pas avoir les deux – c’est presque impossible », a conclu le professeur.

Au cours de son implication en F1 en tant que pilote, Prost a remporté un total de 51 courses et a marqué 33 pole positions en route vers ses quatre titres de pilotes Fomula 1.