Protection contre les incendies de forêt : Frontline, Firemaps, autres start-ups

En octobre 2017, Anil Arora était assis, impuissant, à San Francisco alors que l’incendie de Tubbs approchait de son domicile à Calistoga, en Californie.

Arora a regardé à travers une caméra Ring alors que le feu se frayait un chemin dans sa cour avant de consommer le reste de sa propriété. Cette nuit-là, Arora et sa famille pouvaient sentir la fumée de l’incendie qui avait brûlé leur maison, à plus de 70 miles de là.

« C’était juste une scène choquante », a déclaré Arora. « Le lendemain, nous nous sommes assis et nous en avons discuté et nous avons dit : ‘Vous savez quoi ? Nous allons reconstruire.' »

Anil Arora a regardé à travers une caméra Ring en octobre 2017 l’incendie de Tubbs incendier sa maison à Calistoga, en Californie.

Avec l’aimable autorisation d’Anil Arora

Alors que la famille planifiait sa reconstruction, Arora savait qu’il voulait des gicleurs de toit pour la maison afin qu’elle ne brûle plus jamais. Après avoir parcouru Google à la recherche d’options, Arora est tombé sur Frontline Wildfire Defense, une start-up qui venait de créer un système d’arrosage qui correspondait exactement à ce qu’il recherchait. Deux ans plus tard, il avait une nouvelle maison avec une douzaine de gicleurs sur le toit, chacun capable de projeter de l’eau et de la mousse jusqu’à 9 mètres dans toutes les directions.

Arora fait partie d’un nombre croissant de propriétaires qui se tournent vers les start-ups de technologies climatiques pour renforcer leurs propriétés contre les catastrophes naturelles dont la fréquence et la puissance augmentent en raison du réchauffement climatique.

Les incendies de forêt en Californie sont « quelque chose que nous verrions de toute façon, quel que soit le changement climatique et quelle que soit la population, mais lorsque vous ajoutez le changement climatique dans l’équation, cela augmente les risques d’incendie », a déclaré Harry Statter, PDG de Frontline, qui a levé 3 millions de dollars. en financement.

En août, le groupe d’experts sur le climat des Nations Unies a publié un rapport désastreux appelant à une action immédiate. L’agence a averti que limiter le réchauffement climatique à près de 1,5 degré Celsius ou même 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels « sera hors de portée » au cours des deux prochaines décennies sans réduction rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre. Le rapport indique qu’à 2 degrés Celsius, les chaleurs extrêmes atteindraient souvent des seuils de tolérance critiques pour l’agriculture et la santé.

« Nous avons eu une maison incendiée, donc c’est très réel pour nous. Ce n’est pas une chose conceptuelle », a déclaré Arora.

Alors que les propriétaires réfléchissent à la façon dont ils peuvent défendre leur maison, les entrepreneurs et les investisseurs commencent à consacrer leur temps et leur argent à ce marché largement inexploité.

« Ce que nous avons en ce moment, c’est une opportunité d’amener les esprits les meilleurs et les plus brillants à travailler sur quelque chose qui en vaut vraiment la peine », a déclaré Greg Smithies, partenaire et responsable de la technologie climatique chez Fifth Wall, une société de capital-risque. À ce jour, Fifth Wall a levé plus de 300 millions de dollars pour son fonds de technologie climatique.

Jusqu’en novembre, plus d’argent en capital-risque a été investi dans la technologie climatique en 2021 que toute année précédente, selon les données fournies par PitchBook. Près de 26,7 milliards de dollars ont été investis dans la technologie climatique en 2021, contre 15,3 milliards de dollars en 2020 et 11,8 milliards de dollars en 2019, selon PitchBook.

Avec les maisons et les bâtiments en particulier, le changement climatique représente un risque pouvant atteindre 35 000 milliards de dollars d’actifs immobiliers d’ici 2070, a noté Smithies, citant un rapport de 2016 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

« L’opportunité ici d’avoir une start-up pour gagner beaucoup d’argent juste compte tenu de la taille du marché est très facilement beaucoup plus grande que toutes les opportunités que nous avons vues à la place », a déclaré Smithies.

Le système Frontline Wildfire Defense utilise des gicleurs, chacun capable de projeter de l’eau et de la mousse jusqu’à 30 pieds dans toutes les directions, pour aider les propriétaires à lutter contre les incendies de forêt.

Avec l’aimable autorisation de Frontline Wildfire Defence

Tranquillité d’esprit contre les incendies

Le but du système de Frontline est de mouiller une propriété, d’hydrater la végétation combustible entourant une maison et les matériaux de construction, la rendant moins susceptible de s’allumer si un incendie s’approche, a déclaré Statter à CNBC. Le système peut être activé en actionnant un interrupteur dans la maison ou via une application mobile Frontline. Si un incendie a causé une panne de la connexion Wi-Fi ou cellulaire, le système peut également se connecter à Frontline via satellite, garantissant qu’un client peut activer les arroseurs quoi qu’il arrive, a déclaré Statter.

La société prévoit également de publier une nouvelle version de son application en décembre qui fournira des informations complètes sur la sécurité contre les incendies de forêt en temps quasi réel pour tout le monde. Cela comprend une carte qui montre les incendies de forêt, les avertissements d’évacuation, les ordres et les statuts de repeuplement sûr, a déclaré la société.

« Vous n’avez pas besoin d’être propriétaire du système pour utiliser la nouvelle application », a déclaré Statter. « Cela sert à réduire les risques pour quiconque vit dans des zones d’incendie de forêt. »

Harry Statter est le PDG de Frontline Wildfire Defense, une start-up qui a créé un système de gicleurs de toit pour aider les propriétaires à protéger leurs propriétés contre les incendies de forêt.

