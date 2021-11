Protection des données : les dangers du télétravail

Ripu Bajwa

La majorité des entreprises se sont tournées vers la numérisation de leurs processus pour maintenir leur continuité d’activité, se rendant compte qu’il est essentiel d’adopter des solutions et des services innovants. Ceci, couplé à l’augmentation de l’adoption de modèles en ligne de conduite d’entreprise, a conduit à une croissance exponentielle des données générées, provoquant un déluge de données. Par conséquent, les organisations recherchent une solution unique pour gérer cette croissance et protéger leurs données et autres besoins informatiques.

Pour comprendre les défis auxquels les entreprises sont confrontées à la suite de la pandémie, Dell Technologies, en association avec Vanson Bourne, a publié les résultats de l’Indice mondial de protection des données 2021. L’étude met en évidence la manière dont les organisations luttent contre la croissance continue des données et les complexités accrues de la protection des données.

Selon le rapport, les entreprises du monde entier gèrent actuellement 10 fois plus de données qu’il y a cinq ans. Cependant, ils ne sont pas sûrs de leurs capacités à atteindre les objectifs de cybersécurité à l’avenir. Ceci, associé à l’augmentation des incidents de cybermenaces et à l’augmentation des ransomwares sophistiqués, pose un grave problème.

« Le passage à un mode de travail hybride/à distance a conduit à l’adoption des processus numériques par les entreprises. En Inde, cette tendance est à la hausse, et même si les organisations continuent de rechercher des moyens de sécuriser les informations commerciales à partir des données, la nécessité de les protéger semble être inappropriée », a déclaré Ripu Bajwa, directeur et directeur général de Data Protection Solutions. , Dell Technologies Inde. « Il incombe aux dirigeants de toutes les entreprises de se prémunir contre les vulnérabilités et d’agir sur la base des informations fournies par les décideurs informatiques », a-t-il ajouté. « La chose importante à garder à l’esprit ici est d’opter pour des solutions de sécurité personnalisées pour les besoins de votre entreprise. »

Environ 68% des entreprises en Inde pensent que leurs solutions de protection des données existantes ne seront pas en mesure de relever les défis de l’avenir. Près de 42 % ne sont pas convaincus que toutes leurs données critiques peuvent être récupérées en cas de cyberattaque destructrice ou de perte de données. Ces appréhensions ne sont pas infondées car 74% des entreprises indiennes ont signalé une augmentation des incidents de perte de données dus à des cyberattaques au cours de l’année écoulée avec la croissance du nombre d’employés travaillant à domicile. « Pour assurer le mouvement transparent des données des points de terminaison vers les centres de données et les clouds, la demande de protection des données lorsqu’elles sont gérées pendant les processus augmente. Cela a accru la pression sur les professionnels de l’informatique, qui ne peuvent pas agir sans l’infrastructure appropriée et l’aide de personnes qualifiées dotées d’un talent en sciences des données », déclare Bajwa.

Une autre tendance intéressante observée par les responsables de Dell Technologies en raison du déluge de données est l’adoption croissante des offres en tant que service (aaS), que ce soit pour la cyber-récupération, la reprise après sinistre ou la sauvegarde des données. En effet, la croissance des données a obligé les entreprises à adopter des offres informatiques plus pratiques et flexibles pour une gestion facile et pour protéger leurs données critiques contre tout type de cyberattaques. Environ 84 % des entreprises sont prêtes à déployer des offres en tant que service pour non seulement augmenter l’agilité de l’entreprise, mais également simplifier leur transformation numérique. Cette évolution vers l’aaS permettra aux entreprises d’améliorer la sécurité et la flexibilité de leur infrastructure informatique, les aidant à obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

« Les organisations qui souhaitent atteindre leurs objectifs de transformation numérique et se protéger contre les cybermenaces devront agir maintenant. Même le plus petit des efforts peut aider les entreprises à sécuriser leur avenir. Des mesures simples telles que le choix d’un VPN, la réalisation d’un audit de mot de passe et l’investissement dans les bonnes solutions d’infrastructure contribueront grandement à protéger les données cruciales pour les entreprises en Inde », a ajouté Bajwa.

