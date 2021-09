Prosus conclut un accord de 4,7 milliards de dollars pour racheter BillDesk

Bob van Dijk, PDG du groupe Prosus, a déclaré que les autorisations réglementaires pour l’accord devraient être en place d’ici février 2022. (Image représentative)

Prosus, un groupe Internet grand public mondial et l’un des plus grands investisseurs technologiques au monde, acquiert le fournisseur local de paiements numériques BillDesk dans le cadre d’un accord de 4,7 milliards de dollars, l’un des plus importants dans l’espace des paiements numériques.

Grâce à cette acquisition, Prosus prévoit de développer son activité de paiement et de fintech PayU, qui opère sur plus de 20 marchés dans le monde, en tant que l’un des principaux fournisseurs de paiement en ligne au monde en termes de volume total de paiement (TPV), totalisant 147 milliards de dollars.

L’accord, soumis à l’approbation de la Commission indienne de la concurrence (CCI), portera l’investissement cumulé de Prosus dans la technologie indienne à plus de 10 milliards de dollars, a annoncé mardi la société dans un communiqué.

Le développement intervient dans un contexte d’adoption rapide des services fintech par les consommateurs indiens. La Reserve Bank of India (RBI) s’attend à ce que plus de 200 millions de nouveaux utilisateurs adoptent les paiements numériques au cours des trois prochaines années, le nombre moyen de transactions annuelles par habitant étant multiplié par dix, passant de 22 à 220. En fait, l’Inde et la Chine ont enregistré la plus forte adoption de la fintech. sur les marchés émergents du monde, selon un rapport conjoint publié par EY et IVCA plus tôt cette année. L’Inde affichait un taux d’adoption de 87 % par rapport à la moyenne mondiale de 64 % en mars 2020.

Fondé en 2000, le TPV de BillDesk s’élevait à plus de 90 milliards de dollars au cours de l’exercice 21, selon le site Web de la société. PayU India et BillDesk, qui gèrent des activités complémentaires au sein de l’industrie indienne des paiements numériques, prévoient de traiter conjointement 4 milliards de transactions par an, soit quatre fois le niveau actuel de PayU dans le pays.

« L’écosystème que nous construisons grâce à l’acquisition de BillDesk offre l’échelle et les opportunités de croissance pour positionner PayU à l’avant-garde des paiements numériques en Inde. La combinaison nous permettra de gagner en envergure, de renforcer le leadership du marché dans tous les secteurs de paiement et d’établir une forte présence dans la chaîne de valeur des paiements au service des commerçants de tous les segments », a déclaré Anirban Mukherjee, PDG de PayU India.

L’accord marque la quatrième acquisition fintech de PayU en Inde en moins de cinq ans, après CitrusPay, Paysense et Wibmo. “Ensemble, PayU India et BillDesk seront en mesure de répondre aux besoins de paiement changeants des consommateurs numériques, des commerçants et des entreprises gouvernementales en Inde et d’offrir une technologie de pointe à encore plus de sections exclues de la société”, ont déclaré les entreprises. .

Le marché indien de la fintech devrait croître à un TCAC de 22,7% au cours de la période 2020-25, selon les analystes. Les entreprises locales de fintech ont attiré quelque 2 milliards de dollars de financement au cours du seul premier semestre de l’année civile, soit presque le total des investissements que l’espace a recueillis sur l’ensemble de 2020, ont déclaré des analystes de KPMG dans une étude récente.

L’un des plus grands investisseurs technologiques au monde, Prosus a soutenu de nombreuses sociétés Internet indiennes, notamment Swiggy, Byju’s, Meesho et Urban Company.

