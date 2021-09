Protection contre l’inflation à chaud | Place des investisseurs

Il y a deux semaines, l’indice PCE (dépenses de consommation personnelle) a de nouveau augmenté, à la fois sur une base mensuelle et en glissement annuel.

Cependant, étant donné que sa croissance d’un mois à l’autre était inférieure de 0,1 % au taux de croissance de juin, certains dans la presse ont rapidement déclaré que l’inflation se ralentissait.

Voici un titre si fier :

L’inflation se refroidit tout comme les économistes, la Fed et Biden l’attendaient

Je suis curieux de savoir quel tour ils donneront aux données inflationnistes de l’épave du train de vendredi dernier…

Depuis CNBC :

Les prix que les producteurs obtiennent pour les biens et services de la demande finale ont bondi en août à leur taux annuel le plus élevé depuis au moins 2010, a rapporté vendredi le département du Travail.

Maintenant, un opposant pourrait dire : « Jeff, encore une fois, vous manquez le point. L’IPP a augmenté de 0,7%, ce qui est inférieur à l’augmentation de 1% de juillet. Donc, l’inflation se refroidit.

Est-ce?

Par analogie, disons que sur quatre jours consécutifs, la température atteint 88 degrés, 92 degrés, 95 degrés, 97 degrés, puis 98 degrés.

Le différentiel de température entre ces jours consécutifs est respectivement de 4, 3, 2 et 1.

Ainsi, le taux d’augmentation de la température se refroidit. Mais la température elle-même refroidit-elle ?

Non.

Le jour 1, il faisait 88 degrés. Le jour 4, nous sommes jusqu’à 98 degrés.

De la même manière, si les données d’inflation du mois dernier sont de 1%, et celles de ce mois-ci sont de 0,7%, cela ne signifie pas que l’inflation se refroidit. Cela signifie que le taux d’augmentation se refroidit… mais l’inflation continue de grimper.

Maintenant, je ne suis pas ici pour prédire l’hyperinflation, la catastrophe, ou même dire que l’inflation est là pour rester. Je crois que les poches de notre inflation actuelle sont, en fait, « transitoires » et vont reculer.

Mais je dis que les données nous disent que l’inflation continue d’augmenter. Et étant donné les milliers de milliards de dollars de nouvelles devises qui inondent notre économie, il est probable que cela persiste plus longtemps que beaucoup ne le pensent, malgré ce que suggèrent divers titres, même après que certains goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement se soient atténués.

*** Dans le passé, nous avons suggéré de résoudre ce problème en investissant dans des actions de haute qualité, de l’or, des crypto-monnaies d’élite et de l’immobilier.

Aujourd’hui, regardons de plus près l’immobilier comme véhicule de préservation de la richesse.

Pour tous les lecteurs qui ne le savent pas, le marché immobilier est en feu depuis des mois.

Depuis CNBC :

Il s’agit du gain annuel le plus important de l’histoire de l’indice depuis 1987. Les prix à l’échelle nationale sont maintenant 41% plus élevés que leur dernier sommet lors du boom immobilier de 2006.

Certaines poches de l’immobilier connaissent des augmentations de prix ahurissantes. Par exemple, les prix à Phoenix ont augmenté de 29,3 % en glissement annuel. À San Diego, ils sont en hausse de 27,1 %. Seattle est en hausse de 25,0%.

Des absurdités spécifiques sont partout.

Par exemple, un propriétaire de la région de San Jose a mis la maison incendiée ci-dessous sur le marché en avril pour 800 000 $.

Source : kpbs.org

Il s’est vendu plus de 900 000 $ – en moins d’une semaine

Qu’est-ce qui se cache derrière cela – et qu’est-ce qui fait de l’immobilier une garantie raisonnable pour votre patrimoine malgré les flambées des prix, est une chose…

Un énorme manque de parc immobilier.

*** La faible offre et la forte demande frustrent les futurs propriétaires

En juin, la National Association of REALTORS® (NAR) a embauché Rosen Consulting Group pour découvrir ce qui se cache derrière la flambée des prix des maisons et ce que cela signifie pour l’avenir.

Voici le résumé exécutif :

Après des décennies de sous-construction et de sous-investissement, l’état du parc immobilier américain, qui fait partie des éléments les plus critiques de notre infrastructure nationale, est désastreux, avec une pénurie chronique de logements abordables et disponibles pour loger la population du pays.

Le parc de logements à travers le pays a été largement négligé, avec un grave manque de nouvelles constructions et un sous-investissement prolongé entraînant une grave pénurie de logements disponibles, une crise de l’abordabilité de plus en plus grave et un parc de logements existant qui vieillit et a de plus en plus besoin de réparations. — le tout au détriment de la santé publique et de l’économie.

L’ampleur de la sous-construction et l’écart existant entre la demande et l’offre sont énormes et nécessiteront un engagement national majeur pour construire plus de logements de tous types en augmentant les ressources, en éliminant les obstacles au nouveau développement et en faisant de la construction de nouveaux logements une partie intégrante d’une stratégie nationale d’infrastructure.