Avec l’aimable autorisation de Frontline Wildfire Defence

Le système de défense a coûté à Arora environ 10 000 $, bien que les systèmes de Frontline se situent généralement en moyenne entre 15 000 et 25 000 $, selon Statter. Arora a déclaré qu’il avait décidé de reconstruire la maison en raison de l’attachement émotionnel de sa famille à l’endroit où ses enfants ont grandi. Payer 10 000 $ pour les gicleurs de défense contre l’incendie en valait la peine, a-t-il déclaré.

« C’est un investissement émotionnel et un investissement financier. Nos enfants y ont grandi attachés », a déclaré Arora. « Vous voulez vous assurer que vous faites tout ce que vous pouvez. »

Arora a allumé le système pour mouiller sa propriété il y a quelques mois lorsqu’un incendie s’est déclaré à proximité, mais il doit encore compter sur le système pour lutter contre un incendie. Mais peut-être plus important encore, le système est quelque chose de tangible qu’Arora peut faire, plutôt que de le regarder passivement.

« Ce que cela me procure le plus, c’est la tranquillité d’esprit », a déclaré Arora.

Sylvia Wu et son mari ont décidé de durcir leur maison de Corralitos, en Californie, contre les incendies de forêt cette année avec Firemaps, une start-up qui aide les propriétaires à identifier les parties de leur propriété les plus à risque.

Avec l’aimable autorisation de Sylvia Wu

Réduire le risque

La technicienne Sylvia Wu et son mari étaient en voyage sur la route en septembre 2020 lorsqu’ils sont devenus anxieux. Les incendies de forêt avaient commencé à se propager dans le comté de Santa Cruz, en Californie, et ils se rapprochaient inconfortablement de leur domicile à Corralitos.

Heureusement, il ne s’est rien passé, mais en juin 2021, le couple a décidé de prendre des mesures pour protéger leur maison. Wu a contacté son ancien collègue chez Uber, Jahan Khanna, un entrepreneur en série dont la dernière start-up, Firemaps, aide les propriétaires à renforcer leur maison contre les incendies de forêt.

Firemaps utilise des technologies telles que les drones, la vision par ordinateur, l’imagerie satellite et l’intelligence artificielle pour analyser une maison et déterminer quelles parties sont les plus exposées aux incendies de forêt et quelles mesures peuvent être prises pour améliorer leur résilience.

Firemaps crée un modèle 3D de la maison et présente au propriétaire une liste de recommandations. Une fois que le propriétaire a décidé lesquels accepter, Firemaps propose les travaux à son réseau d’entrepreneurs, qu’il a tous préalablement contrôlés. Firemaps ne facture pas les propriétaires pour le service, mais prend à la place des frais de référence des entrepreneurs.

Firemaps est une start-up qui utilise des technologies telles que les drones, la vision par ordinateur, l’imagerie satellite et l’intelligence artificielle pour créer des rendus 3D de maisons afin d’analyser et de déterminer quelles parties d’une propriété sont les plus exposées aux incendies de forêt et quelles mesures peuvent être prises. pour améliorer leur résilience.

Avec l’aimable autorisation de Firemaps

Khanna a déclaré que lui et ses cofondateurs avaient l’impression qu’on ne faisait pas assez pour protéger les maisons contre les risques croissants du changement climatique.

« L’équipe fondatrice vit toutes en Californie. Nous avons nous-mêmes fait face à des incendies de forêt », a déclaré Khanna. « Il ne semblait pas y avoir autant de personnes travaillant sur l’impact pratique du changement climatique ici et maintenant. Cela semblait être une ouverture et un besoin que nous pouvions combler. »

Firemaps a déterminé un certain nombre de mesures que Wu et son mari pourraient prendre pour protéger leur maison.

Cela comprenait l’élévation de la canopée des arbres entourant la structure, l’abattage d’une bambouseraie, l’enlèvement d’un grand arbre qui se trouvait juste à côté de la maison, la réduction de la taille des buissons d’ornement et de l’herbe autour de la maison et la dépose du granit décomposé, qui n’est pas inflammable .

« J’ai toujours voulu sortir avec un ruban à mesurer et mesurer des choses, mais, vous savez, vous êtes occupé, vous devenez paresseux et je ne l’ai jamais fait », a déclaré Wu.

Jahan Khanna est un entrepreneur en série dont la dernière start-up, Firemaps, aide les propriétaires à renforcer leurs maisons contre les incendies de forêt.

Avec l’aimable autorisation de Firemaps

Wu et son mari ont décidé de suivre les recommandations et après deux jours complets de travail, les entrepreneurs ont pu terminer le travail. Avec sa remise d’ami, Wu a déclaré qu’elle avait payé 4 000 $ pour le travail.

« Rien n’empêchera votre maison de brûler si les incendies s’aggravent », a déclaré Wu. « Il y a toujours une chance que cela se produise, mais je voulais juste m’assurer de prendre toutes les précautions possibles. Tout ce qui est au-delà de cela n’est pas vraiment sous mon contrôle. »

Une fois le travail terminé, Firemaps fait un autre rendu 3D de la maison. L’entreprise vérifie que le travail a été effectué correctement et le communique à l’assurance du propriétaire ainsi qu’au service d’incendie local et à toute autre entité qui a besoin de le savoir, a déclaré Khanna.

Parce que le changement climatique est un problème mondial insoluble, a déclaré Khanna, les gens vont devoir prendre des mesures pour se protéger.

« La première tendance des gens est de s’éloigner. Mais les gens doivent comprendre qu’il s’agit d’une crise à grande échelle et qu’elle ne va pas disparaître », a déclaré Khanna. « Sans nous faire ce travail acharné, ça va continuer à empirer. Nous devons faire face à ce problème ou ça va empirer. »